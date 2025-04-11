Thể thao Nhận định Tottenham vs Copenhagen, 3h00 ngày 5.11: "Vòng kim cô" Copenhagen Nhận định, dự đoán tỷ số trận Tottenham vs Copenhagen diễn ra vào lúc 03h00 ngày 5/11, thuộc vòng phân hạng UEFA Champions League.

Nhận định trận đấu Tottenham vs Copenhagen - "Vòng kim cô" Copenhagen

Tottenham, đội bóng đang có dấu hiệu chững lại sau khởi đầu thuận lợi tại Champions League, bước vào trận đấu này với tâm lý cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần. Hai trận hòa liên tiếp trước Monaco và Bodo Glimt đã khiến đội bóng thành London chỉ có 5 điểm sau 3 lượt trận. Đối thủ của họ là Copenhagen, đại diện Đan Mạch đang có phong độ tệ hại tại cúp châu Âu, chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận và xếp thứ 32.

Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và đẳng cấp của bóng đá Anh với nỗ lực của bóng đá Đan Mạch, mà còn là màn so tài giữa một Tottenham đang vật lộn với sự ổn định và một Copenhagen đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Liệu Tottenham sẽ áp đảo để giải tỏa sức ép, hay Copenhagen sẽ tận dụng cơ hội để tạo nên cú sốc lớn tại London?

Đội hình dự kiến Tottenham vs Copenhagen mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Tottenham

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison.

Tottenham dưới thời HLV Thomas Frank đang cố gắng duy trì lối chơi kiểm soát bóng nhưng thiếu đi sự ổn định. Sự vắng mặt của nhạc trưởng James Maddison do chấn thương là tổn thất lớn. Bộ đôi tiền vệ Palhinha và Sarr sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát khu vực giữa sân. Richarlison, người đang chịu áp lực, được kỳ vọng sẽ tìm lại bản năng ghi bàn để dẫn dắt hàng công.

Phân tích lực lượng của Copenhagen

Copenhagen (4-4-2): Kotarski; Suzuki, Hatzidiakos, Garananga, Zague; Achouri, Lerager, Clem, Elyounoussi; Moukoko, Claesson.

Copenhagen triển khai sơ đồ 4-4-2 với ý đồ phòng ngự phản công. HLV Jacob Neestrup sẽ dựa vào kinh nghiệm của các cầu thủ như Claesson và sự năng nổ của Moukoko. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của Copenhagen được dự đoán sẽ gặp khó khăn trước sự áp đảo của Tottenham, vốn sở hữu chất lượng kỹ thuật vượt trội.

Lịch sử đối đầu giữa Tottenham vs Copenhagen

Tottenham 0-0 Copenhagen (Lần đầu tiên)

Đây là lần đầu tiên Tottenham và Copenhagen chạm trán trong một giải đấu chính thức. Sự thiếu thông tin về đối thủ trực tiếp có thể khiến cả hai HLV Thomas Frank và Jacob Neestrup phải dựa vào khả năng phân tích chiến thuật và thích nghi nhanh. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn về đẳng cấp và kinh nghiệm châu Âu sẽ là yếu tố quyết định.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Tottenham vs Copenhagen

Tottenham: Khát khao chiến thắng để giữ vững hy vọng Top 8

Tottenham đang trải qua giai đoạn khó khăn với hai thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm trận thua 0-1 trước đại kình địch Chelsea và bị Newcastle loại khỏi Carabao Cup. Thậm chí, trong trận Derby London, "Gà Trống" chỉ đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,05 - thấp nhất lịch sử Premier League của họ, cho thấy sự bế tắc đáng báo động.

Tuy nhiên, cơ hội tiến vào top 8 của Spurs vẫn rất rộng mở khi họ chỉ kém Newcastle 1 điểm. Đặc biệt, phong độ sân nhà tại cúp châu Âu là niềm tự hào lớn của đội bóng thành London, với chuỗi 21 trận bất bại (thắng 17). Với những ngôi sao có khả năng tạo đột biến như Kudus, Simons và Richarlison, Tottenham được đánh giá vượt trội và cần tận dụng mọi cơ hội để giành trọn 3 điểm, xoa dịu các khán đài Tottenham Hotspur Stadium.

Copenhagen: Lịch sử và phong độ không ủng hộ 'Sư Tử'

Copenhagen bước vào trận đấu với phong độ tệ hại tại Champions League, chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt trận. Sau trận hòa đáng khích lệ trước Leverkusen, họ đã thua liên tiếp hai trận trước Qarabag và Dortmund. Sau 3 lượt trận, đội bóng Đan Mạch xếp thứ 32 trong bảng tổng sắp.

Lịch sử cũng không đứng về phía HLV Jacob Neestrup và các học trò. Copenhagen chưa từng thắng một đội bóng Anh nào trên sân khách trong lịch sử dự cúp châu Âu, và chỉ thắng 2 trong 21 trận xa nhà gần nhất ở Champions League (thua tới 15). Dù đã có những cải thiện về phong độ trong nước (thắng 2, hòa 1 sau trận thua Dortmund), Copenhagen khó có thể tạo nên bất ngờ lớn trước một Tottenham đang khao khát chiến thắng để hồi sinh.

Dự đoán tỷ số trận đấu Tottenham vs Copenhagen

Dù Tottenham đang có phong độ bất ổn và thiếu đi sự ổn định, họ vẫn được đánh giá vượt trội hoàn toàn nhờ đẳng cấp và lợi thế sân nhà tại đấu trường châu Âu. Hàng công của "Gà Trống" với Richarlison có thể sẽ khai thác được những khoảng trống nơi hàng thủ Copenhagen. Tuy nhiên, với việc thiếu vắng James Maddison và sự bế tắc gần đây, một chiến thắng tối thiểu có khả năng xảy ra.

Sportskeeda dự đoán tỷ số: 1-0

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 2-0

Xem trực tiếp Tottenham vs Copenhagen khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Tottenham vs Copenhagen thuộc vòng phân hạng UEFA Champions League diễn ra vào lúc 03h00 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.