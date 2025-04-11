Thể thao Nhận định Slavia Praha vs Arsenal, 0h45 ngày 5.11: Pháo thủ hành quân đến Prague Nhận định, dự đoán tỷ số trận Slavia Praha vs Arsenal diễn ra vào lúc 0h45 ngày 5/11, thuộc vòng phân hạng Champions League.

Nhận định trận đấu Slavia Praha vs Arsenal - Thách thức 'bức tường bất bại' của Arteta

Arsenal, đội bóng đang dẫn đầu Premier League và sở hữu phong độ hủy diệt tại Champions League, hành quân đến Séc để đối đầu với Slavia Prague. Đội chủ nhà bước vào trận đấu với chuỗi 4 trận bất bại trên mọi đấu trường và giữ sạch lưới 3 trận gần nhất. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đại diện bóng đá châu Âu, mà còn là màn so tài giữa kinh nghiệm và đẳng cấp của đội bóng London với sự kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ của nhà vô địch CH Séc. Liệu đoàn quân Arteta sẽ áp đảo với lối chơi kiểm soát bóng và tốc độ, hay Slavia Prague sẽ tạo nên bất ngờ lớn tại Eden Arena?

Đội hình dự kiến Slavia Praha vs Arsenal mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Arsenal

Arsenal (4-2-3-1):Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Noorgard, Rice; Saka, Eze, Troussard; Gyokeres.

Arsenal của HLV Arteta vận hành một "cỗ máy" hoàn hảo, với lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Rice và Noorgard tạo nên lá chắn thép ở tuyến giữa. Dù vắng Odegaard, Saka và Eze vẫn là mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm với tốc độ và khả năng dứt điểm tuyệt vời. Gyokeres, nếu kịp bình phục, sẽ là tâm điểm trên hàng công.

Phân tích lực lượng của Slavia Praha

Slavia Prague (4-2-3-1): Markovic; Sadilek, Chaloupek, Zima, Vlcek; Dorley, Moses; Provod, Sanyang, Chytill; Chory.

Slavia Prague dưới thời HLV Trpisovsky duy trì lối chơi chặt chẽ, đề cao sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Provod, cầu thủ sáng tạo sẽ đeo băng đội trưởng, được kỳ vọng là ngòi nổ chính. Họ tập trung vào hàng thủ với Chaloupek và Zima làm trung tâm, cố gắng khai thác khả năng kiểm soát bóng để phản công nhanh.

Lịch sử đối đầu giữa Slavia Praha vs Arsenal

Slavia Prague 0-4 Arsenal (Lượt về Tứ kết Europa League 2020/21)

Arsenal 1-1 Slavia Prague (Lượt đi Tứ kết Europa League 2020/21)

Thành tích đối đầu của Slavia Prague với Arsenal rất khó khăn, khi họ hòa 2 và để thua 2 trong 4 trận gặp Pháo thủ trong quá khứ, chỉ ghi 1 bàn và để thủng lưới tới 12 bàn. Điều này cho thấy Arsenal có lợi thế tâm lý rất lớn.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Slavia Praha vs Arsenal

Arsenal: Đỉnh cao phong độ và khát khao chiến thắng thứ 10!

Arsenal đang ở đỉnh cao phong độ với 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và vẫn chưa để thủng lưới tại Champions League (3 trận toàn thắng). Chiến thắng trước Burnley và trận "nã pháo" 4-0 vào lưới Atletico Madrid ở vòng đấu trước đã khẳng định vị thế và tham vọng của Pháo thủ. Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, Arsenal thể hiện lối chơi gắn kết, với hàng công sắc bén (Saka, Eze, Trossard) và hàng thủ vững chắc (7 trận giữ sạch lưới gần nhất).

Khả năng phòng ngự trên sân khách của họ là một điểm mạnh phi thường, với 5 trận gần nhất toàn thắng mà không để lọt lưới bàn nào. Với kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội, Arsenal được đánh giá cao hơn về khả năng kiểm soát trận đấu và tận dụng cơ hội, bất chấp việc vắng nhiều trụ cột do chấn thương và án treo giò.

Slavia Prague: 'Ngựa ô' không ngại khó khăn và 'Bức tường thép' tại Eden Arena!

Slavia Prague bước vào giải đấu với tư cách nhà vô địch CH Séc và phong độ ấn tượng trên sân nhà (4 trận bất bại, 3 trận giữ sạch lưới). Tuy nhiên, thành tích tại Champions League của họ là một câu chuyện khác (hòa 2, thua 1), cho thấy sự khó khăn khi đối đầu với các đội bóng lớn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Trpisovsky, Slavia Prague chơi phòng ngự kỷ luật, tận dụng sức mạnh thể chất của tuyến giữa (Dorley, Moses). Dù hàng công Chory và Chytill chưa bùng nổ, nhưng hàng thủ đã giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Tinh thần không có gì để mất và lối chơi giàu năng lượng giúp Slavia Prague sẵn sàng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào, kể cả Arteta's Army.

Dự đoán tỷ số trận đấu Slavia Praha vs Arsenal

Dù Slavia Prague sở hữu hàng thủ đang có phong độ cao, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định, đẳng cấp vượt trội, và thành tích đối đầu áp đảo. Hàng công sắc bén, dù thiếu vắng nhiều trụ cột, vẫn đủ khả năng xuyên thủng hàng thủ Slavia Prague. Tuy nhiên, lối chơi kỷ luật của chủ nhà sẽ khiến Pháo thủ không thể dễ dàng áp đặt thế trận.

Sportskeeda dự đoán tỷ số: 0-3

WhoScore dự đoán tỷ số: 0-2

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 0-2

Xem trực tiếp Slavia Praha vs Arsenal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Slavia Praha vs Arsenal thuộc vòng phân hạng Champions League diễn ra vào lúc 0h45 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.