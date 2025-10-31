Thể thao Nhận định Brighton vs Leeds United 22h00 ngày 1.11: Cuộc chiến top 10 Nhận định, dự đoán tỷ số trận Brighton vs Leeds United diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, thuộc khuôn khổ vòng 10 Premier League 2025/26. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định trận đấu Brighton vs Leeds United - Cuộc chiến top 10 hay lời cảnh báo xuống hạng?

Brighton & Hove Albion (hạng 13, 12 điểm) sẽ đối đầu với Leeds United (hạng 15, 11 điểm) trong một trận cầu 6 điểm quan trọng tại Premier League. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng chỉ cách nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng, mà còn là màn so tài giữa một đội chủ nhà luôn chơi ổn định tại "thánh địa" của mình và một đội khách đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng khi xa nhà.

Brighton muốn trở lại mạch chiến thắng để leo lên nửa trên bảng xếp hạng, trong khi Leeds United đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 11/2022 để tạo khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ. Với lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu áp đảo, Brighton được dự đoán có 43% khả năng giành trọn 3 điểm.

Đội hình dự kiến Brighton vs Leeds United mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Brighton

Brighton (4-2-3-1): Steele; Lamptey, Webster, Colwill, Estupiñán; Gross, Gilmour; Adingra, Lallana, Fati; Ferguson. (Phỏng đoán dựa trên lối chơi kiểm soát bóng)

Brighton có thể không có sự phục vụ của tiền vệ kỳ cựu James Milner vì chấn thương, trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ. Sự vắng mặt này có thể ảnh hưởng đến kinh nghiệm ở tuyến giữa. Tuy nhiên, sự kỳ vọng đổ dồn vào Charalampos Kostoulas, người luôn có duyên ghi bàn tại Amex.

Dưới sự dẫn dắt của HLV, Brighton duy trì lối chơi kiểm soát bóng linh hoạt. Charalampos Kostoulas, người vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho Brighton, sẽ là cái tên được kỳ vọng, đặc biệt khi 4 bàn thắng trước đó của anh đều đến trên sân nhà. Tuy nhiên, hàng thủ của "Chim Mòng Biển" cần cải thiện khi đã để thủng lưới 8 bàn trong hiệp một mùa này.

Phân tích lực lượng của Leeds United

Leeds United (4-3-3): Meslier; Ayling, Cooper, Struijk, Firpo; Adams, Roca, Longstaff; Summerville, Rutter, Sinisterra. (Phỏng đoán dựa trên lối chơi tấn công cởi mở)

Leeds United có khả năng vắng mặt hai cầu thủ quan trọng là Wilfried Gnonto và Gabriel Gudmundsson. HLV cần tìm ra giải pháp thay thế hiệu quả. Ngôi sao đang lên Sean Longstaff sẽ là tâm điểm tấn công của Leeds, với phong độ ghi bàn và kiến tạo ổn định gần đây, cùng kinh nghiệm từng chọc thủng lưới Seagulls.

Leeds United có xu hướng triển khai sơ đồ tấn công cởi mở, tận dụng sức mạnh cánh. Điểm nhấn là tiền vệ Sean Longstaff với 3 đóng góp vào bàn thắng trong 4 trận gần nhất (1 bàn, 2 kiến tạo), người từng ghi bàn vào lưới chính Brighton. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn hiệp hai (chỉ 2 bàn mùa này) và phong độ sân khách tồi tệ là vấn đề lớn.

Lịch sử đối đầu giữa Brighton vs Leeds United

Brighton 0-0 Leeds United (6 trận: Brighton Thắng 3, Hòa 3)

Đây là lần đối đầu thứ 7 của hai đội tại Premier League, và Brighton chưa từng thua Leeds. Brighton cũng đang có chuỗi 7 trận giữ sạch lưới liên tiếp trên sân nhà trước đối thủ này, chuỗi dài nhất trong lịch sử CLB. Lịch sử rõ ràng đứng về phía đội chủ nhà.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Brighton vs Leeds United

Brighton: Lợi thế sân nhà và 'miếng mồi' quen thuộc

Brighton bước vào trận đấu sau thất bại 4-2 trước Manchester United, nhưng trở lại sân Amex luôn là tin tốt. Họ đang có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà (Thắng 4, Hòa 4). Đây là một lợi thế tâm lý cực lớn. Quan trọng hơn, Brighton có lịch sử đối đầu cực kỳ áp đảo khi chưa từng thua Leeds United trong 6 lần chạm trán gần nhất tại Premier League (Thắng 3, Hòa 3). Đặc biệt hơn, họ đã giữ sạch lưới trong cả 7 trận sân nhà gần nhất đối đầu với Leeds trong lịch sử CLB. Dù đội bóng đã trải qua 11 trận Premier League không giữ sạch lưới, khả năng ngược dòng của họ là đáng nể, với 7 điểm kiếm được từ thế bị dẫn trước.

Leeds United: Áp lực sân khách và khát khao chiến thắng liên tiếp

Leeds United đã có câu trả lời mạnh mẽ bằng chiến thắng 2-1 trước West Ham sau hai trận thua liên tiếp, giúp họ tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bóng đang đối mặt với thử thách tâm lý lớn: 6 chiến thắng gần nhất của họ tại Premier League đều được theo sau bằng một kết quả tiêu cực (Hòa 1, Thua 5). Hơn nữa, phong độ sân khách của The Whites là đáng báo động: thua 8/9 trận sân khách gần nhất (Thắng 1) và thủng lưới trung bình 2.66 bàn mỗi trận. Để phá vỡ lời nguyền sân Amex và chuỗi trận giữ sạch lưới của Brighton trên sân nhà, Leeds cần một nỗ lực phi thường từ hàng công.

Dự đoán tỷ số trận đấu Brighton vs Leeds United

Dù Leeds đã có chiến thắng quan trọng gần đây, phong độ sân khách quá tệ cùng lịch sử đối đầu kinh hoàng tại The Amex khiến họ khó lòng làm nên bất ngờ. Brighton, với sự quyết tâm trở lại mạch chiến thắng và lợi thế sân nhà, được đánh giá cao hơn.

Sportsmole dự đoán: Brighton 3-1 Leeds

WhoScore dự đoán: Brighton 2-1 Leeds

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 3-1

Xem trực tiếp Brighton vs Leeds United khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Brighton vs Leeds United trong khuôn khổ vòng 10 Premier League 2025/26 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.