Xã hội Chia sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, chia cắt hoàn toàn xã Quế Phước. Ngay khi nước rút, hàng nghìn suất quà cứu trợ đã được trung chuyển vào vùng rốn lũ, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng tại chỗ... đã kịp thời sẻ chia khó khăn với người dân.

Trung chuyển hàng cứu trợ bằng ghe vào vùng bị cô lập ở xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở xã Quế Phước tiếp tục ngập sâu, có nơi nước dâng 3 - 5m, chia cắt hoàn toàn các khu dân cư, gây khó khăn cho việc đi lại và tiếp tế nhu yếu phẩm. Trên quốc lộ 14H, nhiều đoạn bị ngập và sạt lở, đặc biệt khu vực cầu Khe Rinh nước cao hơn 3m, phương tiện không thể lưu thông.

Chính quyền xã đã cắm biển cảnh báo, túc trực hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn, đồng thời vận động, di dời các hộ dân sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi cao ráo, an toàn.

Tại thôn Bình Yên, nhiều đoàn thiện nguyện đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ và hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường làng, trường học, trạm y tế. Những ngày qua, 50 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 đã về giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ. Cán bộ, chiến sĩ chia thành các tổ nhỏ, đến từng thôn dọn bùn, sửa lại nhà cửa, trường học, giúp người dân dựng lại hàng rào, khơi thông cống rãnh.

Cảm kích trước tinh thần ấy, chị Vũ Thị Trường Giang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bình Yên chia sẻ: “Thấy các anh bộ đội về giúp dân, ai cũng thương. Mưa lũ kéo dài, điều kiện sinh hoạt của anh em còn nhiều thiếu thốn, nên chi hội đã vận động hội viên góp củi khô, rau, củ, quả để nấu ăn, tiếp sức cho bộ đội. Chị em còn thu gom thêm nồi, chén, chiếu, nước uống hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ. Anh em vất vả cả ngày giúp dân dọn bùn, sửa nhà mà vẫn luôn vui vẻ, tận tình. Chúng tôi chỉ mong góp chút công, chút quà quê để các anh có bữa cơm nóng, giữ sức khỏe tiếp tục giúp bà con”.

Thôn Tứ Nhũ (xã Quế Phước) là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Tuyến đường độc đạo từ cầu treo vào thôn bị sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm mét khối đất đá đổ tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt suốt hơn một tuần, cô lập hoàn toàn 128 hộ với 556 nhân khẩu.

Chị Nguyễn Thị Bích Hiệp, một hộ dân ở thôn Tứ Nhũ nói: “Chúng tôi bị cô lập từ ngày 26/10 đến nay, nước lớn khiến đường bị chia cắt, điện mất, sinh hoạt vô cùng khó khăn. Những ngày qua, các đoàn thiện nguyện vượt đường xa mang quà đến tận nơi, ai cũng thấy ấm lòng, được động viên rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã không quản ngại gian khổ đến với dân vùng lũ”.

Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, Bí thư Chi bộ thôn Tứ Nhũ, mưa lũ đã làm sạt lở tuyến đường ĐH5, cô lập 128 hộ dân, nhiều nhà bị bùn đất vùi lấp, đường sá hư hỏng nặng. Ngay sau khi nước rút, thôn đã huy động lực lượng thanh niên, dân quân xung kích dọn bùn đất, vệ sinh môi trường khu dân cư, trường học; đồng thời vận động người dân tích trữ lương thực để đảm bảo sinh hoạt trong 10 ngày.

“Đến nay, nhờ sự quan tâm của cấp trên và hỗ trợ từ các đoàn thiện nguyện, hơn 400 suất quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch đã được chuyển đến tận tay bà con, cơ bản đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong thời gian bị cô lập”, ông Mỹ cho hay.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, chỉ trong vài ngày đầu sau lũ, hàng nghìn suất quà đã được chuyển đến tay người dân xã Quế Phước. Nhiều đoàn thiện nguyện mang theo lương thực, thuốc men, áo quần, sách vở, nước sạch vượt đường xa, trung chuyển bằng ghe qua những đoạn sạt lở để kịp thời hỗ trợ bà con vùng rốn lũ.

“Sự chung tay của các đoàn thể, doanh nghiệp và nhóm thiện nguyện là nguồn động viên lớn giúp người dân vượt qua khó khăn. Chính quyền xã bố trí lực lượng hỗ trợ vận chuyển, hướng dẫn các đoàn vào trao quà an toàn, đảm bảo phần quà đến đúng người, đúng nơi, kịp thời sưởi ấm lòng dân”, ông Lanh nhìn nhận.