Thể thao Nhận định Pisa vs Lazio, 2h45 ngày 31.10: Ánh sáng từ Arena Garibaldi Nhận định, dự đoán tỷ số trận Pisa vs Lazio diễn ra vào lúc 02h45 ngày 31/10, thuộc khuôn khổ vòng 9 Serie A 2025/26. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định trận đấu Pisa vs Lazio - 'Tháp nghiêng' liệu có 'đổ' trước 'Đại bàng' Sarri?

Pisa, tân binh Serie A, vẫn chưa giành được chiến thắng nào sau 8 vòng đấu, nhưng ngày càng có cảm giác rằng đội bóng của HLV Alberto Gilardino đang tiến gần hơn đến khoảnh khắc lịch sử. Trận hòa đầy kịch tính 2-2 ngay tại San Siro trước Milan, nơi họ suýt chút nữa đã bảo vệ thành công chiến thắng 2-1 nhờ hai bàn của Juan Cuadrado và M'Bala Nzola, đã chứng minh tinh thần quật cường của 'Tháp Nghiêng'. 1 điểm quý giá đó cho thấy Pisa không dễ bị bắt nạt, dù họ vẫn đang xếp thứ 19, chỉ kém nhóm an toàn 1 điểm.

Đối thủ của họ, Lazio, lại đang có dấu hiệu khởi sắc. Đội bóng của HLV Maurizio Sarri đã bất bại 4 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Juventus. Với 11 điểm và xếp thứ 10, 'Đại Bàng' đang quyết tâm giành trọn 3 điểm để thu hẹp khoảng cách 3 điểm với nhóm dự cúp châu Âu (Bologna, hạng 5). Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa đội đang khát thắng và đội đang lên phong độ, mà còn là màn so tài chiến thuật giữa Gilardino (người mới có thành tích 1 thắng, 1 thua khi đối đầu Sarri) và Sarri (người cần cải thiện thành tích sân khách).

Đội hình dự kiến Pisa vs Lazio mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Đội Sơ Đồ Cầu Thủ Chủ Chốt Pisa (3-5-2) Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Toure, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola. Lazio (4-3-3) Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni.

Tiền đạo M'Bala Nzola là niềm hy vọng lớn nhất của Pisa. Anh đã ghi 2 trong tổng số 5 bàn thắng của đội mùa này và là người lập công vào lưới Milan.

Lazio đang gặp khó khăn về chấn thương hàng công (Castellanos, Cancellieri có khả năng vắng mặt), nhưng nếu Matteo Cancellieri kịp trở lại, anh sẽ là mối đe dọa với 3 bàn sau 4 trận gần nhất. Mattia Zaccagni sẽ là ngòi nổ quan trọng ở hành lang cánh.

Lịch sử đối đầu giữa Pisa vs Lazio

Pisa và Lazio đã không chạm trán nhau tại Serie A trong 34 năm kể từ trận đấu tháng 5/1991. Sự thiếu thông tin đối đầu gần đây càng khiến trận đấu trở nên khó lường và kịch tính hơn. Cả hai đội sẽ phải dựa vào khả năng phân tích chiến thuật và thích nghi nhanh của HLV.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Pisa vs Lazio

Pisa: Pháo đài Arena Garibaldi và tinh thần không bỏ cuộc!

Pisa bước vào trận đấu với tư cách đội bóng đang khát khao chiến thắng đầu tiên và lợi thế sân nhà Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani. Dù chưa thắng trận nào tại đây kể từ đầu mùa, họ từng cầm hòa Fiorentina và chỉ thua tối thiểu Roma. Trận hòa 2-2 trước Milan cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và khả năng phản công sắc nét của họ.

HLV Gilardino có đội hình gần như mạnh nhất (vắng Esteves, Lusuardi, Stengs) và sẽ tập trung vào lối chơi phòng ngự chặt chẽ (sơ đồ 3-5-2) để tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh và khả năng chớp cơ hội của Nzola. Tinh thần không bỏ cuộc sau những trận đấu khó khăn chính là vũ khí lớn nhất của Pisa.

Lazio: Phong độ khởi sắc và ám ảnh sân khách!

Lazio đang có phong độ tốt khi bất bại 4 trận gần nhất và vừa có chiến thắng ấn tượng trước Juventus. Họ được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu. Mục tiêu của HLV Sarri là giành chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên trong mùa giải để bứt phá lên nhóm đầu bảng.

Tuy nhiên, 'Đại Bàng' đang phải đối mặt với 'bệnh' sân khách, khi họ chỉ thắng 1/4 trận chính thức gần nhất. Thêm vào đó, đội bóng thủ đô đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão chấn thương (Castellanos, Tavares, Rovella, Gigot, Cancellieri và nhiều cầu thủ khác có khả năng vắng mặt). Việc thiếu hụt các trụ cột trên hàng công có thể khiến Lazio gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự kỷ luật của Pisa.

Dự đoán tỷ số trận đấu Pisa vs Lazio

Dù Lazio được đánh giá cao hơn về tên tuổi và đẳng cấp, phong độ không ổn định trên sân khách cùng với cơn bão chấn thương khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Pisa, với tinh thần chiến đấu cao và lợi thế sân nhà, đủ khả năng để gây bất ngờ. Lối chơi khó chịu và khả năng tận dụng cơ hội của Nzola sẽ giúp đội chủ nhà có ít nhất một bàn thắng.

Các dữ liệu thống kê (4 trận gần nhất của Pisa và 5/9 trận vừa qua của Lazio có tổng bàn thắng chẵn) cùng nhận định của chuyên gia Sportmole đều nghiêng về một trận đấu khó phân thắng bại.

Sportskeeda dự đoán tỷ số: 1-1

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 1-1

Xem trực tiếp Pisa vs Lazio khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Pisa vs Lazio trong khuôn khổ vòng 9 Serie A 2025/26 diễn ra vào lúc 02h45 ngày 31/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.