Chủ Nhật, 2/11/2025
Xã hội

Sử dụng drone vận chuyển hàng cứu trợ vào Trà Tân

HOÀNG ĐẠO 02/11/2025 16:12

ĐNO - Ngày 2/11, Lữ đoàn Công binh 270 phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân xã Trà Tân bằng đội máy bay không người lái (drone) ở các khu vực chưa thể tiếp cận.

dung drone
Quân đội sử dụng drone để vận chuyển nhu yếu phẩm vào các khu vực chưa thể tiếp cận của xã Trà Tân. Ảnh: BÌNH TÍNH

Trong thời tiết diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận chuyển hơn 7 tấn lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu đến nhân dân các khu vực bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở đất nguy hiểm. Trong đó, nhiều nơi chưa thể tiếp cận được trên địa bàn thôn Ngọc Giác (xã Trà Tân).

Do địa hình chia cắt, sạt lở nghiêm trọng, nhiều điểm không thể tiếp cận bằng phương tiện cơ giới, các đơn vị linh hoạt sử dụng drone vận chuyển hàng cứu trợ đến từng cụm dân cư bị cô lập, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

