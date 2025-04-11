Thể thao Nhận định Juventus vs Sporting Lisbon, 3h00 ngày 5.11: Kỷ nguyên Spalletti bắt đầu Nhận định, dự đoán tỷ số trận Juventus vs Sporting Lisbon diễn ra vào lúc 03h00 ngày 5/11, thuộc vòng phân hạng UEFA Champions League.

Nhận định trận đấu Juventus vs Sporting Lisbon - Kỷ nguyên Spalletti bắt đầu

Juventus vừa có sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn dưới thời tân HLV Luciano Spalletti khi đánh bại Cremonese 2-1 cuối tuần vừa qua. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn chặn đứng chuỗi trận tệ hại trước đó, tạo bước đệm hoàn hảo cho màn tái xuất tại đấu trường châu Âu.

Đối thủ sắp tới của Lão Bà là Sporting Lisbon, đội bóng đến từ Bồ Đào Nha đang có phong độ rực sáng. Họ toàn thắng 4 trận gần đây, bao gồm chiến thắng quan trọng 2-1 trước Marseille. Trong cả 4 trận thắng ấy, Sporting đều ghi được từ 2 bàn thắng trở lên, một minh chứng cho sức mạnh hàng công đáng gờm.

Đây không chỉ là cuộc đối đầu về chiến thuật giữa HLV mới của Juve và HLV Rui Borges của Sporting, mà còn là màn so tài giữa lợi thế sân nhà Allianz (Juve thắng 7, hòa 3/10 trận gần nhất tại đây) và phong độ sân khách ấn tượng của Sporting (chỉ thua 1/15 chuyến hành quân gần nhất). Liệu Juventus sẽ áp đảo bằng kinh nghiệm và tinh thần đang lên, hay Sporting sẽ tạo nên bất ngờ lớn tại sân chơi toàn cầu?

Đội hình dự kiến Juventus vs Sporting Lisbon mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Juventus

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Openda, Vlahovic.

Juventus dưới thời HLV Spalletti có thể duy trì lối chơi kiểm soát bóng nhưng cũng sẵn sàng chuyển đổi trạng thái nhanh. Tiền đạo Dusan Vlahovic được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ chính, trong khi sự cơ động của Kostic và Cambiaso ở hai cánh sẽ là chìa khóa.

Phân tích lực lượng của Sporting Lisbon

Sporting Lisbon (4-2-3-1): Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez.

Sporting triển khai sơ đồ 4-2-3-1 với ý đồ chơi tấn công và pressing tầm cao. Pedro Goncalves là ngôi sao đáng chú ý nhất ở tuyến tiền vệ, cùng với Suarez trên hàng công, tạo ra mối đe dọa lớn cho hàng thủ Juventus.

Lịch sử đối đầu giữa Juventus vs Sporting Lisbon

Juventus 2-0 Sporting Lisbon (Thành tích tại Turin)

Trong 4 lần gặp nhau giữa hai đội, Juventus bất bại với 2 chiến thắng đều diễn ra tại Turin. Lần gần nhất, họ loại Sporting ở tứ kết Europa League 2023, nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm tại đấu trường cúp châu Âu. Sporting đã gục ngã trước các đại diện Italia ba trong bốn mùa gần đây (bao gồm trận thua Napoli tháng trước).

Nhận định chuyên sâu trận đấu Juventus vs Sporting Lisbon

Juventus: Pháo đài Allianz và áp lực tìm lại "ADN Châu Âu"

Juventus đang ở trong giai đoạn chuyển giao dưới thời HLV Spalletti. Dù có chiến thắng đầu tay tại Serie A, Lão Bà vẫn cần khẳng định lại bản lĩnh tại đấu trường châu Âu.

Thống kê cho thấy, đội bóng thành Turin đến nay vẫn chưa hề biết mùi chiến thắng ở vòng phân hạng UEFA Champions League mùa này, gần nhất là thất bại 0-1 trên sân của Real Madrid. Điều này khiến họ đang xếp tận vị trí thứ 25 tại bảng xếp hạng. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Allianz là điểm tựa rất lớn, nơi Juve đang có thành tích rất tốt. Spalletti cùng kinh nghiệm của mình hy vọng sẽ giúp Juve vượt qua rào cản tâm lý này.

Sporting Lisbon: "Sư Tử Xanh" đầy kiêu hãnh và phong độ đỉnh cao

Sporting Lisbon bước vào trận đấu với tâm lý vô cùng thoải mái sau chuỗi 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Họ còn đang bỏ xa Juventus tới 13 bậc trên bảng xếp hạng UEFA Champions League.

Mặc dù có phong độ cao và lối chơi tấn công bùng nổ, lịch sử không ủng hộ Sporting Lisbon khi hành quân tới Italia. Đây sẽ là lần thứ 20 họ làm khách tại đây, nhưng vẫn chưa từng giành chiến thắng, với 14 thất bại. Dù vậy, tinh thần không có gì để mất và lối chơi giàu năng lượng giúp Sporting sẵn sàng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Dự đoán tỷ số trận đấu Juventus vs Sporting Lisbon

Juventus không có sự phục vụ của Bremer và Juan Cabal do chấn thương. Kenan Yildiz và Lloyd Kelly đã bình phục, nhưng nhiều khả năng trận này sẽ ngồi ghế dự bị. Hàng thủ Juve đang gặp tổn thất, nhưng sự trở lại của tinh thần chiến thắng dưới thời Spalletti có thể là động lực để các cầu thủ còn lại chơi với hơn 100% khả năng.

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 1-1

Xem trực tiếp Juventus vs Sporting Lisbon khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Juventus vs Sporting Lisbon thuộc vòng phân hạng UEFA Champions League diễn ra vào lúc 03h00 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.