Thể thao Nhận định Leicester vs Middlesbrough, 2h45 ngày 5.11: Từ Premier League xuống King Power Nhận định, dự đoán tỷ số trận Leicester vs Middlesbrough diễn ra vào lúc 2h45 ngày 5/11, thuộc giải Championship/Hạng nhất Anh 2025/26.

Nhận định trận đấu Leicester vs Middlesbrough - Khi khủng hoảng chạm trán tham vọng

Leicester, đội bóng vừa nhận "tấm vé xuống hạng" từ Premier League, đang trải qua những ngày tháng đầy thách thức ở Championship. Với vỏn vẹn 17 điểm sau 13 trận, đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, thành tích này là dưới mức kỳ vọng rất nhiều so với chất lượng đội hình mà họ sở hữu. Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà King Power trước Blackburn đã khiến HLV Marti Cifuentes phải chịu áp lực nặng nề, sau chuỗi trận tệ hại chỉ giành được 8 điểm sau 8 trận trong suốt tháng 9 và 10.

Trong khi đó, Middlesbrough, dưới sự dẫn dắt của HLV Rob Edwards, lại có một giai đoạn đầu mùa mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ 2 với 25 điểm sau 13 trận. Mặc dù vừa phải nhận thất bại thảm hại 0-3 trước Watford, Boro đã cho thấy khả năng phục hồi nhanh chóng trước đó và HLV Edwards đang hướng đến một phản ứng tức thời khác. Tuy nhiên, phong độ không tốt trên sân khách là điểm trừ lớn nhất của họ lúc này. Đây không chỉ là cuộc đối đầu của hai đội bóng có phong độ trái ngược, mà còn là trận chiến sinh tồn của Marti Cifuentes và tham vọng thăng hạng của Rob Edwards.

Đội hình dự kiến Leicester vs Middlesbrough mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Leicester

Leicester (4-2-3-1): Stolarczyk; Pereira, Vestergaard, Okoli, Thomas; Soumare, Winks; Fatawu, De Cordova-Reid, Mavididi; Ayew

Phân tích: HLV Cifuentes vẫn tin dùng sơ đồ 4-2-3-1 để tìm kiếm sự cân bằng. Sự vắng mặt của Harry Souttar và Aaron Ramsey tiếp tục là bài toán khó. Bộ đôi Winks và Soumare sẽ phải gồng gánh tuyến giữa, trong khi Ayew được kỳ vọng sẽ phá vỡ sự bế tắc ở hàng công (chỉ ghi 15 bàn sau 13 trận).

Phân tích lực lượng của Middlesbrough

Middlesbrough (3-4-1-2): Brynn; Ayling, Fry, Jones; Brittain, Browne, Morris, Targett; Hackney; Conway, Whittaker

Phân tích: HLV Edwards có thể giữ nguyên đội hình xuất phát sau trận thua Watford. Sơ đồ 3-4-1-2 nhấn mạnh vào sự chắc chắn ở hàng thủ và tốc độ trong các pha phản công. Hackney sẽ đóng vai trò nhạc trưởng, trong khi cặp tiền đạo Conway - Whittaker là mũi nhọn chính (Boro ghi 16 bàn sau 13 trận).

Lịch sử đối đầu giữa Leicester vs Middlesbrough

Leicester 4-4 Middlesbrough (Thắng 4, Hòa 4, Thua 2 trong 10 trận gần nhất)

Về đối đầu, Leicester là cái tên chiếm ưu thế. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, "Bầy cáo" thắng 4, trong khi Middlesbrough chỉ có 2 lần ca khúc khải hoàn. Chính vì thế, Leicester vẫn được đánh giá cao hơn ở trận này. Nhưng nếu cứ tiếp tục phong độ chập chờn như thời gian qua, đội chủ sân King Power hoàn toàn có thể mất điểm trước một Boro đang khao khát.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Leicester vs Middlesbrough

Leicester: Khủng hoảng không lối thoát tại King Power

Leicester vẫn đang loay hoay trong cơn khủng hoảng chưa có lối ra. Từ giữa tháng 10 đến nay, "Bầy cáo" chưa biết mùi chiến thắng và màn trình diễn hiện tại rõ ràng là dưới mức kỳ vọng. Từng được xem là ứng viên nặng ký cho tấm vé thăng hạng, nhưng 4 chiến thắng, 5 trận hòa và 4 thất bại là câu trả lời cay đắng. Dẫu sao, King Power vẫn là điểm tựa khi Leicester chỉ thua đúng 1 trong 6 lần đón khách gần nhất (thắng 2). Tuy nhiên, hàng công thi đấu bế tắc (15 bàn/13 trận) khiến niềm tin dành cho một chiến thắng tuyệt đối đang bị lung lay dữ dội.

Middlesbrough: Tham vọng bị "dớp" sân khách cản trở

Phía đối diện, Middlesbrough dù vừa nhận cú tát đau khi thua đậm 0-3 trước Watford, nhưng 3 vòng liền trước đó, thầy trò HLV Rob Edwards đã chơi khá ổn, giành được 7/9 điểm tuyệt đối. Sự ổn định này giúp họ chiễm trệ ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của Boro lúc này chính là phong độ sân khách: họ chỉ thắng đúng 1/5 chuyến xa nhà gần nhất. Điều đáng lưu tâm là cả hai thất bại của Boro đều diễn ra trên sân khách. Dù vậy, Rob Edwards có lý do để tự tin với hàng thủ chắc chắn hơn (chỉ thua 1 lần trước chuyến đi đến Hertfordshire).

Dự đoán tỷ số trận đấu Leicester vs Middlesbrough

Dù Leicester có lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu, phong độ khủng hoảng gần đây và sự bế tắc trong tấn công khiến họ khó lòng áp đảo. Ngược lại, Middlesbrough dù đang có thứ hạng cao, nhưng "dớp" sân khách và áp lực phải phản ứng tức thời sau trận thua 0-3 cũng khiến họ không mạo hiểm. Căn cứ vào dữ liệu chuyên sâu về số bàn thắng và diễn biến hiệp 1, một trận hòa với ít bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Sportskeeda dự đoán tỷ số: 1-1

WhoScore dự đoán tỷ số: 1-1

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 0-0

Xem trực tiếp Leicester vs Middlesbrough khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Leicester vs Middlesbrough thuộc giải Championship/Hạng nhất Anh 2025/26 diễn ra vào lúc 2h45 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.