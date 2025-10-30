Thể thao Nhận định Nottingham vs MU, 22h00 ngày 1.11: Hy vọng Harry Maguire kịp bình phục Nhận định, dự đoán tỷ số trận Nottingham vs MU diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, thuộc khuôn khổ vòng 10 Premier League 2025/26.

Nhận định trận đấu Nottingham vs MU - Cuộc chiến không cân sức tại City Ground

Nottingham Forest đang trải qua chuỗi ngày khó khăn, chìm sâu trong nhóm cầm đèn đỏ và kéo dài chuỗi trận không thắng tại Premier League lên con số 8 (Hòa 2, Thua 6). Hai trận đầu tiên dưới thời tân HLV Sean Dyche đều kết thúc với tỷ số 2-0 (Thắng 1, Thua 1), nhưng trận thua Bournemouth cho thấy Forest vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng, đặc biệt là việc thua 4 trận liên tiếp mà không ghi được bàn thắng. City Ground, từng là pháo đài, nay đã chỉ mang lại 2 chiến thắng kể từ tháng 4, và Dyche đang đứng trước áp lực phải tái thiết lại sự vững chắc đó.

Trong khi đó, Manchester United hành quân xuống phía Nam với tâm lý hưng phấn. Thầy trò Ruben Amorim là một trong ba đội thắng cả 3 trận trong tháng 10 và là đội ghi bàn hàng đầu của giải đấu (14 bàn) kể từ vòng 3. Niềm tin vào phương pháp của Amorim đang đơm hoa kết trái, và mục tiêu tiếp theo là chiến thắng sân khách thứ hai liên tiếp, sau khi phá dớp 8 trận không thắng trên sân khách bằng chiến thắng trước Liverpool. Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang tìm kiếm sự sống còn và một đội đang hướng đến Top 4.

Đội hình dự kiến Nottingham vs MU mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Nottingham

Nottingham Forest (4-2-3-1): Turner; Williams, Boly, Murillo, Toffolo; Mangala, Sangare; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi.

Dưới thời Sean Dyche, Forest có thể ưu tiên sự chắc chắn, nhưng áp lực phải ghi bàn sẽ khiến họ phải mạo hiểm hơn. Morgan Gibbs-White, với khả năng sáng tạo và thành tích đối đầu tốt với MU, sẽ là trung tâm của mọi đợt tấn công. Sự vắng mặt của Bakwa và những nghi ngờ về thể lực của Wood có thể khiến Dyche phải tin tưởng vào Awoniyi.

Forest vắng Dilane Bakwa (chấn thương). Oleksandr Zinchenko và Chris Wood vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Mọi hy vọng tấn công sẽ dồn vào Morgan Gibbs-White, người đã tham gia trực tiếp vào 4 bàn thắng trong 4 trận gần nhất gặp MU (2 bàn, 2 kiến tạo).

Phân tích lực lượng của MU

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Lindelof, Varane, Shaw; Casemiro, McTominay; Garnacho, Fernandes, Rashford; Cunha.

Manchester United của Ruben Amorim vận hành dựa trên lối chơi tấn công tốc độ, với tuyến giữa mạnh mẽ. Matheus Cunha đang có phong độ cao sau khi mở tài khoản bàn thắng. Sự trở lại của Harry Maguire (nếu đủ thể lực) là rất quan trọng để gia cố hàng thủ, nơi đã để lọt lưới 8/14 bàn thua sau phút 60.

MU sẽ hy vọng Harry Maguire kịp bình phục chấn thương để trở lại đội hình. Sự vắng mặt của anh trong trận gặp Brighton là một tổn thất. Tiền đạo Matheus Cunha đang đạt phong độ cực kỳ cao: anh tham gia vào 7 bàn thắng trong 4 trận gần nhất gặp các đội thuộc nhóm xuống hạng (3 bàn, 4 kiến tạo). Đây là cơ hội để anh tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng.

Lịch sử đối đầu giữa Nottingham vs MU

Forest 3-0 Manchester United (Tháng 5/2025)

Manchester United 1-2 Forest (Tháng 12/2024)

Forest 2-1 Manchester United (Tháng 8/2024)

Forest đã thắng cả 3 trận đối đầu gần nhất.

Đây là cơ hội để Manchester United phá dớp lịch sử, tránh đi vào vết xe đổ của hơn một thế kỷ trước (thua 4 trận liên tiếp trước Forest).

Nhận định chuyên sâu trận đấu Nottingham vs MU

Forest: Đang 'lâm nguy' và khát khao chiến thắng

Nottingham Forest đang ở vào thế chân tường. Với vị trí thứ 18, họ cần một chiến thắng để tạo cú hích tinh thần và thoát khỏi khu vực xuống hạng. Mặc dù HLV Dyche nổi tiếng với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, nhưng thống kê cho thấy các đội bóng của ông đã không ghi bàn trong 10/14 trận gần nhất tại Premier League.

Forest có một điểm tựa là thành tích đối đầu: họ đã thắng 3 trận H2H gần nhất trước MU (2 tại City Ground). Tuy nhiên, phong độ hiện tại và việc thua 3 trận sân nhà liên tiếp vào ngày thứ Bảy (mà không ghi bàn) là những rào cản lớn.

Manchester United: Đà thăng hoa cùng Amorim và sức mạnh tấn công

Manchester United đang có được đà thăng hoa hiếm có. Họ là một trong những đội bóng giành nhiều điểm nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất kể từ vòng 3. Dưới bàn tay của Amorim, sự tự tin đã trở lại, và thống kê cho thấy khi MU ghi bàn trước, họ bất bại cả 6 trận (Thắng 5, Hòa 1).

Dù được đánh giá cao hơn, MU không thể chủ quan. Lịch sử cho thấy họ chưa từng thua Forest 4 trận liên tiếp kể từ năm 1910. Hơn nữa, điểm yếu cố hữu là hàng thủ, nơi họ đã để thua 8/14 bàn sau phút 60, cho thấy sự mất tập trung ở cuối trận.

Dự đoán tỷ số trận đấu Nottingham vs MU

Forest buộc phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên sau 4 trận, trong khi MU đang là một cỗ máy ghi bàn. Với thống kê chỉ ra điểm yếu phòng ngự của MU ở cuối trận và nhu cầu phải thắng của Dyche, trận đấu này hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng.

Dựa trên phong độ và sức mạnh vượt trội của Manchester United, đội khách vẫn được dự đoán sẽ giành chiến thắng, nhưng Forest có đủ khả năng để ghi bàn danh dự.

Whoscored dự đoán tỷ số: 1-2

Sportsmole dự đoán tỷ số: 1-3

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 1-3

Xem trực tiếp Nottingham vs MU khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Nottingham vs MU trong khuôn khổ vòng 10 Premier League 2025/26 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.