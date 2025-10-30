Thể thao Nhận định Augsburg vs Dortmund, 2h30 ngày 1.11: 'Bóng đen' bao trùm Augsburg Nhận định, dự đoán tỷ số trận Augsburg vs Dortmund diễn ra vào lúc 02h30 ngày 1/11, thuộc khuôn khổ vòng 9 Bundesliga.

Nhận định trận đấu Augsburg vs Dortmund - Dortmund 'Đòi nợ' hay thêm một 'ác mộng' tại WWK Arena?

Mùa giải mới bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Augsburg, khi đội bóng này giành chiến thắng ở 2 trận đầu tiên của mùa giải, và chỉ phải nhận thất bại 2-3 trước nhà đương kim vô địch Bayern Munich. Thật không may cho Sandro Wagner và các học trò của ông, Augsburg thi đấu không tốt trong thời gian gần đây, để thua 5 trong 7 trận đấu chính thức gần nhất.

Hai trận đấu gần nhất của Augsburg đặc biệt đau đớn khi đội bóng này phải chịu thất bại thảm hại 0-6 ngay trên sân nhà trước RB Leipzig, trước khi bị loại khỏi cúp QG Đức sau một trận thua nữa trên sân nhà trước đội bóng hạng dưới là VfL Bochum với tỷ số 0-1. Đội bóng của Wagner chỉ giành được một chiến thắng kể từ cuối tháng 8, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Bundesliga và chỉ hơn ba đội cuối bảng 3 điểm. Việc Augsburg đang chật vật ở khâu ghi bàn và gặp phải những vấn đề còn tệ hơn ở hàng phòng ngự khiến áp lực đang bắt đầu gia tăng lên Wagner và các học trò.

Trong khi đó, Dortmund thấy mình đang ở một vị trí rất quen thuộc, nằm trong Top 4 nhưng vẫn kém xa Bayern Munich trong cuộc đua vô địch. Niko Kovac và các học trò đã bỏ lỡ cơ hội gây sức ép lên đội bóng xứ Bavaria khi để thua 1-2 tại Der Klassiker. Thất bại tại Allianz Arena khiến đội bóng vùng Ruhr kém 7 điểm so với đội đầu bảng. Dortmund sẽ phải nỗ lực giành thật nhiều chiến thắng, đồng thời chờ đợi sự sa sút từ phía đối thủ để có thể thắp lại cơ hội vô địch. Nhiệm vụ trước mắt của họ là đánh bại Augsburg, đội mà họ đã không thể đánh bại trong hai lần đối đầu gần nhất (toàn thua 2 trận mùa trước). Tuy nhiên, với việc Augsburg đang sa sút phong độ và Dortmund bước vào trận đấu này sau một vài chiến thắng quan trọng, đội khách sẽ nỗ lực để giành 3 điểm tại WWK Arena.

Đội hình dự kiến Augsburg vs Dortmund mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Đội Sơ đồ Đội hình dự kiến (vị trí) Phân tích Ngôi sao Augsburg 3-4-2-1 Dahmen; Banks, Matsima, Jakic; Giannoulis, Fellhauer, Massengo, Kade; Saad, Rieder; Komur Komur có thể được trao cơ hội đá chính sau khi khỏi ốm, trong khi Keven Schlotterbeck sẵn sàng đối đầu với người anh Nico bên phía Dortmund. Hàng công trông chờ vào sự đột biến của Saad và Rieder. Dortmund 3-4-2-1 Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Anton; Svensson, Nmecha, Gross, Ryerson; Chukwuemeka, Adeyemi; Guirassy Serhou Guirassy là tâm điểm khi anh đang tìm cách chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng tại Bundesliga. Adeyemi sẽ là mũi nhọn tốc độ. Jobe Bellingham và Julian Brandt có khả năng trở lại băng ghế dự bị.

Phân tích lực lượng của Augsburg

Augsburg vắng mặt trung vệ quan trọng Jeffrey Gouweleeuw do chấn thương đầu gối. Keven Schlotterbeck nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu trong bộ ba trung vệ, đối đầu với người anh trai bên phía đối thủ. Alexis Claude-Maurice và Mert Komur là những hy vọng trên hàng công, nhưng hiệu suất ghi bàn của họ vẫn là một dấu hỏi lớn.

Phân tích lực lượng của Dortmund

Dortmund thiếu vắng hai cái tên là Emre Can và Julien Duranville do chấn thương. Tuy nhiên, sự trở lại của Aaron Anselmino là một tin vui. Hàng công của Dortmund đang rất mạnh mẽ với sự góp mặt của Serhou Guirassy và Adeyemi. Dù Guirassy đang 'tịt ngòi' tại Bundesliga từ giữa tháng 9, anh vẫn là mối đe dọa thường trực cho hàng thủ Augsburg.

Lịch sử đối đầu giữa Augsburg vs Dortmund

Dortmund đã toàn thua Augsburg cả hai trận ở mùa giải trước, đều với cách biệt 1 bàn. Tuy nhiên, họ đã thắng 8/15 lần gần nhất làm khách tại WWK Arena.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Augsburg vs Dortmund

Dortmund: Khát khao 'đòi nợ' và bám đuổi Bayern

Dortmund bước vào trận đấu này với tâm lý buộc phải thắng sau thất bại trước Bayern Munich và việc đã toàn thua Augsburg cả hai trận ở mùa giải trước. Việc Bayern thắng cả 8 trận đầu tiên khiến áp lực lên thầy trò Niko Kovac là rất lớn.

Lợi thế: Dortmund có phong độ tốt hơn hẳn trong thời gian gần đây (3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường) và sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng chuyên môn vượt trội.

Điểm mạnh: Sự trở lại của Aaron Anselmino cùng với sự ổn định của hàng thủ (dù vắng Emre Can ở tuyến giữa) sẽ giúp họ kiểm soát trận đấu tốt hơn. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ tấn công như Adeyemi và Chukwuemeka sẽ là chìa khóa để xuyên phá hàng thủ đang gặp vấn đề của Augsburg.

Augsburg: 'Ngựa ô' lún sâu trong khủng hoảng

Augsburg đang rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ nghiêm trọng, với chỉ một chiến thắng kể từ cuối tháng 8 và phải nhận những thất bại đau đớn ngay trên sân nhà (thua 0-6 trước Leipzig, thua 0-1 trước Bochum).

Điểm yếu chí tử: Hàng phòng ngự rệu rã và khả năng ghi bàn kém cỏi (Alexis Claude-Maurice chưa ghi bàn từ tháng 2). Áp lực lớn từ người hâm mộ và ban lãnh đạo đang đè nặng lên HLV Sandro Wagner.

Thống kê đáng chú ý: Sân WWK Arena chưa bao giờ là điểm tựa an toàn của Augsburg trước Dortmund, khi họ chỉ thắng 3 trong 15 lần gần nhất. Đây là một thống kê chống lại tinh thần của đội chủ nhà.

Dự đoán tỷ số trận đấu Augsburg vs Dortmund

Sebastian Sternik, chuyên gia phân tích dữ liệu của Betfair, nhận định: "Augsburg có thể đã đánh bại Dortmund cả hai lần vào mùa giải trước, nhưng có rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần chạm trán gần nhất của họ. Đội chủ nhà đang gặp khó khăn thực sự lúc này, chật vật ghi bàn và gặp vấn đề nghiêm trọng ở hàng phòng ngự. Chính vì thế, việc họ bại trận không khiến nhiều người bất ngờ."

Trước chủ nhà Augsburg đang lâm vào cuộc khủng hoảng phong độ và đánh mất niềm tin trầm trọng, Dortmund có cơ hội giành chiến thắng để đòi lại món nợ mùa giải trước cũng như tạm chiếm vị trí thứ 2 trên BXH.

Sportskeeda dự đoán tỷ số: 1-3

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 0-2

Xem trực tiếp Augsburg vs Dortmund khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Augsburg vs Dortmund trong khuôn khổ vòng 9 Bundesliga diễn ra vào lúc 02h30 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.