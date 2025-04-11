Thể thao Nhận định Ipswich vs Watford, 2h45 ngày 5.11: Watford và nỗi lo 'Thẻ Đỏ' Nhận định, dự đoán tỷ số trận Ipswich vs Watford diễn ra vào lúc 02h45 ngày 5/11, thuộc khuôn khổ Vòng 14 Hạng Nhất Anh 2025/26.

Nhận định trận đấu Ipswich vs Watford: Khi 'ông vua sân nhà' gặp 'thảm họa sân khách'!

Trận đấu giữa Ipswich Town (hạng 9) và Watford (hạng 10) tại vòng 14 Championship không chỉ là cuộc chiến giành vị trí trong Top 10, mà còn là màn đối đầu đầy tương phản về phong độ sân nhà/sân khách. Ipswich, đội bóng mùa trước còn chinh chiến ở Ngoại hạng Anh, đang có chu kỳ "lên" với 2 chiến thắng liên tiếp và sở hữu thành tích sân nhà tốt thứ 3 giải đấu (thắng 4/7 trận, 14 điểm).

Đối thủ của họ, Watford, dù chỉ kém 1 điểm tổng thể, lại đang trải qua cơn ác mộng mỗi khi rời xa Vicarage Road. Họ là đội bóng duy nhất của Championship 2025/26 chưa thắng nổi trận sân khách nào (thua 5/7, đứng cuối bảng sân khách). Đây là cuộc so tài giữa sự ổn định của Portman Road với tâm lý "yếu bóng vía" đeo bám "Ong bắp cày" suốt từ cuối mùa trước, hứa hẹn một trận đấu đầy kịch tính với cán cân nghiêng hẳn về đội chủ nhà.

Đội hình dự kiến Ipswich vs Watford mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Vị trí Ipswich (4-2-3-1) Watford (4-3-3) Thủ môn Walton Bachmann Hậu vệ Williams, Dara O'Shea, Tuanzebe, Davis Andrews, Hoedt, Sierralta, Jeremy Ngakia Tiền vệ Morsy, Luongo; Jack Clarke, Al-Hamadi, Broadhead Kayembe, Kone, Asprilla Tiền đạo Hirst Imran Louza, Bayo, Martins

Phân tích lực lượng của Ipswich

Ipswich đang chịu tổn thất lớn ở hàng thủ và tuyến giữa:

Vắng mặt: Chuba Akpom (chấn thương), Conor Townsend (chấn thương đầu gối), Alex Palmer (chấn thương bắp chân).

Tỏa sáng: Marcelino Nunez và Jack Clarke được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công, tận dụng khả năng sáng tạo và tốc độ. Dara O'Shea là trụ cột không thể thay thế ở hàng phòng ngự.

Ipswich dưới thời HLV Kieran McKenna duy trì lối chơi kiểm soát và tấn công sắc sảo. Jack Clarke và Marcelino Nunez (được chọn dựa trên điểm rating 5 trận gần nhất) là hai ngòi nổ chính. Sự có mặt của trung vệ thép Dara O'Shea (không vắng phút nào 5 trận gần nhất) giúp hàng thủ đội nhà tự tin. Lối chơi tận dụng các tình huống cố định (Ipswich giành nhiều đá phạt nhất giải) sẽ là vũ khí quan trọng.

Phân tích lực lượng của Watford

Watford chỉ có một ca vắng mặt đáng chú ý:

Vắng mặt: Caleb Wiley (không hoạt động).

Tỏa sáng: Imran Louza với 5 bàn thắng là niềm hy vọng lớn nhất. Jeremy Ngakia (chơi trọn vẹn 5 trận gần nhất) mang lại sự ổn định ở hàng thủ, nhưng có thể gặp khó khăn trước sức ép từ hai cánh của Ipswich. Điểm yếu là việc đội bóng đang nằm trong Top 3 nhận nhiều thẻ đỏ nhất giải đấu.

Watford của HLV Javi Garcia triển khai đội hình 4-3-3 thiên về tấn công, nhưng hàng thủ lại vô cùng lỏng lẻo. Imran Louza (5 bàn, Top 10 Vua phá lưới) là điểm sáng duy nhất trên hàng công. Hậu vệ Jeremy Ngakia cũng duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, việc Watford nhận 2 thẻ đỏ (Top 3 giải đấu) cho thấy sự nóng vội và thiếu kỷ luật có thể là tử huyệt.

Lịch sử đối đầu giữa Ipswich vs Watford

Ipswich thất bại trong việc giành chiến thắng 8/9 trận sân nhà gần nhất trước Watford. Tuy nhiên, thống kê cũng chỉ ra rằng: trong 5/8 lần Ipswich ghi bàn, họ đã không thua. Lần gần nhất hai đội gặp nhau kết thúc với tỷ số hòa 0-0, cho thấy sự bế tắc và thận trọng. Tuy nhiên, với phong độ sân khách thảm hại hiện tại của Watford, đây là cơ hội vàng để Ipswich phá vỡ "lời nguyền" này.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Ipswich vs Watford

Ipswich: Điểm tựa sân nhà và chu kỳ thăng hoa

Ipswich đang tận hưởng chu kỳ "lên" với 2 chiến thắng gần nhất. Điểm tựa lớn nhất của họ chính là Portman Road – nơi họ thắng 4/7 trận và ghi 14 bàn (tốt thứ 3 Championship). Hàng công của Ipswich (21 bàn, Top 4 giải đấu) được đánh giá vượt trội so với Watford. HLV McKenna sẽ yêu cầu học trò khai thác tối đa tâm lý sân khách yếu kém của đối thủ, đặc biệt khi Watford đã không giữ sạch lưới 11 chuyến hành quân liên tiếp. Chiến thắng trước QPR 4-1 cho thấy sự hiệu quả của họ. Với phong độ cao của Jack Clarke và Marcelino Nunez, Ipswich hoàn toàn đủ khả năng ghi ít nhất 3 bàn (dù thống kê H2H trước đây cho thấy Ipswich chưa từng ghi 3 bàn trở lên trong 8 lần đối đầu gần nhất).

Watford: Louza và "lời nguyền" sân khách không lối thoát

Watford đang đứng trước nguy cơ phá kỷ lục buồn về phong độ sân khách. Họ đã thua 5/7 trận sân khách và không thắng 6 trận sân khách gần nhất. Tâm lý thi đấu xa nhà tồi tệ này đã đeo bám Watford qua 3 đời HLV. Dưới thời Javi Garcia, họ thua Sheffield United (đội nhóm xuống hạng) và thua đậm Coventry City. Hàng thủ Watford (thủng lưới 16 bàn) được đánh giá kém hơn Ipswich. Dù sở hữu chân sút tài năng Imran Louza, người đã ghi 5 bàn, nhưng một mình anh khó có thể gánh vác cả đội, nhất là khi Ipswich có một hàng thủ được tổ chức tốt (thủng lưới 15 bàn). Trận thắng 3-0 trước Middlesbrough trên sân nhà không đủ để che giấu sự thật rằng Watford chưa có nổi 1 chiến thắng sân khách nào.

Dự đoán tỷ số trận đấu Ipswich vs Watford

Mặc dù lịch sử đối đầu sân nhà không ủng hộ Ipswich, nhưng sự chênh lệch quá lớn về phong độ sân nhà (Ipswich) và sân khách (Watford) khiến cán cân nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Hàng công Ipswich (Top 4 giải đấu) đủ khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự đã thủng lưới 11 trận sân khách liên tiếp của Watford. Imran Louza có thể tìm được bàn danh dự, nhưng Watford khó lòng tránh khỏi một trận thua đậm.

Sportskeeda dự đoán tỷ số: 3-1

WhoScore dự đoán tỷ số: 2-1

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 3-1

Xem trực tiếp Ipswich vs Watford khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Ipswich vs Watford trong khuôn khổ Vòng 14 Hạng Nhất Anh 2025/26 diễn ra vào lúc 02h45 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.