Xã hội Em bé sơ sinh của ngày lũ Trong tâm lũ, với sự trợ giúp của cộng đồng, nhiều sản phụ đã vượt cạn thành công. Nhìn những sinh linh bé bỏng được nâng niu trong vòng tay của đội ngũ hỗ trợ, càng thấy việc tử tế luôn hiện hữu xung quanh cuộc sống.

Y sĩ Hồ Thị Hiếu hỗ trợ thành công sản phụ, một em bé chào đời an toàn. Ảnh: XUÂN BẰNG

Băng rừng hỗ trợ sản phụ

Đang trực thì nhận được cuộc gọi cầu cứu. Nữ y sĩ người Ca Dong Hồ Thị Hiếu cùng đồng nghiệp nam ở Trạm Y tế xã Trà Tập (điểm Trà Cang) vội vàng chuẩn bị dụng cụ y tế, lập tức lên đường. Nơi họ đến, là nhà của sản phụ Hồ Thị Nh. (21 tuổi), nằm sâu trong hốc núi tại nóc Mộ Lang (thôn 5, xã Trà Tập).

Y sĩ Hiếu nói, lúc đó trong đầu không kịp nghĩ gì, chỉ nghe thông tin có sản phụ sắp sinh là vội vã lên đường. Nhưng, để đến nhà sản phụ Nh., chị Hiếu và đồng nghiệp phải vượt hơn 5km đường núi sạt lở, đầy hiểm trở. Vừa đi, vừa… run sợ, nhưng vì tính mạng của bệnh nhân nên chị Hiếu không còn lựa chọn nào khác.

Để trấn an sản phụ, dọc đường đi, chị Hiếu liên tục gọi điện tư vấn, động viên tư tưởng. Cảm giác vỡ òa khi người nhà sản phụ Nh. nhìn thấy cán bộ y tế lấm lem bùn đất, ngược núi lở đến hỗ trợ vượt cạn. Không kịp nghỉ ngơi, sau khi hoàn tất các bước chuyên môn, chị Hiếu cùng đồng nghiệp hỗ trợ sản phụ sinh thành công em bé nặng 3,2kg.

Đây không phải là lần đầu tiên chị Hiếu hỗ trợ sản phụ sinh nở. Năm ngoái, cũng trong mưa lũ, chị Hiếu và các đồng nghiệp chuyển cấp cứu thành công 2 ca bệnh. Trong đó, có một ca sinh khó hiếm gặp, thai nhi có ngôi ngược cần cấp cứu kịp thời.

Ông Ngô Tấn Lạc, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết, điều kiện đi lại rất khó khăn do mưa lũ, nhưng đội ngũ y tế cơ sở tại địa phương vẫn hết lòng vì sức khỏe, tính mạng người dân. “Đây là điều rất đáng ghi nhận”, ông Lạc đánh giá.

Lan tỏa hành động đẹp

Giữa các dòng thông tin về tình hình mưa lũ liên tục được cập nhật, truyền thông và mạng xã hội lan truyền hình ảnh lực lượng Công an cấp xã kịp thời phối hợp cứu hộ đưa nhiều thai phụ vượt lũ dữ đến cơ sở y tế sinh nở an toàn.

Trung tá Nguyễn Phú Bền, Phó Trưởng Công an xã Hòa Vang (bên phải) cùng đồng đội đưa cháu bé sơ sinh đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Những dòng trạng thái chia sẻ niềm vui của thân nhân người vượt cạn an toàn trong lũ dữ kèm lời cảm ơn chân thành đến lực lượng cứu hộ như sưởi ấm lòng người trong mưa lũ tơi bời.

Trong nhiều hình ảnh lan truyền, gây xúc động mạnh có hình ảnh 2 chiến sĩ Công an xã Hòa Vang “tháp tùng” cháu bé sơ sinh trong chiếc nôi đặc biệt chạy lũ cùng gia đình. Chiếc thùng xốp trở thành chiếc nôi ấm áp, an toàn cho cháu bé, được Trung tá Nguyễn Phú Bền, Phó Trưởng Công an xã Hòa Vang cùng đồng đội cẩn thận đưa ra ca nô cứu hộ.

Tại vùng rốn lũ Quảng Nam cũ, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, lực lượng Công an xã phối hợp các lực lượng liên quan liên tục tuần tra, kiểm soát những khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và ứng cứu người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng xã Thu Bồn đã cứu hộ đưa 8 sản phụ đến cơ sở y tế gần nhất sinh nở mẹ tròn con vuông.

Như trường hợp sản phụ Phạm Thị S. (thôn Nhuận Sơn, xã Thu Bồn) bị vỡ ối, dùng phương tiện chuyên dụng vượt mưa lũ lực lượng chức năng xã Thu Bồn đưa đến Trung tâm Y tế Nông Sơn để sinh nở.

Tại xã Duy Nghĩa, lực lượng cứu hộ của Công an xã, Quân sự xã và an ninh trật tự cơ sở đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ chuyển dạ giữa dòng nước lũ. Sau đó nhanh chóng đưa hai mẹ con đến cơ sở y tế gần nhất chăm sóc…

Cộng đồng mạng tin rằng các bé sinh ra trong mùa mưa lũ này sẽ kiên cường và giàu lòng nhân ái.

“Nhìn thấy con mình được an toàn trong tay những lực lượng cứu hộ, tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn”, một sản phụ chia sẻ.

Hình ảnh những người chiến sĩ áo xanh, áo lính vật lộn giữa bão lũ cứu hộ, cứu trợ người dân và chăm lo từng mầm xanh nhỏ bé đã để lại xúc động sâu sắc. Khi được đề cập những việc đã làm, Trung tá Nguyễn Phú Bền tâm sự nhẹ tênh: “Khi người dân cần thì chúng tôi hết lòng hỗ trợ, nhất là ở những thời điểm mưa lũ dị thường, khốc liệt này”.