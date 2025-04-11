Thứ Ba, 4/11/2025
Tài chính - Thì trường

Giá vàng chiều nay 4/11/2025: Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng nhẫn trong nước, vàng thế giới

AN HỘI 04/11/2025 17:07

Giá vàng chiều nay 4/11/2025 lúc 17h00, vàng thế giới giảm mạnh, mất mốc 3.987,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 145,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 4/11/2025 mới nhất

Tính đến 17h00 ngày 4/11/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt khi cả chiều mua vào và bán ra đều hạ xuống mức 146,2 triệu đồng/lượng và 148,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Tương tự SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết lần lượt ở mức 146,2 triệu đồng/lượng và 148,2 triệu đồng/lượng.

Khác với các thương hiệu trên, Mi Hồng ghi nhận mức giá bán ra giữ nguyên ở 148,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào giảm 500 nghìn đồng xuống còn 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại PNJ cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lần lượt còn 146,2 triệu đồng và 148,2 triệu đồng mỗi lượng.

Giống với với các thương hiệu khác, ACB hôm nay ghi nhận giá vàng chỉ giảm 800 nghìn đồng ở chiều bán ra, hiện được niêm yết ở mức 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu giảm 300 nghìn đồng chiều mua vào, còn 147,2 triệu đồng/lượng, và giảm 800 nghìn đồng chiều bán ra, giữ ở mức 148,2 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý có mức giảm mạnh nhất ở chiều mua vào với 1,3 triệu đồng, xuống còn 145,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ nguyên ở 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 4 11 2025 Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng nhẫn trong nước, vàng thế giới

Cùng thời điểm vào lúc 17h00 ngày 4/11/2025, giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 145,0 triệu đồng/lượng (mua) và 148,0 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giữ ở mức 145,7 triệu đồng/lượng (mua) và 148,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,2 triệu đồng/lượng (mua) và 148,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 4/11/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nayNgày 4/11/2025
(Triệu đồng)		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC146,2148,2-800-800
Tập đoàn DOJI146,2148,2-800-800
Mi Hồng147,0148,2-500-800
PNJ146,2148,2-800-800
ACB148,2-800
Bảo Tín Minh Châu147,2148,2-300-800
Phú Quý145,2148,2-1300-800
1. DOJI - Cập nhật: 04/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN146.200
▼800K		148.200
▼800K
AVPL/SJC HCM146.200
▼800K		148.200
▼800K
AVPL/SJC ĐN146.200
▼800K		148.200
▼800K
Nguyên liệu 9999 - HN139.500
▼1000K		141.500
▼1000K
Nguyên liệu 999 - HN139.300
▼1000K		141.300
▼1000K
2. PNJ - Cập nhật: 04/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ146.200
▼800K		148.200
▼800K
Hà Nội - PNJ146.200
▼800K		148.200
▼800K
Đà Nẵng - PNJ146.200
▼800K		148.200
▼800K
Miền Tây - PNJ146.200
▼800K		148.200
▼800K
Tây Nguyên - PNJ146.200
▼800K		148.200
▼800K
Đông Nam Bộ - PNJ146.200
▼800K		148.200
▼800K
3. AJC - Cập nhật: 04/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội14,620
▼80K		14,820
▼80K
Miếng SJC Nghệ An14,620
▼80K		14,820
▼80K
Miếng SJC Thái Bình14,620
▼80K		14,820
▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội14,520
▼80K		14,820
▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An14,520
▼80K		14,820
▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình14,520
▼80K		14,820
▼80K
NL 99.9913,850
▼220K		-
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình13,850
▼220K		-
Trang sức 99.913,840
▼220K		14,810
▼80K
Trang sức 99.9913,850
▼220K		14,820
▼80K
4. SJC - Cập nhật: 04/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG146.200
▼800K		148.200
▼800K
Vàng SJC 5 chỉ146.200
▼800K		148.220
▼800K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ146.200
▼800K		148.230
▼800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ143.400
▼500K		145.900
▼500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ143.400
▼500K		146.000
▼500K
Nữ trang 99,99%141.900
▼500K		144.900
▼500K
Nữ trang 99%138.965
▼495K		143.465
▼495K
Nữ trang 68%91.191
▼340K		98.691
▼340K
Nữ trang 41,7%53.079
▼208K		60.579
▼208K

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 4/8/2025 đến ngày 4/11/2025

Biểu đồ giá vàng SJC hôm nay được tính đến lúc 17h00 ngày 4/11/2025 (triệu đồng lượng):

bieu-do-gia-vang-sjc-hom-nay-duoc-tinh-den-luc-09h30-ngay-4-11-2025-trieu-dong-luong-(1).jpeg

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 4/11/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 17h00 ngày 4/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 3.987,7 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận tăng 12,7 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,2-148,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,19 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 4 11 2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép khi đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong hơn 3 tháng và khả năng Fed cắt giảm lãi suất thêm vào tháng 12 suy yếu, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạm lắng.

Cụ thể,giá vàng giao ngay giảm 0,8%, xuống còn 3.970,39 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai vàng tháng 12 cũng lùi gần 1%, còn 3.979,30 USD/ounce.

Theo giới phân tích, đà tăng của đồng USD đang trở thành “vật cản” lớn đối với kim loại quý. Tim Waterer, chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade, nhận định: “Đồng bạc xanh mạnh lên đang khiến nhà đầu tư thu hẹp kỳ vọng về một đợt hạ lãi suất mới trong năm nay – điều vốn là động lực chính hỗ trợ vàng.”

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất lần thứ hai trong năm, song Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh rằng việc tiếp tục cắt giảm “không phải là điều chắc chắn”. Sau phát biểu này, theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed hạ lãi suất trong tháng 12 giảm còn 65%, so với mức trên 90% trước đó.

Các quan chức Fed hiện vẫn chia rẽ về triển vọng kinh tế Mỹ, trong khi một số dữ liệu quan trọng bị trì hoãn do chính phủ liên bang đóng cửa tạm thời, khiến giới đầu tư càng thận trọng hơn.

Trong bối cảnh đó, thị trường đang chờ báo cáo việc làm ADP công bố vào thứ Tư và chỉ số PMI trong tuần này để tìm thêm manh mối về hướng đi chính sách. “Nếu số liệu việc làm yếu, vàng có thể tìm lại điểm tựa để phục hồi,” Waterer nhận định thêm.

Tính từ đầu năm, giá vàng vẫn tăng hơn 53%, song đã mất hơn 8% kể từ mức đỉnh lịch sử thiết lập ngày 20/10. Cùng chiều, bạc giảm 1,3% còn 47,47 USD/ounce, bạch kim giảm 1,1% về 1.548,15 USD/ounce, và palladium mất 2,8%, xuống 1.404,68 USD/ounce.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tuần trước ông đã đồng ý giảm thuế nhập khẩu với Trung Quốc để đổi lấy một số nhượng bộ từ Bắc Kinh, góp phần hạ nhiệt căng thẳng thương mại – nhưng cũng khiến nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng suy yếu.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Thứ Hai, (ngày 3/11/2025): Chỉ số ISM ngành sản xuất.

Hôm nay, (ngày 5/11/2025): Báo cáo việc làm ADP, khảo sát ISM ngành dịch vụ.

Thứ Năm, (ngày 6/11/2025): Cuộc họp chính sách tiền tệ Ngân hàng Anh (BoE).

Thứ Sáu, (ngày 7/11/2025): Khảo sát sơ bộ Niềm tin người tiêu dùng - Đại học Michigan.

(0) Bình luận
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá vàng chiều nay 4/11/2025: Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng nhẫn trong nước, vàng thế giới

