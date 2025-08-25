Nông thôn mới Tập trung xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu Sau sáp nhập, các xã thuộc huyện Hòa Vang (cũ) tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là chương trình xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đang nỗ lực đưa chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, tạo diện mạo mới cho vùng quê Đà Nẵng.

Người dân xã Bà Nà đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: N.Q

Nỗ lực hoàn thiện tiêu chí

Xã Bà Nà được thành lập từ hai xã Hòa Ninh và Hòa Nhơn. Trước đây, Hòa Nhơn đã được công nhận nông thôn mới nâng cao, trong khi Hòa Ninh chưa đạt. Vì vậy, ngay sau khi thành lập, xã Bà Nà bắt tay rà soát toàn diện để hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2026.

Bà Bùi Thị Nga, Phó phòng Kinh tế xã Bà Nà cho biết, địa phương hiện còn một số tiêu chí chưa đạt như: quy hoạch chung, giao thông, thu nhập và nghèo đa chiều.

“Xã Bà Nà chưa có quy hoạch tổng thể, trong khi đây là cơ sở quan trọng để triển khai các tiêu chí khác. Về giao thông, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch làm 5 tuyến nội đồng, 10 tuyến kiệt, xóm và 2 tuyến chính kết nối phát triển lên phường.

Ngoài ra, mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ xóa nghèo cho 34 hộ còn sức lao động và 81 hộ cận nghèo để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,” bà Nga chia sẻ.

Ông Lê Đức Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà, khẳng định: “Ngay sau sáp nhập, xã đã ổn định tổ chức bộ máy, tập trung cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi đặt lộ trình đến năm 2026 đạt nông thôn mới nâng cao, năm 2027 đạt nông thôn mới hiện đại và hướng đến lên phường vào năm 2030. Trọng tâm là huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường, từ đó tạo sự phát triển bền vững.”

Trong khi đó, xã Hòa Vang mới được thành lập từ hai xã Hòa Phong và xã Hòa Phú. Với diện tích tự nhiên hơn 107km2, quy mô dân số gần 27.000 người, địa phương có nhiều thuận lợi khi cả hai xã cũ đều đạt chuẩn nông thôn mới ở các mức độ khác nhau (xã Hòa Phong đạt nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hòa Phú đạt nông thôn mới nâng cao).

Hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, y tế… cơ bản đồng bộ; đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm triển khai chương trình nông thôn mới... Tuy vậy, xã Hòa Vang cũng gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, sự khác biệt về tập quán sản xuất, chênh lệch thu nhập giữa các thôn, nhất là khu vực thuộc xã Hòa Phú cũ, khiến việc triển khai đồng bộ các tiêu chí còn nhiều bất cập. Quy mô dân số và diện tích lớn kéo theo nhu cầu đầu tư hạ tầng, chỉnh trang nông thôn ngày càng cao, trong khi bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 của Trung ương dự kiến sẽ tăng nhiều chỉ tiêu, yêu cầu khắt khe hơn.

Bà Đinh Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết: “Địa phương đặt mục tiêu phát triển theo hướng đô thị sinh thái, giàu bản sắc, gắn với nông nghiệp xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ số. Chúng tôi sẽ tập trung vào các tiêu chí như văn hóa, thu nhập, quốc phòng - an ninh, đồng thời rà soát lại thực trạng để có giải pháp phù hợp cho giai đoạn 2026 - 2030. Quyết tâm của Hòa Vang là xây dựng xã đạt nông thôn mới hiện đại và lên phường vào năm 2030”.

Hướng tới nông thôn hiện đại, văn minh

Xã Hòa Tiến được thành lập từ hai xã Hòa Tiến và Hòa Khương, có lợi thế đáng kể khi cả hai đơn vị đều đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước sáp nhập. Trên nền tảng đó, địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới nông thôn mới hiện đại và phát triển lên phường vào năm 2030.

Diện mạo khu vực ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường ĐT605 (thuộc xã Hòa Tiến) ngày càng khởi sắc. Ảnh: N.Q

Ông Nguyễn Tân, Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Tiến, cho biết: “Hiện bộ tiêu chí nông thôn mới cho giai đoạn mới chưa ban hành, nên chúng tôi vẫn thực hiện theo bộ tiêu chí cũ. Thời gian tới, địa phương tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống cho người dân. Đây là cơ sở để xây dựng xã Hòa Tiến trở thành đô thị văn minh, giàu bản sắc trong tương lai”.

Có thể thấy, sáp nhập vừa mang lại cơ hội, vừa đặt ra không ít thách thức cho các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Cơ hội là diện tích tự nhiên rộng hơn, điều kiện phát triển đa dạng, hệ thống hạ tầng được kết nối, tạo sức mạnh tổng hợp cho quy hoạch và phát triển...

Song song đó là những khó khăn về chênh lệch thu nhập, tập quán sản xuất, quy mô dân số lớn đòi hỏi nguồn lực đầu tư hạ tầng xã hội ngày càng cao... Điều đáng ghi nhận là các xã đều xác định mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể và giải pháp khả thi.

Nếu như Bà Nà tập trung gỡ khó từng tiêu chí còn thiếu, Hòa Vang định hướng phát triển thành đô thị sinh thái, thì Hòa Tiến lại củng cố nền tảng để tiến lên nông thôn mới kiểu mẫu. Tất cả đều hướng về đích chung là xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của người dân.