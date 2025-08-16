Thể thao Những gương mặt vàng tại Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 Tại Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025, các gương mặt tài năng của điền kinh Việt Nam đã tỏa sáng, giành hơn một tấm Huy chương Vàng với phong độ ấn tượng.

VẬN ĐỘNG VIÊN NGUYỄN THỊ OANH (BẮC NINH):

Bài tập dượt bổ ích

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh)

Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 tại Đà Nẵng lần này là bài tập dượt bổ ích với cá nhân tôi. Bên cạnh hoàn thành mục tiêu giành 4 Huy chương Vàng ở nội dung 5.000m, 1.500m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, tôi cũng đạt được những thông số mong muốn ở từng nội dung.

Từ nay đến ngày SEA Games 33 khởi tranh, tôi sẽ duy trì guồng quay tập luyện nghiêm túc để đạt phong độ tốt nhất.

Mục tiêu của tôi ở kỳ đại hội quan trọng sắp tới là bảo vệ 4 tấm Huy chương Vàng giành được ở SEA Games 32 tại Campuchia.

Sau 2 năm, trình độ các vận động viên trong khu vực đã được nâng cao, đòi hỏi tôi phải cố gắng nhiều hơn để mang vinh quang về cho đất nước, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.

VẬN ĐỘNG VIÊN NGẦN NGỌC NGHĨA (CÔNG AN NHÂN DÂN):

Tổ chức rất chu đáo

Vận động viên Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân)

Tôi vui về kết quả của mình khi giành 3 Huy chương Vàng ở nội dung 200m, 4x100m, 4x200m và 1 Huy chương Bạc ở nội dung 100m.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và các đơn vị đã tổ chức sân chơi ý nghĩa cho các vận động viên.

Công tác tổ chức tại giải lần này rất tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên tranh tài.

Thời tiết tại Đà Nẵng những ngày qua khá nắng nhưng ban tổ chức bố trí thời gian thi đấu phù hợp khi thi đấu sớm vào buổi sáng và buổi chiều từ 16 giờ 30.

Công tác hậu cần, y tế cũng được triển khai kịp thời, giúp các vận động viên chấn thương được chăm sóc nhanh nhất.

Sau giải đấu lần này, tôi tập trung tối đa cho SEA Games 33 với mục tiêu cạnh tranh Huy chương Vàng ở nội dung sở trường là 200m cá nhân.

VẬN ĐỘNG VIÊN NGUYỄN TRUNG CƯỜNG (HÀ TĨNH):

Trải nghiệm đáng nhớ

Vận động viên Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh)

Tuần qua là trải nghiệm rất đáng nhớ của tôi tại Đà Nẵng. Các nội dung tôi góp mặt gồm 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m đã mang về cho tôi 3 tấm Huy chương Vàng.

Thành tích này là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu hướng đến mục tiêu chinh phục thành công ở đấu trường quốc tế, trong đó có SEA Games 33.

Những ngày tranh tài, khán giả Đà Nẵng đã cổ vũ rất nhiệt tình cho tôi và các vận động viên thi đấu, tạo nên bầu không khí sôi động. Tôi cảm nhận được sự thân thiện, nhiệt tình và mến khách của người dân nơi đây.

Đà Nẵng rất đẹp nên sau giải tôi dành thời gian tham quan thành phố, đến các địa điểm du lịch nổi tiếng để trải nghiệm.

Hy vọng, trong tương lai tôi sẽ có cơ hội quay lại thành phố để tham quan và thi đấu.