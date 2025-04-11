Xã hội Băng rừng đến với người dân vùng cô lập Những chuyến đi băng rừng, lội suối, trên vai của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an, thanh niên… cõng đầy nhu yếu phẩm, vượt qua các điểm sạt lở để đến với người dân bị cô lập. Chặng đường tiếp tế lương thực sau những ngày mưa lũ khắc nghiệt, chứa chan cảm xúc khó tả.

Cán bộ, chiến sĩ xã Trà Leng băng qua điểm sạt lở để tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập. Ảnh: VÂN HỒ

Quân - dân đồng lòng

Cuối tuần qua, khi thông tin làng Axoo (xã Tây Giang) vừa được tiếp cận, hàng chục chiến sĩ công an, lực lượng dân quân, cán bộ xã, giáo viên tại địa phương... cùng nhau băng qua các điểm sạt lở, mang theo nhu yếu phẩm tiếp tế lương thực cho 44 hộ dân Cơ Tu của làng. Chuyến đi như cuộc “hành quân thần tốc” để đến với dân sau nhiều ngày bị mưa lũ cô lập.

Ông Pơloong Plênh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Tây Giang cho biết, sau mưa lũ, hàng chục điểm sạt lở được ghi nhận dọc tuyến đường về làng Axoo. Nhiều đoạn tạo thành vũng bùn nhão nhoẹt, dày đặc, sâu quá đầu gối khiến việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ công an vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho đoàn, vừa hỗ trợ khuân vác từng bao gạo, thùng mì tôm, mắm muối… vượt qua các đoạn đường khó.

Cán bộ và thanh niên xã Tây Giang vượt đường hiểm trở vận chuyển lương thực về thôn Axoo. Ảnh: A BÁU

“Điều chúng tôi bất ngờ và hết sức cảm động, là chuyến đi có sự giúp sức của cả cộng đồng Cơ Tu địa phương. Hàng chục nam thanh niên, chị em phụ nữ và cả trẻ nhỏ cùng tham gia vận chuyển, cõng gùi lương thực, thực phẩm đến tận làng Axoo. Tinh thần đoàn kết cộng đồng được phát huy giúp nhiều mặt hàng thiết yếu nhanh chóng vận chuyển, đến sớm với người dân bị cô lập”, ông Pơloong Plênh chia sẻ.

Những bước chân băng qua hàng chục điểm sạt lở để đến với người dân bị cô lập, cứ thế được huy động tại rất nhiều địa phương miền núi, từ Tây Giang, Avương, Bến Giằng cho đến Trà Leng, Trà Tân, Phước Thành… Vượt qua thác lũ, mưa nguồn, họ lặng lẽ trong màn sương núi phủ với quyết tâm lớn nhất: có mặt sớm tại vùng bị cô lập, kịp thời tiếp tế lương thực giúp người dân an tâm tư tưởng, ổn định cuộc sống. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, các lực lượng vũ trang và người dân địa phương miền núi tạo nên sức mạnh tổng hợp để những chuyến đi tiếp tục được thực hiện một cách khẩn trương, đến những nơi người gặp khó đang chờ…

Kịp thời trao quà hỗ trợ cho người dân thôn Axoo (xã Tây Giang). Ảnh: A BÁU

Chuyến đi nhiều cảm xúc

Những nỗi lo hằn trên gương mặt của Chủ tịch UBND xã Avương Briu Quân trong ngày tiếp cận, mang theo lương thực, nhu yếu phẩm cho hàng chục hộ dân Cơ Tu ở thôn Atêếp sau nhiều ngày bị cô lập. Trận mưa lũ lịch sử nhiều ngày trước khiến Atêtếp thiệt hại nặng nề, 6 ngôi nhà bị vùi lấp, cùng nhiều hạ tầng, trường học, tài sản người dân bị hư hỏng nghiêm trọng. May mắn, nhờ sự chủ động nhận diện rủi ro sớm của địa phương, cũng như nhận thức cao của người dân về phòng tránh thiên tai nên vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

“Tranh thủ trời ngớt mưa, lãnh đạo xã cùng các ngành tổ chức chuyến đi bộ, vượt núi hàng chục cây số để tiếp cận và hỗ trợ gạo, mì tôm, cá khô, chăn mền, áo ấm và nhu yếu phẩm khác cho người dân thôn Atêếp. Chuyến đi để lại nhiều cảm xúc bởi tinh thần của các thành viên trong đoàn, cũng như chứng kiến những thiệt hại quá lớn về nhà cửa, ruộng vườn người dân”, ông Briu Quân nói.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ băng rừng, vượt suối đến tiếp tế lương thực người dân thôn Tơ Pơơ. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

Vài ngày trước, mưa lũ cũng khiến người dân ở thôn Tơ Pơơ (xã Bến Giằng) bị cô lập, trở thành “ốc đảo” giữa rừng. Con đường độc đạo dài hơn 30km dẫn vào thôn bị đất đá vùi lấp, suối dâng cao cuốn trôi cầu tạm, 115 hộ đồng bào Cơ Tu phải cầm cự trong cảnh thiếu thốn lương thực, thuốc men. Giữa lúc khó khăn, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ giúp người dân có điểm tựa vững chắc, yên tâm vượt qua mưa lũ.

Thượng tá Bríu Xia, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ kể lại, một ngày trước khi lên đường làm nhiệm vụ, những chiếc ba lô được buộc chặt, bên trong đựng đầy gạo, mì tôm, muối, nước uống… Đường đi trơn trượt, hơn 30km di chuyển, có đoạn xe tải phải dừng lại giữa lưng chừng núi, bộ đội tiếp tục lội bộ, vượt suối, băng qua những dốc cao, chênh vênh bên bờ vực. Trời đổ mưa rừng lạnh buốt, quần áo ướt sũng, bùn bám đầy giày, nhưng không ai chùn bước.

“Mỗi bước chúng tôi đi đều nghĩ đến hình ảnh người dân đang trông chờ sự có mặt của lực lượng cứu hộ. Mình chậm một chút là người dân đói thêm một bữa. Vì thế, khó khăn mấy cũng phải gắng sức vượt qua. Tinh thần đó được anh em “tiếp lửa” với nhau trên suốt chặng đường ngược núi đến với người dân. Sau gần 1 ngày hành quân, anh em tiếp cận được ngôi làng bị cô lập, cả làng ùa ra đón trong niềm vui khôn xiết”, Thượng tá Bríu Xia kể.

Mưa dần ngớt. Chiều muộn sau chuyến trở về giúp dân, những chiến sĩ dân quân xã Trà Tân vội chuẩn bị hành trang, bên trong là nhu yếu phẩm để sáng sớm hôm sau lên đường làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực đến các thôn bị cô lập. Thiên tai hoành hành, cùng với lực lượng công an, quân đội, biên phòng…, chiến sĩ “sao vuông” trở thành lực lượng nòng cốt, thường trực tại các “điểm nóng”, giúp nhân dân vượt qua hoạn nạn mùa mưa lũ…