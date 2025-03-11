Biên giới - Hải đảo Xông pha như lính biên phòng Mưa ngớt, lũ xuống dần nhưng tinh thần xông pha của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vẫn miệt mài nơi tuyến đầu phòng chống thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang tham gia khắc phục nhà người dân xã La Dêê bị sạt lở. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hành trình đến với dân là mệnh lệnh từ trái tim của người lính mang quân hàm xanh, đi đến nơi người dân đang cần…

Luôn có mặt ở “điểm nóng”

Xuồng, ghe và cả ca nô chuyên dụng gần như luôn sẵn sàng tại các điểm ngập lụt. Ngay từ khi lũ bắt đầu dần lên, hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng được huy động, sẵn sàng tham gia hỗ trợ, ứng cứu người dân tại các vùng xung yếu.

Từ đó đến nay, đã hơn tuần lễ trôi qua nhưng hình ảnh các chiến sĩ quân hàm xanh vẫn xuất hiện tại “các điểm nóng” của thiên tai, từ rừng xuống biển, cùng góp sức di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Vài ngày qua, khi lũ bắt đầu rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được lệnh đến các vùng bị ngập sâu để dọn dẹp bùn đất, hỗ trợ người dân và các điểm trường học, trụ sở hành chính xã lau rửa, sắp xếp bàn ghế và xử lý môi trường…

Tất cả được thực hiện khẩn trương, linh hoạt nhằm đảm bảo sớm trả lại không gian sống “bình thường mới” cho người dân vùng lũ lụt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh cùng các lực lượng tham gia dọn dẹp môi trường tại xã Thăng An. Ảnh: TAM THANH

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, cán bộ chiến sĩ đơn vị được quán triệt tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ. Theo đó, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp dân, cán bộ chiến sĩ cũng phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trước các tình huống phức tạp của mưa lũ.

Luôn có mặt tại các “điểm nóng”, sự có mặt của lực lượng biên phòng như tiếp thêm tinh thần, sức mạnh để người dân vượt qua hoạn nạn.

“Nhiều ngày qua, tại các khu vực ven biển bị ngập sâu, tuyến biên giới đất liền bị sạt lở, các tổ công tác của biên phòng không quản ngại thời tiết xấu, dầm mưa để di dời hàng nghìn người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Nhiều suất quà gồm lương thực, nước uống, sữa, thuốc men, áo phao được trao tận tay các hộ dân bị cô lập thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng với người dân biên giới”, Đại tá Trần Tiến Hiền chia sẻ.

Không chỉ giúp dân sơ tán, di dời tài sản, tại một số địa phương biên giới như Hùng Sơn, Tây Giang, La Dêê, Đắc Pring… lực lượng biên phòng luôn có mặt hỗ trợ chính quyền địa phương nắm tình hình, nhất là ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Ngoài ra, cắt cử cán bộ, chiến sĩ thường trực tại địa bàn, kịp thời tham mưu phương án ứng phó hiệu quả, phù hợp với diễn biến mưa lũ cũng như điều kiện, tình hình thực tiễn.

Giúp dân ổn định cuộc sống

Sau mưa lũ, nhiều điểm khu dân cư và tuyến đường dân sinh tại các xã biên giới phía tây thành phố vẫn ngổn ngang bùn đất.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr'Hy khắc phục tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn. Ảnh: VĂN THU

Tranh thủ thời gian mưa ngớt, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức dọn dẹp đất đá, khơi thông tuyến đường, thu gom bùn đất trong khu dân cư và di dời tài sản của các hộ bị sạt lở đến vị trí an toàn.

Trung tá Lê Văn Thu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tr’Hy cho biết, liên tục những ngày qua, đơn vị phân công lực lượng về các điểm thôn để hỗ trợ, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngoài tham gia dọn dẹp, khắc phục điểm sạt lở, cán bộ chiến sĩ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản trở về nhà sau khi khu dân cư được khắc phục, nhà cửa được sửa chữa, dọn dẹp sạch sẽ.

Ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn kể, sáng 2/11, nhiều nhà dân trên địa bàn xã bị sạt lở đất từ taluy dương, kèm theo nước lũ chảy tràn khiến cuốn trôi nhiều tài sản có giá trị. Rất may lúc đó, một tổ công tác của biên phòng kịp thời có mặt, cùng chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố nói, trong mưa lũ tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ càng được phát huy mạnh mẽ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trong mọi hoàn cảnh.

Dù mưa lũ còn phức tạp, nhiều nơi giao thông chia cắt, anh em vẫn không quản ngại hiểm nguy, băng rừng, lội suối để đưa lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm đến với người dân cô lập.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh lau rửa, sắp xếp lại bàn ghế tại các trường học trên địa bàn xã Thăng An. Ảnh: TAM THANH

“Từ việc dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa, trường học đến khôi phục sản xuất, chúng tôi đều cố gắng có mặt sớm nhất, ở những nơi khó khăn nhất, để cùng nhân dân vượt qua hoạn nạn. Ở đâu người dân cần, ở đó có dấu chân người lính biên phòng. Chúng tôi xem việc giúp dân không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim của người lính, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn chia sẻ.