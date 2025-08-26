Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 26/8/2025: Giá vàng SJC tăng gần triệu, vượt 127,5 triệu, lập kỷ lục mới Giá vàng SJC hôm nay 26/8/2025 lập kỷ lục mới, vượt 127,5 triệu đồng/lượng, tăng gần 1 triệu. Vàng nhẫn trơn cũng tăng mạnh, chênh lệch mua - bán 3 triệu.

Giá vàng SJC hôm nay chưa dừng lại, lập tiếp kỷ lục mới. vượt đỉnh 127 triệu

Giá vàng SJC, DOJI và PNJ tăng lên 127,1 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng hôm nay 26/8/2025 mới nhất của SJC tại Hà Nội và Tập đoàn DOJI đã đồng loạt tăng đáng kể. Giá mua vào của cả hai thương hiệu này đã tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức 126,1 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, mức tăng còn ấn tượng hơn, 600 nghìn đồng/lượng, đưa giá lên 127,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại các thương hiệu giữ mức 126,9 triệu

Tại Mi Hồng, giá vàng SJC tăng mạnh 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, đạt mức mua vào 127,0 triệu đồng/lượng và bán ra 127,7 triệu đồng/lượng,

Trong khi đó, PNJ cũng theo chân SJC và DOJI với mức tăng tương tự: mua vào tăng 500 nghìn đồng/lượng lên 126,1 triệu đồng/lượng và bán ra tăng 600 nghìn đồng/lượng lên 127,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận mức tăng tương tự, giữ giá mua vào 126,1 triệu đồng/lượng và bán ra 127,7 triệu đồng/lượng với mức tăng lần lượt là 500 nghìn và 600 nghìn đồng/lượng.

Đáng chú ý, Vietinbank Gold có mức bán ra tăng 600 nghìn đồng/lượng, đạt 127,7 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý có chút khác biệt khi giá mua vào đi ngang ở mức 125,1 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra lại tăng 600 nghìn đồng/lượng, lên 127,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 26/8/2025 đi ngang

Vào 10h00 ngày 25/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 119,3 triệu đồng/lượng (mua) và 122,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 26/8/2025 tăng ở Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 119,6 triệu đồng/lượng (mua) và 122,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,2 triệu đồng/lượng (mua) và 122,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 26/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 26/8/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 126,1 127,7 +500 +600 Tập đoàn DOJI 126,1 127,7 +500 +600 Mi Hồng 127,0 127,7 +600 +600 PNJ 126,1 127,7 +500 +600 Vietinbank Gold 127,7 +600 Bảo Tín Minh Châu 126,1 127,7 +500 +600 Phú Quý 125,1 127,7 - +600

1. DOJI - Cập nhật: 26/08/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 126.100

▲500K 127.700

▲600K AVPL/SJC HCM 126.100

▲500K 127.700

▲600K AVPL/SJC ĐN 126.100

▲500K 127.700

▲600K Nguyên liệu 9999 - HN 111.000

- 112.500

▲500K Nguyên liệu 999 - HN 110.900

- 112.400

▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 26/08/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Hà Nội - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Đà Nẵng - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Miền Tây - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Tây Nguyên - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Đông Nam Bộ - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K

3. AJC - Cập nhật: 26/08/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,710

▲50K 12,160

▲50K Trang sức 99.9 11,700

▲50K 12,150

▲50K NL 99.99 11,030

▲50K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,030

▲50K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,920

▲50K 12,220

▲50K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,920

▲50K 12,220

▲50K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,920

▲50K 12,220

▲50K Miếng SJC Thái Bình 12,610

▲50K 12,770

▲60K Miếng SJC Nghệ An 12,610

▲50K 12,770

▲60K Miếng SJC Hà Nội 12,610

▲50K 12,770

▲60K

4. SJC - Cập nhật: 26/08/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126.100

▲500K 127.700

▲600K Vàng SJC 5 chỉ 126.100

▲500K 127.720

▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126.100

▲500K 127.730

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119.600

▲500K 121.600

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119.600

▲500K 122.100

▲500K Nữ trang 99,99% 119.100

▲400K 121.100

▲400K Nữ trang 99% 114.900

▲396K 119.900

▲396K Nữ trang 68% 75.006

▲272K 82.506

▲272K Nữ trang 41,7% 43.153

▲166K 50.653

▲166K

Cập nhật giá vàng thế giới sáng nay phục hồi trở lại

Giá vàng thế giới, lúc 10h00 ngày 26/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3370,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 5,9 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.510 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,05 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,1-127,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,65 triệu.

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào thứ Ba, khi đồng đô la suy yếu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cách chức Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook.

Tính đến 03:09 GMT (10:09 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng 0,2% lên 3.371,28 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 8. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 giữ ở mức 3.418,90 USD.

Theo ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, "Những bình luận của Trump về Thống đốc Fed Cook một lần nữa khiến các nhà giao dịch trở nên lo lắng, dẫn đến việc vàng thu hút thêm dòng vốn trú ẩn an toàn hôm nay."

"Có cảm giác rằng ông Trump có thể đang định hình lại Fed thành một tổ chức có xu hướng ôn hòa hơn. Bất kỳ sự mất giá nào của đồng đô la hoặc sự sụt giảm lợi suất trái phiếu đều sẽ có lợi cho vàng."

Chỉ số đô la Mỹ đã giảm 0,2% so với các đồng tiền khác, làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với người mua ở nước ngoài.

Trước đó, vào thứ Sáu, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của ngân hàng trung ương Mỹ vào tháng tới, cho biết rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng, nhưng cũng lưu ý rằng lạm phát vẫn là một mối đe dọa và quyết định chưa được đưa ra cuối cùng.

Vàng, một tài sản không sinh lời, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp, giúp giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý này.

Sự chú ý của thị trường hiện đang chuyển sang Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào thứ Sáu, để có thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Trong diễn biến khác, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, cho biết lượng nắm giữ của họ đã tăng 0,18% lên 958,49 tấn vào thứ Hai, từ mức 956,77 tấn vào thứ Sáu.

Các kim loại quý khác cũng ghi nhận biến động. Giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 38,67 USD/ounce, bạch kim đi ngang ở mức 1.341,83 USD, và palladium tăng 0,8% lên 1.095,49 USD.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 26/8/2025

Thị trường vàng thế giới vẫn đang trong trạng thái giằng co, dao động quanh ngưỡng 3.400 USD/ounce dù đà tăng đã chững lại. Theo phân tích từ Ngân hàng Société Générale (SocGen), vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, ngay cả khi những bất ổn toàn cầu đang dần hạ nhiệt và dòng tiền có sự dịch chuyển.

Các chuyên gia của SocGen nhận định, mặc dù rủi ro ngắn hạn có thể xuất hiện khi thị trường trở lại bình thường, nhưng khả năng giá vàng giảm sâu là rất thấp. Báo cáo của ngân hàng này nhấn mạnh rằng dòng vốn từ các quỹ ETF vẫn ổn định, và việc các quỹ đầu cơ bán ra một cách vừa phải thậm chí còn tạo ra một nền tảng giá vững chắc hơn, do đây là nhóm nhà đầu tư thường xuyên gây ra biến động.

SocGen vẫn giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong năm nay. Trước đó, vào tháng 6, ngân hàng này đã khẳng định sẽ không bán ra cho đến khi vàng vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, một mức giá mà họ dự báo có thể đạt được vào quý II năm 2025.

Tuy nhiên, hoạt động chốt lời vẫn đang diễn ra, khiến giá vàng hiện tại bị giữ trong một biên độ hẹp. Giá vàng giao ngay gần nhất được ghi nhận ở mức 3.371,9 USD/ounce, gần như đi ngang trong phiên. Nguyên nhân chính cho đà tăng của vàng hồi đầu năm là sự kết hợp hiếm có của dòng vốn ETF mạnh, lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương và việc các quỹ đầu cơ tăng cường vị thế mua vào.

Nhìn về tương lai, giá vàng sẽ chịu ảnh hưởng bởi tốc độ bình thường hóa của những bất ổn và những diễn biến đột phá trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ không làm suy yếu nhu cầu dài hạn đối với kim loại quý. Họ giải thích thêm rằng việc phong tỏa tài sản của ngân hàng trung ương Nga đã tạo ra một tiền lệ mạnh mẽ, giúp duy trì nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương ở mức cao. Mặc dù căng thẳng địa chính trị đã giảm, mức độ bất ổn toàn cầu hiện vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình trong lịch sử.