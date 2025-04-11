Xã hội Phát huy "Lực lượng tại chỗ" Nhờ sự cơ động và tinh thần sẵn sàng của lực lượng từ cơ sở, công tác ứng phó và khắc hậu quả mưa lũ rất kịp thời và hiệu quả, góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Chiếc cano của xã Hiệp Đức đã cứu được nhiều người dân ở khu vực ngập lụt. Ảnh: HĐ

“Người lái đò” bất đắc dĩ

Đại úy Cao Đăng Phú là nhân vật chính của câu chuyện. Mặc dù đã nghỉ hưu theo chế độ 178 từ ngày 1/7, nhưng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, anh Phú (từng công tác tại Huyện đội Hiệp Đức, nay thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3) đã trở thành “người lái cano bất đắc dĩ”, sát cánh cùng chính quyền địa phương cứu nhiều người dân thoát hiểm nguy.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh, đợt mưa lũ vừa qua, địa bàn xã ghi nhận tình trạng nước dâng cao do mưa lớn và thủy điện vận hành điều tiết. Dự báo tình huống xấu, nước lũ sẽ gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực, xã đã họp khẩn và đặt ra yêu cầu phải có ngay một chiếc cano để ứng cứu.

Lúc đầu, lãnh đạo xã nhờ hỗ trợ kết nối cano. Tuy nhiên, phương án đưa cano quá xa, không khả thi, nên xã quyết định trưng dụng lại cano cũ của Công an huyện Hiệp Đức. Mặc dù chiếc cano đã lâu không sử dụng và chưa bàn giao chính thức cho xã, nhưng trước tình huống khẩn cấp, lãnh đạo xã vẫn quyết đoán trưng dụng và thuê thợ sửa chữa để kịp thời vận hành cứu dân.

“Cano sửa xong, chúng tôi lại không tìm ra người lái. Liên hệ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3, họ đồng ý cử người từ Bắc Trà My xuống, nhưng phương án đó rất khó khăn. Sau đó, đơn vị đã giới thiệu cho xã về trường hợp của anh Cao Đăng Phú. Khi xã liên hệ, anh Phú đồng ý tham gia ứng cứu ngay lập tức”, ông Quỳnh kể.

Nhờ sự linh hoạt của lãnh đạo xã và tinh thần trách nhiệm của anh Phú, trong hai ngày 29 và 30/10, chiếc cano của xã Hiệp Đức đã cứu kịp thời 13 trường hợp nguy cấp. Trong đó, 2 trường hợp người dân bị bệnh tim, bị rắn độc cắn, được anh Phú và các lực lượng phối hợp di chuyển từ vùng ngập lụt ra Trung tâm Y tế cấp cứu; 11 trường hợp ở thôn Tân Thuận được di dời đến nơi an toàn khi nước đã ngấp nghé gác lửng, sau khi xã nhận tin cầu cứu và chỉ đạo cano kịp thời tiếp cận.

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Cao Đăng Phú cho biết, trước đây anh từng tham gia lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cũ. Bản thân cũng có chứng chỉ hành nghề điều khiển phương tiện thủy nội địa. Do đó, khi nhận được yêu cầu của xã, anh không đắn đo và có mặt ngay để tham gia ứng cứu. “Việc điều khiển cano không quá khó khăn nhưng rất cần kinh nghiệm để quan sát, quán xuyến phương tiện, tránh vật cản trong điều kiện nước lũ phức tạp. Tôi rất vui vì được cùng chính quyền địa phương góp một phần trong công tác ứng cứu, di dời người dân trong tình huống khẩn cấp”, anh Phú chia sẻ.

Gác việc riêng, lo việc chung

Theo ông Lê Quang Quỳnh, mặc dù chính quyền địa phương ở hai cấp đã đi vào vận hành, nhưng những phương tiện, vật dụng phục vụ ứng phó của xã hầu như chưa được trang bị gì. Xã chủ yếu chuẩn bị một số vật dụng và ghe thuyền từ người dân.

Lực lượng chức năng xã Hiệp Đức kịp thời di dời nhiều người dân thoát khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: HĐ

Rút kinh nghiệm từ đợt lũ lịch sử vừa qua, xã sẽ huy động nguồn lực để trang bị ngay một số phương tiện cần thiết để ứng phó trước mắt.

“Cùng với lực lượng tại chỗ thì phương tiện tại chỗ là vô cùng cần thiết. Nếu không có cano và ghe, xuồng chuyên dụng tiếp cận vùng ngập sâu để vận chuyển người, ứng cứu trong tình huống khẩn cấp, thì không biết điều gì sẽ xảy ra… Vậy nên, bằng cách này hay cách khác, vẫn phải trang bị cơ bản nhất về phương tiện tại chỗ”, ông Quỳnh chia sẻ.

Không chỉ ở Hiệp Đức, tinh thần xung kích, linh hoạt của lực lượng cơ sở tại nhiều địa phương, với phương châm “4 tại chỗ” đã trở thành “chìa khóa” giúp chính quyền và nhân dân vượt qua thiên tai khắc nghiệt. Bà Briu Thị Nem, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Avương cho rằng sức mạnh tập thể chính là “vũ khí” giúp bà con vùng cao dìu nhau vượt qua thiên tai, mưa lũ.

Bà Nem kể về nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng ở vùng cao, đặc biệt là thôn Atếep khiến nhiều hộ bị cô lập và mất nhà cửa. Trước tình hình khẩn cấp đó, xã đã giao Mặt trận và các đoàn thể huy động lực lượng gùi, cõng lương thực, thực phẩm vào tiếp tế, cứu trợ người dân Atếêp. Bà Nem cho biết, nhiều người trong lực lượng phòng chống thiên tai của xã đã phải bám trụ, thường trực 24/24 suốt nhiều ngày để ứng phó, tạm gác lại việc gia đình để cùng xã lo việc chung cho nhân dân.

Đơn cử như trường hợp của Bí thư Đoàn xã và Trưởng Công an xã. Mặc dù nhà cửa của các cán bộ này bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở, vợ con phải di dời, nhưng vì nhiệm vụ chung, họ vẫn kiên cường hoàn thành công việc.

“Nhà Bí thư Đoàn xã bị sạt lở, hỏng cả bếp và nhà vệ sinh. Người thân của anh phải di dời xen ghép qua nhà hàng xóm trong thôn. Tạm gác việc gia đình, anh vẫn xông xáo hoàn thành nhiệm vụ chung của xã, trong đó có việc dẫn đoàn đi bộ vào thôn Atếêp cứu trợ. Thậm chí, có lúc ở nhà, vợ anh bị đau phải cấp cứu”, bà Nem chia sẻ.

Tại xã Trà Vân, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tấn Thành chia sẻ với chúng tôi hình ảnh về sự nỗ lực của cán bộ văn thư xã phải dùng xe máy di chuyển đến khu vực có sóng điện thoại và internet để gửi các báo cáo liên quan, bất chấp điều kiện mưa lũ, sạt lở hết sức nguy hiểm.

Ông Thành cho biết, ở xã, tỷ lệ phủ sóng viễn thông và điện lưới còn thấp. Trong điều kiện sạt lở, mưa lớn kéo dài, tình trạng lõm sóng, mất sóng là hiển nhiên. Để kịp thời báo cáo về thành phố, anh em phải đi tìm những nơi có sóng. Có khi cả một quả đồi chỉ có duy nhất một chỗ có sóng, chúng tôi phải di chuyển để thông tin được gửi đi kịp thời.

Cũng theo ông Thành, không thể không nhắc đến vai trò của lực lượng ở thôn với phương châm “4 tại chỗ”. Nhờ uy tín, vai trò tích cực của thôn trưởng, bí thư chi bộ và các đồng chí ở thôn, công tác phòng ngừa, ứng phó với mưa lũ ở vùng cao được triển khai thuận lợi. Điển hình là khâu tuyên truyền vận động bà con chấp hành chủ trương di dời, đảm bảo an toàn tính mạng, và tích trữ lương thực ứng phó mưa lũ.