Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 4/11/2025: Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng nhẫn trong nước, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 4/11/2025 lúc 17h00, vàng thế giới giảm mạnh, mất mốc 3.987,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 145,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 4/11/2025 mới nhất

Tính đến 17h00 ngày 4/11/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt khi cả chiều mua vào và bán ra đều hạ xuống mức 146,2 triệu đồng/lượng và 148,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Tương tự SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết lần lượt ở mức 146,2 triệu đồng/lượng và 148,2 triệu đồng/lượng.

Khác với các thương hiệu trên, Mi Hồng ghi nhận mức giá bán ra giữ nguyên ở 148,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào giảm 500 nghìn đồng xuống còn 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại PNJ cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lần lượt còn 146,2 triệu đồng và 148,2 triệu đồng mỗi lượng.

Giống với với các thương hiệu khác, ACB hôm nay ghi nhận giá vàng chỉ giảm 800 nghìn đồng ở chiều bán ra, hiện được niêm yết ở mức 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu giảm 300 nghìn đồng chiều mua vào, còn 147,2 triệu đồng/lượng, và giảm 800 nghìn đồng chiều bán ra, giữ ở mức 148,2 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý có mức giảm mạnh nhất ở chiều mua vào với 1,3 triệu đồng, xuống còn 145,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ nguyên ở 148,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 17h00 ngày 4/11/2025, giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 145,0 triệu đồng/lượng (mua) và 148,0 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giữ ở mức 145,7 triệu đồng/lượng (mua) và 148,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,2 triệu đồng/lượng (mua) và 148,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 4/11/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 4/11/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,2 148,2 -800 -800 Tập đoàn DOJI 146,2 148,2 -800 -800 Mi Hồng 147,0 148,2 -500 -800 PNJ 146,2 148,2 -800 -800 ACB 148,2 -800 Bảo Tín Minh Châu 147,2 148,2 -300 -800 Phú Quý 145,2 148,2 -1300 -800

1. DOJI - Cập nhật: 04/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.200

▼800K 148.200

▼800K AVPL/SJC HCM 146.200

▼800K 148.200

▼800K AVPL/SJC ĐN 146.200

▼800K 148.200

▼800K Nguyên liệu 9999 - HN 139.500

▼1000K 141.500

▼1000K Nguyên liệu 999 - HN 139.300

▼1000K 141.300

▼1000K

2. PNJ - Cập nhật: 04/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K Hà Nội - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K Đà Nẵng - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K Miền Tây - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K Tây Nguyên - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K Đông Nam Bộ - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K

3. AJC - Cập nhật: 04/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,620

▼80K 14,820

▼80K Miếng SJC Nghệ An 14,620

▼80K 14,820

▼80K Miếng SJC Thái Bình 14,620

▼80K 14,820

▼80K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,520

▼80K 14,820

▼80K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,520

▼80K 14,820

▼80K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,520

▼80K 14,820

▼80K NL 99.99 13,850

▼220K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,850

▼220K - Trang sức 99.9 13,840

▼220K 14,810

▼80K Trang sức 99.99 13,850

▼220K 14,820

▼80K

4. SJC - Cập nhật: 04/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.200

▼800K 148.200

▼800K Vàng SJC 5 chỉ 146.200

▼800K 148.220

▼800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.200

▼800K 148.230

▼800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.400

▼500K 145.900

▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.400

▼500K 146.000

▼500K Nữ trang 99,99% 141.900

▼500K 144.900

▼500K Nữ trang 99% 138.965

▼495K 143.465

▼495K Nữ trang 68% 91.191

▼340K 98.691

▼340K Nữ trang 41,7% 53.079

▼208K 60.579

▼208K

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 4/8/2025 đến ngày 4/11/2025

Biểu đồ giá vàng SJC hôm nay được tính đến lúc 17h00 ngày 4/11/2025 (triệu đồng lượng):

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 4/11/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 17h00 ngày 4/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 3.987,7 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận tăng 12,7 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,2-148,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,19 triệu.

giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép khi đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong hơn 3 tháng và khả năng Fed cắt giảm lãi suất thêm vào tháng 12 suy yếu, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạm lắng.

Cụ thể,giá vàng giao ngay giảm 0,8%, xuống còn 3.970,39 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai vàng tháng 12 cũng lùi gần 1%, còn 3.979,30 USD/ounce.

Theo giới phân tích, đà tăng của đồng USD đang trở thành “vật cản” lớn đối với kim loại quý. Tim Waterer, chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade, nhận định: “Đồng bạc xanh mạnh lên đang khiến nhà đầu tư thu hẹp kỳ vọng về một đợt hạ lãi suất mới trong năm nay – điều vốn là động lực chính hỗ trợ vàng.”

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất lần thứ hai trong năm, song Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh rằng việc tiếp tục cắt giảm “không phải là điều chắc chắn”. Sau phát biểu này, theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed hạ lãi suất trong tháng 12 giảm còn 65%, so với mức trên 90% trước đó.

Các quan chức Fed hiện vẫn chia rẽ về triển vọng kinh tế Mỹ, trong khi một số dữ liệu quan trọng bị trì hoãn do chính phủ liên bang đóng cửa tạm thời, khiến giới đầu tư càng thận trọng hơn.

Trong bối cảnh đó, thị trường đang chờ báo cáo việc làm ADP công bố vào thứ Tư và chỉ số PMI trong tuần này để tìm thêm manh mối về hướng đi chính sách. “Nếu số liệu việc làm yếu, vàng có thể tìm lại điểm tựa để phục hồi,” Waterer nhận định thêm.

Tính từ đầu năm, giá vàng vẫn tăng hơn 53%, song đã mất hơn 8% kể từ mức đỉnh lịch sử thiết lập ngày 20/10. Cùng chiều, bạc giảm 1,3% còn 47,47 USD/ounce, bạch kim giảm 1,1% về 1.548,15 USD/ounce, và palladium mất 2,8%, xuống 1.404,68 USD/ounce.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tuần trước ông đã đồng ý giảm thuế nhập khẩu với Trung Quốc để đổi lấy một số nhượng bộ từ Bắc Kinh, góp phần hạ nhiệt căng thẳng thương mại – nhưng cũng khiến nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng suy yếu.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Thứ Hai, (ngày 3/11/2025): Chỉ số ISM ngành sản xuất.

Hôm nay, (ngày 5/11/2025): Báo cáo việc làm ADP, khảo sát ISM ngành dịch vụ.

Thứ Năm, (ngày 6/11/2025): Cuộc họp chính sách tiền tệ Ngân hàng Anh (BoE).

Thứ Sáu, (ngày 7/11/2025): Khảo sát sơ bộ Niềm tin người tiêu dùng - Đại học Michigan.