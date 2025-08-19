Thể thao Nhận định trận đấu Real Madrid vs Osasuna: Chờ đợi siêu sao Mbappe Nhận định, dự đoán tỷ số trận Real Madrid vs Osasuna diễn ra vào lúc 2h00 ngày 20/8, thuộc khuôn khổ Vòng 1 giải La Liga 2025/26.

Nhận định trận đấu Real Madrid vs Osasuna - Chờ đợi siêu sao Mbappe

Sân Santiago Bernabéu chuẩn bị cho một cột mốc mới khi Real Madrid chính thức khởi đầu mùa giải La Liga 2025/26 bằng cuộc tiếp đón đối thủ Osasuna. Đây không chỉ là trận đấu khai màn mùa giải, mà còn là khoảnh khắc cả thế giới chờ đợi: Kylian Mbappe lần đầu tiên khoác áo số 10 của Real Madrid trong một trận đấu chính thức.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Real Madrid vs Osasuna

Real Madrid với khát vọng đòi lại ngai vàng

Sau một mùa giải chỉ về nhì tại La Liga, Real Madrid đang có một nhiệm vụ lớn là đòi lại ngôi vương từ tay Barcelona. Mặc dù không có được sự chuẩn bị lý tưởng trước mùa giải mới, khi chỉ chơi một trận giao hữu và tham dự FIFA Club World Cup, đoàn quân của HLV Xabi Alonso vẫn được đánh giá rất cao.

Trận thua đậm 0-4 trước PSG tại bán kết Club World Cup có thể là một cú sốc, nhưng nó cũng là lời nhắc nhở để Los Blancos tập trung hơn vào mục tiêu chính. Với dàn tân binh chất lượng như Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen và Alvaro Carreras, cùng với sự xuất hiện của Kylian Mbappe, Real Madrid hứa hẹn sẽ mang đến một lối chơi tấn công bùng nổ.

Dù thiếu vắng một số trụ cột do chấn thương và thẻ phạt như Antonio Rudiger, Jude Bellingham, Endrick và Eduardo Camavinga, đội hình dự kiến của Real Madrid vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Eder Militao, Vinicius Jr. và sức trẻ của Arda Guler, Franco Mastantuono có thể tạo ra những đột biến lớn.

Osasuna với thử thách lớn cho một mùa giải đầy tham vọng

Osasuna đã có một mùa giải 2024/25 thành công khi kết thúc ở vị trí thứ 9, chỉ thiếu chút may mắn để giành vé dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến Bernabéu sẽ là một thử thách cực kỳ khó khăn cho thầy trò HLV Alessio Lisci.

Thành tích đối đầu gần đây không ủng hộ Osasuna. Họ đã không thắng Real Madrid tại La Liga kể từ tháng 1 năm 2011. Mặc dù Los Rojillos đã có 10 trận hòa trên sân khách mùa trước, cho thấy họ có thể gây khó dễ cho đối thủ, nhưng việc đối đầu với một Real Madrid đang tràn đầy quyết tâm trong ngày ra mắt của Mbappe là một kịch bản hoàn toàn khác.

Với những cầu thủ chủ chốt như Ante Budimir và Ruben Garcia, Osasuna sẽ cần phải chơi với hơn 100% khả năng để tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, khả năng này là không cao khi đội khách đang thiếu đi những ngôi sao đủ tầm để tạo ra sự khác biệt.

Lịch sử đối đầu giữa Real Madrid vs Osasuna

Lần gần nhất Osasuna thắng tại Bernabeu là vào năm 2004.

Real Madrid bất bại trước Osasuna tại La Liga kể từ tháng 1 năm 2011.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

eal Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde; Brahim, Mbappe, Vinicius.

Osasuna (4-3-3): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torro, Moncayola, Oroz; K Barja, Budimir, M.Gomez.

Dự đoán tỷ số trận đấu Real Madrid vs Osasuna

Với lợi thế sân nhà, dàn cầu thủ chất lượng và đặc biệt là sự xuất hiện của Kylian Mbappe, Real Madrid được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng tưng bừng để mở màn mùa giải. Los Blancos sẽ muốn đáp trả mạnh mẽ chiến thắng của Barcelona và gửi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ.

Siêu máy tính Sports Mole dự đoán Real Madrid có 66% cơ hội chiến thắng, trong khi tỷ lệ này của Osasuna chỉ là 10%.

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 4-0 Osasuna.