Nông nghiệp Sớm khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp Tình hình mưa lũ những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Ngành nông nghiệp và các địa phương đang tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm giúp nông dân sớm khôi phục sản xuất.

Vùng rau của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: TRẦN TRÚC

Nỗ lực từ cơ sở

Ông Phan Thanh Quang, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Vang) cho biết, đợt mưa lũ kéo dài khiến sản xuất nông nghiệp tại địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng với diện tích 6ha mà hợp tác xã đang sản xuất thì có 1 nhà màng bị hư hại toàn bộ rau và hơn 2ha ngoài đồng bị ngập úng.

Ngay sau khi nước rút dần, hợp tác xã đã hướng dẫn thành viên thu dọn những diện tích hoa màu bị thiệt hại nặng để tiếp tục sản xuất. Từ đây sẽ nỗ lực tối đa nhằm không để gián đoạn các chuỗi liên kết an toàn mà hợp tác xã đã xây dựng được.

Những ngày qua, vùng rau an toàn La Hường (phường Cẩm Lệ) với diện tích hơn 9,5ha nằm bên bờ sông Cẩm Lệ cũng bị ngập sâu hơn 2m. Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất rau an toàn La Hường cho hay, trước khi bước vào đợt mưa lũ này, hợp tác xã đã chủ động thu hoạch bớt một phần diện tích.

Nhìn chung đợt mưa lũ lần này gây thiệt hại cho hợp tác xã hơn 500 triệu đồng. Hợp tác xã và hơn 50 hộ dân đang sản xuất tại vùng rau cũng mong muốn địa phương hỗ trợ thuốc khử vi trùng trong đất, vôi và giống để bà con kịp thời phục hồi sản xuất cho vụ rau Tết sắp tới.

Đến trưa 31/10, vùng sản xuất rau an toàn La Hường vẫn còn ngập trong nước. Ảnh: TRẦN TRÚC

Anh Nguyễn Duy Phương (thôn Xuân Điền, xã Tây Hồ) trồng nhiều loại cây ăn quả như bưởi, ổi, quýt đường, bơ, mít, chuối, chôm chôm… trên diện tích 3.000m2. Hôm qua 31/10, tuy đất đai còn ướt nhưng anh Phương đã tất bật xới đất, thực hiện các biện pháp phòng ngừa sâu bệnh cho khu vườn.

“Những ngày qua đất bị nén chặt, không khí và nước không lưu thông cho nên tôi phải xới đất và bón bổ sung kali, phun phân vi lượng để cây hồi phục, nuôi quả. Hy vọng chất lượng quả vẫn đảm bảo để cung ứng cho thị trường”, anh Phương nói.

Không chỉ trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua. Ông Trần Văn Hóa, xã Đại Lộc cho biết: “Chuồng chăn nuôi heo của gia đình bị ngập hơn 1m nên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Do đó, ngay khi nước rút, gia đình đã dọn vệ sinh, tháo rửa chuồng trại và thực hiện tiêu độc khử trùng. Tôi cũng chú ý tới chế độ dinh dưỡng phù hợp để tăng sức đề kháng và bảo đảm sức khỏe cho đàn heo hơn 30 con”.

Dự kiến xuất gần 100 con heo thịt cho vụ Tết năm nay, ông Nguyễn Văn Sơn (khu phố 8, xã Thăng Bình) cho biết sẽ tăng cường thực hiện phun độc khử trùng 3 lần, phun thuốc diệt ruồi muỗi 2 lần/ngày, kể cả người nhà khi đi làm về vẫn khử trùng toàn bộ. Qua đó sẽ đảm bảo không xuất hiện mầm bệnh ở khu vực chuồng nuôi, cũng như duy trì sức đề kháng tốt nhất cho đàn heo.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi Trường, tình trạng ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp. Thống kê sơ bộ đến ngày 31/10, mưa lũ làm chết 45 con gia súc, gần 8.000 con gia cầm; diện tích rau màu bị thiệt hại hơn 415ha, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hơn 5ha. Ngành nông nghiệp thành phố đang hướng dẫn các địa phương tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại về chăn nuôi, trồng trọt… để có giải pháp khắc phục kịp thời giúp người dân khôi phục sản xuất. Đồng thời đề xuất, tham mưu thành phố có chỉ đạo, hỗ trợ phù hợp cho các địa phương và người dân.

Đồng bộ biện pháp khắc phục

Các địa phương trên địa bàn thành phố đang thống kê thiệt hại cũng như tích cực triển khai các biện pháp khắc phục; tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại về nông nghiệp. Qua đó áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân khôi phục lại sản xuất nông nghiệp theo quy định.

Các hộ chăn nuôi cần chủ động các biện pháp để phòng ngừa mầm bệnh do mưa lũ kéo dài. Ảnh: TRẦN TRÚC

Tại xã Hòa Tiến, diện tích hoa màu bị thiệt hại gồm 1.200 chậu hoa cúc, 1.500 con gia cầm chết, hơn 1,5 diện tích nuôi trồng thủy sản thiệt hại. Ngoài ra, có 25 trại nấm thôn La Bông và 5 trại nấm thôn An Trạch bị hư hỏng toàn bộ.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết trước thiệt hại về nông nghiệp trên địa bàn, địa phương đang tích cực thông tin tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người chăn nuôi thực hiện khi nước rút đến đâu phải thực hiện vệ sinh, khử trùng bằng vôi bột, hóa chất và tiêu độc khu vực chăn nuôi đến đó, khẩn trương gia cố, sửa chữa chuồng trại bị hư hỏng, di dời vật nuôi tạm thời sang khu vực an toàn; kiểm tra hệ thống thoát nước thải, thu gom xử lý rác, chất thải, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm khu vực chăn nuôi.

Mặt khác, địa phương tổ chức tổng vệ sinh, huy động nhân lực để thu gom, tiêu hủy gia súc, gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi đảm bảo đúng quy định, hạn chế lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, tiêu độc, khử trùng các vùng chăn nuôi bị lũ, ngập để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

Ông Huỳnh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Hồ cho biết, theo thống kê ban đầu, địa phương bị thiệt hại hơn 20ha diện tích rau màu do đợt mưa lớn kéo dài gây ra. Xã đang tích cực đôn đốc bà con nhanh chóng gieo trồng lại cho kịp thời vụ và bảo đảm giá trị sản xuất.

Ngành nông nghiệp và các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm sớm khôi phục "nhịp" sản xuất. Ảnh: TRẦN TRÚC

Trong đó, yêu cầu các thôn nước đã rút hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị sẵn nguồn giống để gieo trồng. Đồng thời khuyến khích người dân gieo trồng những giống cây có giá trị kinh tế cao như ớt, bầu, bí... Những diện tích không có khả năng phục hồi thì thu gom để tiêu hủy, tránh vi khuẩn, vi trùng tồn tại trong đất gây ảnh hưởng đến tiến độ, sản lượng của vụ sau; hướng dẫn kỹ thuật cụ thể xử lý thiệt hại, phục hồi cây trồng đối với các loại cây hàng năm, cây ăn quả...

Ông Đặng Ngọc Sơn, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng cho biết, nhằm sớm hỗ trợ người chăn nuôi khôi phục sản xuất sau mưa lũ, chi cục chủ động phân công cán bộ đứng điểm của đơn vị phối hợp với các địa phương triển khai hướng dẫn nông dân quy trình vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc, khử trùng để sớm khôi phục sản xuất. Đặc biệt là đảm bảo tổ chức tốt việc tiêm phòng bổ sung vắc xin đợt 2 cho đàn vật nuôi nhằm phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn chủ vật nuôi báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y điều tra, xử lý ổ dịch theo đúng quy định; tuyệt đối không giết mổ, mua bán động vật ốm, chết, không vứt xác động vật chết, mắc bệnh ra ngoài môi trường.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho tái đàn, khôi phục sản xuất, người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở cung ứng có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Không tái đàn khi chưa đảm bảo về môi trường và an toàn dịch bệnh.

Với sự chủ động từ các địa phương, sự hỗ trợ tích cực từ các ngành chức năng, cùng nỗ lực của bà con nông dân, hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang từng bước được phục hồi.