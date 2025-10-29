Xã hội Xã Tam Xuân, Lãnh Ngọc di dời hàng trăm hộ dân vùng ngập lụt ĐNO - Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trũng thấp của xã Tam Xuân, xã Lãnh Ngọc ngập sâu. Chính quyền các địa phương khẩn trương hỗ trợ, sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng xã Lãnh Ngọc tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân vùng ngập lụt. Ảnh: N.HƯNG

* Tại xã Lãnh Ngọc, mưa lớn kéo dài kết hợp các thủy điện sông Tranh 2, sông Tranh 3 xả lũ từ thượng nguồn, mực nước sông Tum dâng cao, khiến nhiều khu dân cư, tuyến giao thôn ở thôn 14, thôn 15 bị ngập sâu trong nước.

Từ chiều 28/10, một số đoạn trũng thấp, một số tuyến đường trọng yếu qua địa phận thôn 14, thôn 15 bị ngập sâu, phương tiện lưu thông bị giao thông bị tắc nghẽn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, các thôn khẩn trương rà soát, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét; rào chắn và chốt chặn các tuyến đường bị ngập sâu; giúp người dân di dời tài sản lên cao để hạn chế thiệt hại.

Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Lãnh Ngọc ứng cứu, hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Ảnh: N.HƯNG

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thôn 14, thôn 15 có gần 400 hộ dân bị ngập sâu, một số diện tích hoa màu bị ngập nước, gia cầm bị nước cuốn trôi...

Địa phương khẩn trương hỗ trợ, di dời người dân ở vùng xung yếu, tiếp tế thức ăn, nước uống đến người dân trong vùng ngập sâu.

Có khoảng gần 400 hộ dân ở thôn 14 và thôn 15 của xã Lãnh Ngọc bị ngập sâu trong lũ. Ảnh:N.HƯNG

Sáng 29/10, lãnh đạo xã Lãnh Ngọc kiểm tra công tác phòng, chống ngập lụt tại thôn 14 và thôn 15, động viên người dân; đồng thời yêu cầu các lực lượng chủ động hỗ trợ lương thực, nước uống cho khu vực bị chia cắt; sẵn sàng nhân lực, phương tiện khắc phục sạt lở, cây ngã đổ, bảo đảm giao thông thông suốt.

Lực lượng chức năng dùng ghe để tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân trong vùng lũ. Ảnh:N.HƯNG

* Tại xã Tam Xuân, chiều 29/10, Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Sinh cho biết, địa phương lên phương án di dời 941 hộ dân có nguy cơ ngập lụt trước khả năng mưa lũ kéo dài.

Lực lượng chức năng xã Tam Xuân cắm biển cảnh báo tại các vị trí ngập sâu. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tam Xuân phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã, Công an xã và trưởng thôn kiểm tra tất cả khu vực bị ngập úng và có nguy cơ sạt lở trên địa bàn.

Đến nay, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của xã tiến hành di dời xen ghép xong 135 hộ với 531 nhân khẩu.

Qua đi kiểm tra thực tế tại các thôn, xã Tam Xuân lên phương án di dời 941 hộ nguy cơ ngập lụt nếu nước tiếp tục dâng cao trong các ngày tới.

Phương án cụ thể sẽ di dời xen ghép tại chỗ 886 hộ đến các hộ có nhà cao tầng. Dự kiến di dời tập trung 55 hộ dân của các thôn: Bà Bầu, Thạch Kiều, Tân Lộc Ngọc, Long Thành lên các điểm tránh trú ở Trường Chu Văn An, trụ sở Hợp tác xã Thạch Bích, nhà văn hóa thôn Tân Lộc Ngọc, điểm trường Tiểu học Ngô Mây cũ.

Hiện xã Tam Xuân có 9/23 thôn bị ngập, 400 nhà ở bị ngập từ 0,3-1m, ảnh hưởng đời sống của 1.250 người dân. Một số khu vực bị ngập do mưa lớn và nước sông dâng cao tại các thôn: Phú Đông, Bà Bầu, Thạch Kiều, Vĩnh An Nam, Vĩnh An Bắc, Phú Trung Đông...

Đồn Biên phòng Tam Thanh bố trí tổ công tác thường trực gồm 4 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Xuân trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu nhân dân, di dời tài sản đến nơi an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

[VIDEO] - Tình hình ngập lụt tại xã Tam Xuân ngày 29/10: