Thể thao Nhận định Crystal Fulham vs Wolves, 22h00 ngày 1.11: "Địa chấn" Craven Cottage Nhận định, dự đoán tỷ số trận Crystal Fulham vs Wolves diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, thuộc khuôn khổ vòng 10 Premier League 2025/26.

Nhận định trận đấu Crystal Fulham vs Wolves - Khi hai kẻ khốn khổ nhất gặp nhau

Hai đội bóng đang chìm sâu trong nhóm cuối bảng Premier League sẽ có cuộc chạm trán mang tính sống còn. Fulham, xếp thứ 17, vừa nhận 4 trận thua liên tiếp – chuỗi thua dài nhất hiện tại. Trong khi đó, Wolves đang là đội bóng duy nhất chưa biết mùi chiến thắng (H2, T7) và xếp ở vị trí cuối cùng, với áp lực đè nặng lên vai HLV Vítor Pereira.

Trận đấu này không chỉ là 3 điểm, mà còn là một "trận cầu 6 điểm" quyết định hy vọng trụ hạng sớm của cả hai. Đây là màn so tài giữa một Fulham đang cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà (7/8 điểm của họ được kiếm tại Craven Cottage) và một Wolves đang tuyệt vọng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên để không lặp lại kịch bản "sống sót" đầy chật vật của mùa giải trước.

Đội hình dự kiến Crystal Fulham vs Wolves mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Crystal Fulham

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Kenny Tete, Issa Diop, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon, Sasa Lukic, Sander Berge, Adama Traore, Emile Smith Rowe, Alex Iwobi và Raul Jimenez.

Wolverhampton Wanderers (4-3-3): Sam Johnstone, Ki-Jana Hoever, Santiago Bueno, Ladislav Krejčí, Hugo Bueno, Marshall Munetsi, André Trindade, J. Bellegarde, Jhon Arias, J. Strand Larsen và Rodrigo Gomes.

Wolves dưới thời Vítor Pereira có vẻ sẽ dùng sơ đồ 4-3-3 tấn công. Jørgen Strand Larsen đang là hy vọng lớn nhất trên hàng công. Sự chắc chắn của Sam Johnstone trong khung gỗ sẽ là chìa khóa để chống lại áp lực từ đội chủ nhà.

Phân tích lực lượng của Wolves

Lịch sử đối đầu giữa Crystal Fulham vs Wolves

Fulham 2-2 Wolves (trong 6 trận gần nhất)

Trong 6 lần đối đầu gần nhất, kết quả là cân bằng tuyệt đối (Fulham thắng 2, Wolves thắng 2, Hòa 2).

Fulham đang có cơ hội lần đầu tiên thắng Wolves 2 trận liên tiếp kể từ năm... 1908.

Wolves chỉ thua 1 trong 5 lần làm khách gần nhất tại Craven Cottage (T2, H2).

Nhận định chuyên sâu trận đấu Crystal Fulham vs Wolves

Fulham: Áp lực ở Craven Cottage

Fulham bước vào trận đấu sau chiến thắng giải tỏa tâm lý ở Cúp Liên đoàn (thắng Wycombe trên chấm phạt đền), nhưng họ đã thua 4 trận liên tiếp ở Premier League. Dù Craven Cottage là điểm tựa (7/8 điểm), lý do để thận trọng vẫn còn đó khi Fulham đã 5 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà trước các đội nằm trong nhóm cuối bảng (H3, T2).

Điểm mạnh: Lợi thế sân nhà, tinh thần có thể được cải thiện sau chiến thắng Cúp Liên đoàn.

Điểm yếu: Hàng thủ có xu hướng thủng lưới sau hiệp một (10/14 bàn thua), thiếu vắng các cầu thủ quan trọng như Smith Rowe và Andersen (khả năng cao không ra sân).

Wolves: Tuyệt vọng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên

Wolves vẫn chưa thắng sau 9 vòng đấu (H2, T7) và đã 13 trận liên tiếp không thắng tại giải VĐQG (H3, T10). HLV Pereira đang chịu áp lực cực lớn khi "Bầy Sói" đã thua 3/4 trận sân khách mà không ghi được bàn nào. Họ đang hy vọng kịch bản mùa trước (chưa thắng sau 9 vòng nhưng vẫn trụ hạng) sẽ lặp lại.

Điểm mạnh: Lịch sử đối đầu sân khách không quá tệ (chỉ thua 1/5 trận gần nhất tại Craven Cottage).

Điểm yếu: Thủng lưới nhiều nhất hiệp một (12 bàn) và là một trong ba đội chưa giữ sạch lưới lần nào.

Dự đoán tỷ số trận đấu Crystal Fulham vs Wolves

Trận đấu này mang tính chất quá quan trọng đối với cả hai đội. Áp lực tâm lý sẽ khiến cả hai nhập cuộc dè chừng, đặc biệt là Wolves – đội rất dễ bị thủng lưới sớm. Tuy nhiên, hàng thủ Fulham cũng rất dễ mắc lỗi sau giờ nghỉ. Với tính chất căng thẳng và sự yếu kém đồng đều, một kết quả hòa có khả năng xảy ra.

Sportskeeda dự đoán tỷ số: 1-1

WhoScore dự đoán tỷ số: 1-1

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 1-1

Xem trực tiếp Crystal Fulham vs Wolves khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Crystal Fulham vs Wolves trong khuôn khổ vòng 10 Premier League 2025/26 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.