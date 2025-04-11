Thể thao Nhận định Liverpool vs Real Madrid, 3h00 ngày 5.11: Mbappe vs Salah Nhận định, dự đoán tỷ số trận Liverpool vs Real Madrid diễn ra vào lúc 3h00 ngày 5/11, thuộc lượt trận 4 vòng phân hạng Champions League.

Nhận định trận đấu Liverpool vs Real Madrid - Xabi Alonso trở về Anfield

Liverpool tiếp đón Real Madrid tại Anfield trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 giai đoạn phân hạng Champions League. Đây không chỉ là cuộc đối đầu của hai ứng cử viên vô địch, mà còn là màn tái ngộ đầy cảm xúc của HLV Xabi Alonso và hậu vệ Trent Alexander-Arnold (đang khoác áo Real) với đội bóng cũ.

Liverpool của Arne Slot vừa chấm dứt chuỗi trận thất vọng bằng chiến thắng 2-0 trước Aston Villa, nhưng phong độ tổng thể vẫn là một dấu hỏi lớn. Ngược lại, Real Madrid dưới thời Alonso đang thăng hoa với 13/14 trận thắng trên mọi đấu trường và sở hữu 'cơn lốc' Kylian Mbappe. Liệu 'Lữ đoàn đỏ' có thể tạo nên bất ngờ, hay Xabi Alonso sẽ 'hủy diệt' tình cảm cũ để khẳng định vị thế của 'Kền Kền Trắng'?

Đội hình dự kiến Liverpool vs Real Madrid mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Liverpool

Liverpool (4-3-3): Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Ekitike.

Liverpool dưới thời Arne Slot vẫn duy trì lối chơi tốc độ, nhưng hàng thủ đang gặp nhiều vấn đề. Sự thiếu vắng Alisson Becker là tổn thất lớn. Mohamed Salah, với bàn thắng thứ 250 cho CLB, được kỳ vọng là ngòi nổ chính. Cặp tiền vệ Gravenberch-Mac Allister cần làm việc cật lực để đối phó với tuyến giữa Real.

Phân tích lực lượng của Brentford

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Guler, Mbappe, Vinicius Jr.

HLV Xabi Alonso áp dụng sơ đồ 4-3-3 linh hoạt, tận dụng tối đa khả năng kiểm soát và phản công nhanh. Sự vắng mặt của bộ ba phòng ngự giàu kinh nghiệm (Carvajal, Rudiger, Alaba) buộc Alexander-Arnold phải đá chính ở vị trí hậu vệ phải, đối đầu với đội bóng cũ. Kylian Mbappe đang đạt phong độ đỉnh cao (13 bàn La Liga, 5 bàn C1), là mối đe dọa thường trực.

Lịch sử đối đầu giữa Liverpool vs Real Madrid

Liverpool 4-7 Real Madrid (tổng số bàn thắng trong 10 lần đối đầu chính thức gần nhất)

Trong 10 trận đấu chính thức gần nhất, Real Madrid áp đảo với 7 chiến thắng.

Liverpool chỉ thắng 2-0 tại Anfield mùa trước, chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng đau đớn trước Los Blancos.

Sự đối đầu này luôn mang đến những trận cầu sôi nổi, với tổng số bàn thắng cao. Lịch sử cho thấy Real Madrid thường có lợi thế tâm lý.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Liverpool vs Real Madrid

Liverpool: Đứng dậy sau Khủng hoảng, Phục thù Real Madrid?

Liverpool vừa trải qua chuỗi trận thảm hại với 6/8 trận gần nhất phải nhận thất bại, khiến HLV Arne Slot đứng trước nguy cơ bị sa thải. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trước Aston Villa cuối tuần qua đã tạm thời dập tắt làn sóng chỉ trích. Tại Champions League, họ thắng 2, thua 1 và vẫn còn cơ hội lớn lọt vào Top 8.

Điểm mạnh: Lợi thế sân nhà Anfield với chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng C1. Salah và Van Dijk vẫn là trụ cột đáng tin cậy. Chiến thắng 2-0 trước Real Madrid mùa trước là động lực lớn.

Điểm yếu: Sự thiếu ổn định của các tân binh, sự vắng mặt của Alisson Becker và lối chơi chưa thực sự định hình dưới thời Slot. Hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm.

Real Madrid: Phong độ 'Hủy Diệt' và Lời nguyền Mbappe

Real Madrid của Xabi Alonso đang thể hiện phong độ không thể cản phá với 13 chiến thắng trong 14 trận từ đầu mùa, dẫn đầu La Liga và toàn thắng 3 trận C1. "Kền Kền Trắng" đang xây dựng một triều đại mới với sự tỏa sáng của các ngôi sao trẻ như Bellingham, Tchouameni và đặc biệt là Kylian Mbappe.

Điểm mạnh: Mbappe đang có phong độ cao nhất sự nghiệp, ghi bàn liên tiếp. Tuyến giữa Valverde-Tchouameni-Bellingham cực kỳ cơ động và mạnh mẽ. Kinh nghiệm của Alonso trong việc đối phó với Liverpool.

Điểm yếu: Tổn thất nghiêm trọng ở hàng thủ với 3 cầu thủ chủ chốt vắng mặt. Alexander-Arnold và Huijsen thiếu kinh nghiệm ở các trận đấu lớn C1. Real Madrid chỉ thắng 2/9 trận gần nhất với các CLB Anh.

Dự đoán tỷ số trận đấu Liverpool vs Real Madrid

Dù Liverpool có lợi thế sân nhà và khao khát phục thù, nhưng phong độ hủy diệt của Real Madrid dưới thời Xabi Alonso cùng sự xuất sắc của Kylian Mbappe là quá khó để vượt qua. Hàng thủ chắp vá của Real có thể bị thủng lưới, nhưng hàng công của họ với bộ ba Mbappe-Vinicius-Guler đủ sức xuyên thủng hàng phòng ngự thiếu ổn định của Liverpool.

Sportskeeda dự đoán tỷ số: 2-2

WhoScore dự đoán tỷ số: 3-2

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 2-1

Xem trực tiếp Liverpool vs Real Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Liverpool vs Real Madrid thuộc lượt trận 4 vòng phân hạng Champions League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.