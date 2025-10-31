Thể thao Nhận định Augsburg vs Dortmund, 22h00 ngày 1.11: Sân cũ đòi nợ Nhận định, dự đoán tỷ số trận Augsburg vs Dortmund diễn ra vào lúc 02h30 ngày 1/11, thuộc khuôn khổ vòng 9 Bundesliga. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định trận đấu Augsburg vs Dortmund - Món nợ Bundesliga - BVB phải thắng

Augsburg, đội bóng đã có khởi đầu đầy bất ngờ khi đánh bại Bayern Munich 3-2, giờ đây đang vật lộn trong một cuộc khủng hoảng phong độ nghiêm trọng, rơi xuống vị trí thứ 15 trên BXH. Chuỗi 5 thất bại trong 7 trận gần nhất, bao gồm cả thảm bại 0-6 trước RB Leipzig và bị đội hạng hai Bochum loại khỏi Cúp Quốc gia, đang khiến HLV Sandro Wagner chịu áp lực lớn.

Đối thủ của họ là Borussia Dortmund, đội đang ở vị trí quen thuộc - Top 4 nhưng kém đối thủ truyền kiếp Bayern Munich đến 7 điểm sau thất bại 1-2 tại Der Klassiker. Dortmund cần một chiến thắng để tiếp tục cuộc đua Top 4 và chờ đợi cơ hội rút ngắn cách biệt với Hùm Xám. Đây không chỉ là cuộc chiến giành 3 điểm mà còn là cơ hội để BVB đòi lại món nợ khi họ đã toàn thua cả hai trận trước Augsburg ở mùa giải trước, đều với cách biệt 1 bàn.

Đội hình dự kiến Augsburg vs Dortmund mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Augsburg

Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Banks, Matsima, Jakic; Giannoulis, Fellhauer, Massengo, Kade; Saad, Rieder; Komur.

Vắng mặt: Trung vệ đội trưởng Jeffrey Gouweleeuw tiếp tục vắng mặt do chấn thương.

Trở lại: Mert Komur đã hồi phục và có khả năng đá chính.

Tâm điểm: Keven Schlotterbeck có thể đối đầu trực tiếp với người em trai Nico Schlotterbeck bên phía Dortmund.

Augsburg dưới thời HLV Sandro Wagner duy trì đội hình với 3 trung vệ, ưu tiên sự chắc chắn nhưng hàng thủ gần đây bộc lộ nhiều sai lầm. Tiền vệ trẻ Mert Komur, sau khi hồi phục, có thể được trao cơ hội đá chính trên hàng công trong bối cảnh đội nhà gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Sự vắng mặt của trung vệ đội trưởng Jeffrey Gouweleeuw là một tổn thất lớn.

Phân tích lực lượng của Dortmund

Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Anton; Svensson, Nmecha, Gross, Ryerson; Chukwuemeka, Adeyemi; Guirassy.

Vắng mặt: Đội trưởng Emre Can và tiền đạo trẻ Julien Duranville vắng mặt vì chấn thương.

Trở lại: Hậu vệ Aaron Anselmino đã sẵn sàng tái xuất.

Tâm điểm: Serhou Guirassy được kỳ vọng sẽ phá dớp tịt ngòi tại Bundesliga.

Dortmund dưới thời HLV Niko Kovac thường triển khai sơ đồ linh hoạt, gần đây là 3-4-2-1. Serhou Guirassy, ngôi sao trên hàng công, đang tìm cách kết thúc chuỗi tịt ngòi tại Bundesliga kể từ giữa tháng 9. Sự trở lại của Aaron Anselmino mang lại thêm lựa chọn cho hàng thủ, nhưng sự vắng mặt của đội trưởng Emre Can sẽ ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát khu vực giữa sân.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Augsburg vs Dortmund

Augsburg: Khủng hoảng trầm trọng và áp lực sân nhà

Augsburg đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất mùa giải, chỉ giành được một chiến thắng ít ỏi kể từ cuối tháng 8. Vấn đề không chỉ nằm ở hàng công vật lộn trong việc ghi bàn, mà hàng phòng ngự còn gặp phải những sai sót nghiêm trọng, đỉnh điểm là trận thua 0-6 ngay trên sân nhà. Thống kê cho thấy WWK Arena chưa bao giờ là điểm tựa vững chắc của họ khi tiếp đón Dortmund, với chỉ 3 chiến thắng trong 15 lần đối đầu gần nhất (thua 8, hòa 4). Với phong độ hiện tại và tâm lý nặng nề, Augsburg khó có thể chống đỡ sức tấn công của BVB.

Dortmund: Khát khao đòi nợ và duy trì vị thế

Dortmund bước vào trận đấu này sau chiến thắng chật vật trước Frankfurt ở Cúp Quốc gia, cho thấy họ vẫn giữ được khả năng giành chiến thắng trong những trận đấu quan trọng. Dù kém Bayern 7 điểm, mục tiêu của thầy trò HLV Niko Kovac là duy trì vị trí trong Top 4 và tận dụng triệt để sự sa sút của Augsburg để giành trọn 3 điểm, đồng thời đòi lại món nợ của mùa giải trước (thua cả 2 trận). Sự trở lại của một số cầu thủ chấn thương giúp Dortmund có chiều sâu hơn. Kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội là yếu tố để BVB được đánh giá cao hơn.

Dự đoán tỷ số trận đấu Augsburg vs Dortmund

Sebastian Sternik, chuyên gia của Betfair: "Augsburg đang gặp khó khăn thực sự lúc này, chật vật ghi bàn và gặp vấn đề nghiêm trọng ở hàng phòng ngự. Chính vì thế, việc họ bại trận không khiến nhiều người bất ngờ."

Dù thống kê cho thấy xu hướng ít bàn và Dortmund khó thắng tại WWK Arena, phong độ khủng hoảng hiện tại của Augsburg khiến chuyên gia tin vào một chiến thắng cho đội khách. Khả năng Hiệp 1 có bàn thắng và tối thiểu 5 góc là rất cao.

Sportsmole dự đoán tỷ số: 1-3

WhoScore dự đoán tỷ số: 1-1

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 0-2

Xem trực tiếp Augsburg vs Dortmund khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Augsburg vs Dortmund trong khuôn khổ vòng 9 Bundesliga diễn ra vào lúc 02h30 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.