Thể thao Nhận định PSG vs Bayern Munich, 3h00 ngày 5.11: Dùng kỷ lục để khắc chế 'độ sâu' của Luis Enrique Nhận định, dự đoán tỷ số trận PSG vs Bayern Munich diễn ra vào lúc 3h00 ngày 5/11, thuộc lượt trận 4 vòng phân hạng Champions League.

Nhận định trận đấu PSG vs Bayern Munich - Dùng kỷ lục để khắc chế 'độ sâu' của Luis Enrique

Bayern Munich, sau khi giành Chiếc đĩa bạc Bundesliga 2024/25, dưới thời Vincent Kompany đã có sự tiến bộ đáng kinh ngạc, lập kỷ lục với 15 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và ghi tới 54 bàn thắng - kỷ lục trong lịch sử 5 giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu. Đứng đầu cơn bão chiến thắng ấy là Harry Kane, người đang "già đi như rượu ngon" với 22 bàn sau 15 trận.

Đối thủ của họ là PSG, đội bóng nước Pháp đang thi đấu ổn định và toàn thắng cả 3 lượt trận đầu tiên tại Champions League. Dưới bàn tay Luis Enrique, PSG sở hữu đội ngũ có chiều sâu với nhiều giải pháp chiến thuật, đặc biệt là khi Ousmane Dembele đã trở lại lĩnh xướng hàng công. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai ứng viên vô địch với thành tích toàn thắng mà còn là màn so tài chiến thuật giữa Kompany và Luis Enrique.

Đội hình dự kiến PSG vs Bayern Munich mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Đội Sơ đồ Đội hình dự kiến Phân tích ngôi sao chủ chốt PSG 4-3-3 Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola Ousmane Dembele trở lại mang lại tốc độ và sự đột biến. Vitinha là "bộ não" tuyến giữa, vừa dạy cho Leverkusen một bài học bóng đá với chiến thắng 7-2. Bayern Munich 4-2-3-1 Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane Harry Kane là tâm điểm với phong độ ghi bàn khủng khiếp. Luis Diaz hòa nhập nhanh, tạo ra sự bùng nổ ở cánh. Kimmich giữ vai trò nhạc trưởng.

Phân tích lực lượng của PSG

Vắng mặt: Trung vệ Ilya Zabarnyi bị treo giò. Desire Doue chấn thương đùi, tiếp tục phải ngồi ngoài.

Điểm sáng: Sự trở lại của Ousmane Dembele là cú hích lớn cho hàng công. Willian Pacho sẽ đá cặp trung vệ với Marquinhos.

Phân tích lực lượng của Bayern Munich

Vắng mặt: Ito, Davies, Musiala chấn thương, tạo ra tổn thất đáng kể ở cả hàng thủ và tuyến giữa.

Điểm sáng: Harry Kane và Luis Diaz đang có phong độ tuyệt vời. Joshua Kimmich cùng Pavlovic đảm nhiệm trọng trách ở khu trung tuyến. Tah và Upamecano sẽ phải gánh vác hàng thủ trước sức mạnh tấn công của PSG.

Lịch sử đối đầu giữa PSG vs Bayern Munich

PSG 0-0 Bayern Munich (Dựa trên thông tin chưa đầy đủ về đối đầu trực tiếp gần nhất)

Trong bối cảnh hiện tại, với sự thay đổi lớn về đội hình và HLV (Kompany dẫn dắt Bayern), lần chạm trán này mang ý nghĩa gần như một trận đấu mới mẻ. Lịch sử đối đầu trước đây thường nghiêng về Bayern, nhưng PSG đang có phong độ cao dưới thời Luis Enrique và lợi thế sân nhà. Sự thiếu thông tin về đối thủ trong bối cảnh mới có thể khiến hai HLV phải dựa vào khả năng thích nghi nhanh và sự đột biến của các ngôi sao.

Nhận định chuyên sâu trận đấu PSG vs Bayern Munich

Bayern Munich: Kỷ lục hoàn hảo và "Cơn lốc" Harry Kane

Bayern Munich của Vincent Kompany đang trải qua một mùa giải hoàn hảo với 15 trận toàn thắng, một thành tích chưa từng có. Chuỗi trận thắng ấn tượng này được xây dựng dựa trên hiệu suất ghi bàn khủng khiếp (54 bàn) và hàng thủ chắc chắn (chỉ thủng lưới 10 lần).

Sức mạnh Tấn công: Bộ ba Olise, Kane, Luis Diaz hoạt động cực kỳ hiệu quả. Kane không chỉ là một chân sút mà còn là một cầu thủ kiến tạo lùi sâu tuyệt vời. Chiến thắng áp đảo trước Chelsea (3-1) và Club Brugge (4-0) tại Champions League là minh chứng.

Phong độ Khách: Bayern có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp khi làm khách ở mọi giải đấu, ghi 10 bàn và giữ sạch lưới 2/3 trận sân khách gần nhất, cho thấy họ không hề e ngại việc thi đấu xa nhà.

PSG: Chiều sâu và Khả năng "Vượt khó" của Luis Enrique

PSG đã vượt qua giai đoạn đầu mùa giải với nhiều ca chấn thương (Doue, Kvaratskhelia, Dembele, Vitinha vắng mặt) một cách khá tích cực. Họ đứng đầu Ligue 1 và toàn thắng 3 lượt trận Champions League, dẫn đầu về hiệu số bàn thắng.

Khả năng Vượt Khó: Chiến thắng 1-0 trước Nice (với bàn quyết định phút 94) và màn hủy diệt Leverkusen 7-2 cho thấy đội bóng thủ đô Paris có thể thắng bằng nhiều cách: từ sự kiên nhẫn đến tấn công rực lửa.

Điểm Tựa Sân Nhà: PSG bất bại trên sân nhà ở mùa giải năm nay (chỉ duy nhất hòa Strasbourg 3-3). Sự trở lại của Dembele sẽ làm tăng đáng kể sức mạnh hàng công vốn đã rất mạnh với Kvaratskhelia và Barcola.

Dự đoán tỷ số trận đấu PSG vs Bayern Munich

Trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn do cả hai đều sở hữu hàng công bùng nổ (Bayern 54 bàn/15 trận; PSG thắng Leverkusen 7-2). Bayern có phong độ ghi bàn hoàn hảo, nhưng PSG lại có lợi thế sân nhà và chiều sâu đội hình. Việc thiếu vắng Davies và Musiala có thể khiến Bayern gặp khó khăn hơn trong việc kiểm soát tốc độ và sự sáng tạo của PSG.Hàng công của PSG với Dembele, Kvaratskhelia và Barcola đủ sức khai thác những khoảng trống mà Tah/Upamecano để lại, trong khi Kane và Diaz là mối đe dọa thường trực cho Marquinhos và Pacho.

WhoScore dự đoán tỷ số: 2-1

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 3-2

Xem trực tiếp PSG vs Bayern Munich khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu PSG vs Bayern Munich thuộc lượt trận 4 vòng phân hạng Champions League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.