Tài chính - Thị trường Cập nhật đầu phiên giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn sáng ngày 4/11 Giá vàng hôm nay 4/11/2025 lúc 09h30, vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 3.979,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 145,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt lao dốc, nhiều thương hiệu mất gần 1 triệu đồng/lượng

Tính đến 09h30 ngày 4/11/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận xu hướng giảm khi mức mua vào hạ xuống còn 146,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng so với phiên trước. Giá bán ra cũng giảm tương ứng, ở mức 148,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI quay đầu giảm giá vàng hôm nay 4/11/2025 với mức mua vào giảm 800 nghìn đồng, còn 146,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng giảm 800 nghìn đồng, xuống còn 148,2 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cũng chịu áp lực giảm nhẹ. Mức mua vào giảm 500 nghìn đồng, còn 147 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 800 nghìn đồng, giữ ở mức 148,2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, cũng không nằm ngoài xu hướng giảm khi mức mua vào giảm 800 nghìn đồng, còn 146,2 triệu đồng/lượng, đồng thời giá bán ra cũng giảm về 148,2 triệu đồng/lượng.

Giống với với các thương hiệu khác, ACB hôm nay ghi nhận sự giảm giá ở chiều bán ra khi mức giá hạ 800 nghìn đồng, còn 148,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng mua vào giảm nhẹ 300 nghìn đồng, xuống còn 147,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 800 nghìn đồng, giữ ở mức 148,2 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hôm nay với giá mua vào giảm 1,3 triệu đồng, còn 145,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng giảm 800 nghìn đồng, xuống mức 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cùng thời điểm giảm đồng loạt

Cùng thời điểm vào lúc 09h30 ngày 4/11/2025, giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 145,0 triệu đồng/lượng (mua) và 148,0 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giữ ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) và 149,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,2 triệu đồng/lượng (mua) và 148,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng sáng nay 4/11/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 4/11/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,2 148,2 -800 -800 Tập đoàn DOJI 146,2 148,2 -800 -800 Mi Hồng 147,0 148,2 -500 -800 PNJ 146,2 148,2 -800 -800 ACB 148,2 -800 Bảo Tín Minh Châu 147,2 148,2 -300 -800 Phú Quý 145,2 148,2 -1300 -800

1. DOJI - Cập nhật: 04/11/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.200

▼800K 148.200

▼800K AVPL/SJC HCM 146.200

▼800K 148.200

▼800K AVPL/SJC ĐN 146.200

▼800K 148.200

▼800K Nguyên liệu 9999 - HN 139.500

▼1000K 141.500

▼1000K Nguyên liệu 999 - HN 139.300

▼1000K 141.300

▼1000K

2. PNJ - Cập nhật: 04/11/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K Hà Nội - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K Đà Nẵng - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K Miền Tây - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K Tây Nguyên - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K Đông Nam Bộ - PNJ 146.200

▼800K 148.200

▼800K

3. AJC - Cập nhật: 04/11/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,700

- 14,900

- Miếng SJC Nghệ An 14,700

- 14,900

- Miếng SJC Thái Bình 14,700

- 14,900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600

- 14,900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600

- 14,900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600

- 14,900

- NL 99.99 14,070

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,070

- - Trang sức 99.9 14,060

- 14,890

- Trang sức 99.99 14,070

- 14,900

-

4. SJC - Cập nhật: 04/11/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.200

▼800K 148.200

▼800K Vàng SJC 5 chỉ 146.200

▼800K 148.220

▼800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.200

▼800K 148.230

▼800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.400

▼500K 145.900

▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.400

▼500K 146.000

▼500K Nữ trang 99,99% 141.900

▼500K 144.900

▼500K Nữ trang 99% 138.965

▼495K 143.465

▼495K Nữ trang 68% 91.191

▼340K 98.691

▼340K Nữ trang 41,7% 53.079

▼208K 60.579

▼208K

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 4/8/2025 đến ngày 4/11/2025

Biểu đồ giá vàng SJC hôm nay được tính đến lúc 09h30 ngày 4/11/2025 (triệu đồng lượng):

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 4/11/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 09h30 ngày 4/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 3.979,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận tăng 7,7 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,72 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,2-148,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,48 triệu.

Đêm qua, giới đầu tư toàn cầu bất ngờ trước quyết định Trung Quốc xóa bỏ chính sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng đối với vàng, chấm dứt cơ chế khấu trừ thuế vốn duy trì nhiều năm qua. Động thái này được xem là nỗ lực tăng thu ngân sách của Bắc Kinh trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại, song đồng thời khiến chi phí mua vàng trong nước tăng cao, đe dọa nhu cầu tiêu thụ tại thị trường lớn nhất thế giới.

Theo các chuyên gia, việc giảm sức mua vàng vật chất ở Trung Quốc có thể tác động lan tỏa ra thị trường toàn cầu, kéo giá vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh. Bên cạnh đó, sự hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã làm suy yếu vai trò trú ẩn của kim loại quý, trong khi đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, theo Kitco News, các chuyên gia của UBS nhận định đây chỉ là giai đoạn tạm thời. Báo cáo của ngân hàng Thụy Sĩ cho rằng vàng vẫn có tiềm năng hướng tới 4.200 USD/ounce, thậm chí có thể vượt 4.700 USD/ounce nếu rủi ro địa chính trị leo thang.

UBS lưu ý, dù khối lượng vị thế mở trên thị trường kỳ hạn giảm, nhu cầu cơ bản vẫn duy trì vững chắc. Dẫn số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, UBS cho biết hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân vẫn ở mức cao và tiếp tục gia tăng.

Trước đó, ông Sagar Khandelwal, chiến lược gia của UBS Global Wealth Management, dự báo vàng có thể đạt 4.700 USD/ounce trong quý I/2026, được hỗ trợ bởi lãi suất thực thấp, USD yếu, nợ công gia tăng và bất ổn địa chính trị. Ông cũng cảnh báo, nếu Fed cắt giảm lãi suất trong khi lạm phát chưa hạ nhiệt, lãi suất thực âm sẽ càng củng cố đà tăng dài hạn của vàng.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần tới

Thứ Hai, (ngày 3/11/2025): Chỉ số ISM ngành sản xuất.

Ngày mai, (ngày 5/11/2025): Báo cáo việc làm ADP, khảo sát ISM ngành dịch vụ.

Thứ Năm, (ngày 6/11/2025): Cuộc họp chính sách tiền tệ Ngân hàng Anh (BoE).

Thứ Sáu, (ngày 7/11/2025): Khảo sát sơ bộ Niềm tin người tiêu dùng - Đại học Michigan.