Thể thao Nhận định PSG vs Nice, 22h00 ngày 1.11: Neymar đối mặt Messi Nhận định, dự đoán tỷ số trận PSG vs Nice diễn ra vào lúc 23h00 ngày 1/11, thuộc khuôn khổ Ligue 1 2025/26. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định trận đấu PSG vs Nice - Cuộc đụng độ của những huyền thoại

PSG, đội bóng số 1 nước Pháp, bước vào vòng đấu này với phong độ không thực sự thuyết phục. Sau 2 chiến thắng liên tiếp, thầy trò HLV Luis Enrique lại vừa bị Lorient cầm hòa giữa tuần qua, đánh dấu trận hòa thứ 3 chỉ trong 4 trận gần nhất tại Ligue 1. Dù vẫn dẫn đầu bảng với 21 điểm, nhưng khoảng cách chỉ là 2 điểm so với đội xếp thứ 6 cho thấy PSG cần phải tìm lại sự ổn định.

Đối thủ của họ, Nice, cũng không có được sự ổn định tuyệt đối (3 thắng, 1 hòa, 1 thua trong 5 trận gần nhất), nhưng lại là đối thủ đặc biệt khó chịu với đội bóng thủ đô. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, PSG chỉ thắng 2, hòa 1 và nhận tới 2 thất bại. Nice chưa bao giờ e ngại mỗi khi hành quân tới Parc des Princes. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội đầu bảng, mà còn là màn so tài giữa tham vọng khẳng định vị thế của PSG và quyết tâm tạo nên bất ngờ của Nice.

Đội hình dự kiến PSG vs Nice mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Đội Sơ Đồ Cầu Thủ Dự Kiến Phân Tích Nổi Bật PSG 4-3-3 Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola. Luis Enrique duy trì lối chơi kiểm soát bóng. Kvaratskhelia và Dembele được kỳ vọng tạo đột biến. Sự trở lại của Hakimi (nếu đủ thể lực) và sự xuất hiện của Zaire-Emery mang lại sự cơ động ở tuyến giữa. Nice 4-3-3 Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Gouveia, Boudaoui, Ndombele, Bard; Diop, Carlos, Jansson. HLV Franck Haise triển khai sơ đồ tấn công cởi mở. Sofiane Diop đang có phong độ cực cao (ghi bàn 5 trận liên tiếp) là mối đe dọa lớn. Hàng tiền vệ với Ndombele và Boudaoui sẽ đối đầu trực tiếp với bộ ba của PSG.

Phân tích lực lượng của PSG

PSG đang đối mặt với những ca chấn thương quan trọng: Doue, Fabian Ruiz và Lee Kang-in vắng mặt. Achraf Hakimi cũng đang bị nghi ngờ về khả năng ra sân. Tuy nhiên, sự trở lại của Joao Neves có thể mang lại lựa chọn cho Luis Enrique ở tuyến giữa, trong khi Nuno Mendes vừa ghi bàn ở vòng trước sẽ là mũi tấn công nguy hiểm bên cánh trái.

Phân tích lực lượng của Nice

Nice gặp tổn thất lớn với danh sách chấn thương dài bao gồm: Abdelmonem, Bombito, Cho, Clauss, Dante, Moffi, Ndayishimiye. Sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực Terem Moffi và trung vệ Dante có thể ảnh hưởng đến cả hàng công và hàng thủ của đội khách. Tuy nhiên, Sofiane Diop, người đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp, sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Nice.

Lịch sử đối đầu giữa PSG vs Nice

Lịch sử đối đầu cho thấy Nice luôn là đối thủ khó khăn, buộc PSG phải thi đấu tập trung và tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để có thể giành chiến thắng.

Nhận định chuyên sâu trận đấu PSG vs Nice

PSG: Áp lực từ chuỗi hòa và khao khát khẳng định vị thế

PSG đang trải qua giai đoạn phong độ thiếu ổn định với 3 trận hòa trong 4 vòng đấu Ligue 1 gần nhất. Dù ghi tới 15 bàn trong 5 trận gần đây, hàng công của PSG dưới thời Luis Enrique lại vừa có một trận đấu kém hiệu quả khi chỉ ghi 1 bàn thắng từ 7 cú sút trúng đích trước Lorient.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà Parc des Princes, nơi PSG đã giữ sạch lưới 3/4 trận đấu quốc nội mùa này và bất bại kể từ đầu mùa, họ vẫn được đánh giá cao hơn. PSG cần tận dụng kinh nghiệm và đẳng cấp của mình để kiểm soát trận đấu, đặc biệt là khai thác sự thiếu ổn định của Nice để tìm kiếm 3 điểm, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của mình.

Nice: Khắc tinh không ngại khó khăn và phong độ ấn tượng trên sân khách

Nice bước vào trận đấu với tâm lý "cửa dưới" nhưng lại sở hữu thành tích đối đầu cực kỳ khó chịu trước PSG (thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận gần nhất). Đáng chú ý, Nice đã giành chiến thắng 2/3 lần gần nhất ghé thăm Parc des Princes, bao gồm cả chiến thắng 3-1 ở mùa giải trước.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Franck Haise, Nice đang có phong độ tốt ở Ligue 1 với 3 chiến thắng liên tiếp và đã tích lũy 17 điểm sau 10 vòng đấu, nhiều hơn mùa trước 1 điểm. Với tinh thần không có gì để mất và lối chơi giàu năng lượng, Nice hoàn toàn có thể gây khó khăn cho hàng thủ đang chệch choạc của PSG.

Dự đoán tỷ số trận đấu PSG vs Nice

Mặc dù Nice là đối thủ khó lường và thường xuyên ghi được bàn thắng vào lưới PSG, đẳng cấp và khát khao chiến thắng tại Parc des Princes sẽ giúp PSG vượt qua đối thủ. Hàng công của PSG đang cực kỳ hiệu quả (15 bàn/5 trận gần nhất), và Nice lại đang mất nhiều trụ cột ở hàng thủ. Kịch bản một trận cầu nhiều bàn thắng là hoàn toàn khả thi.

SportsMole dự đoán tỷ số: 1-1

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 3-1

Xem trực tiếp PSG vs Nice khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu PSG vs Nice trong khuôn khổ Ligue 1 2025/26 diễn ra vào lúc 23h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.