Quốc phòng - An ninh Ở lại với dân Rớt xuống vài sợi nắng hiếm hoi sau những ngày bão lũ. Giữa ngổn ngang sạt lở ở núi và bời bời nước bạc vùng đồng bằng, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng vẫn miệt mài bám trụ.

Công an xã Trà Leng nấu mì tôm chia cho người dân đang sơ tán tạm tại trụ sở công an xã. Ảnh: V.HƯƠNG

Họ đã nhiều ngày căng mình bước qua lũ núi, mưa rừng, dầm trong ngập lụt để đi về phía nhân dân, đến những nơi khốc liệt nhất với một mệnh lệnh duy nhất: Không để ai bị bỏ lại giữa thiên tai.

Những đêm trắng cứu người

Giữa những ngày mưa lũ dồn dập trút xuống, họ lặng lẽ ở lại, che chở, cứu giúp và san sẻ cùng nhân dân.

Tại xã Trà Leng, mưa xối xả nhiều ngày khiến sạt lở bủa vây tứ phía, các tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn, sóng điện thoại mất hẳn.

Lực lượng tại chỗ gần như không có giờ ngơi nghỉ. Công an, dân quân, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng chính quyền băng qua hiểm nguy để tìm đường sơ tán dân rời khỏi vùng nguy hiểm.

Phương án phòng chống thiên tai được xây dựng từ rất sớm, nhưng diễn biến xảy ra trong những ngày qua đã nằm ngoài mọi kịch bản định sẵn.

Trụ sở Công an xã Trà Leng trở thành nơi trú an toàn cho gần 200 người dân. Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn pin chiếu lên những gương mặt ướt sũng, mệt mỏi. Các chiến sĩ, cán bộ công an xã cặm cụi nhóm bếp, nấu mì tôm, chia cho bà con từng phần ăn giữa đêm.

Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ các lực lượng đã khẩn trương tham gia cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong đợt mưa lũ lần này. Ảnh: T.DUY

Trong tình huống bất ngờ, họ chỉ có thể lo cho bà con và chính mình những bữa ăn tạm. Những ngày tiếp đó, họ tiếp tục bám địa bàn, xuống từng thôn đưa người đi sơ tán, chuyển đồ đạc, tìm chỗ ở an toàn cho bà con.

Đến ngày 29/10, khi đường vào xã tạm thông, ba tổ công tác của công an xã lại được cắt cử xuống các điểm sạt lở giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Cùng với lực lượng tại chỗ, 16 cán bộ, chiến sĩ công an xã đã nhiều ngày không ngơi nghỉ, vì nhiệm vụ.

“Thiên tai bao giờ cũng khốc liệt. Nhưng đồng nghiệp, cán bộ cơ sở và các lực lượng ở địa bàn đều đang căng mình vì nhân dân. Đó là trách nhiệm và cũng là tình cảm của chúng tôi. Ở miền núi hay ở đồng bằng, chỗ nào cũng gian khó, vất vả như nhau cả. Quan trọng nhất vẫn là nỗ lực hết sức để cho dân được an toàn”, Trung tá Võ Việt Hương, Trưởng Công an xã Trà Leng chia sẻ.

Cùng với công an, ở các địa phương miền núi, quân sự, biên phòng túc trực suốt ngày đêm. Khi hàng trăm điểm sạt lở xuất hiện, hàng chục thôn, xã bị cô lập, họ lại lội bộ hàng chục cây số mang theo áo phao, thuốc men, mì tôm, nước sạch đến từng hộ dân.

Mỗi bước chân băng qua lũ núi, mưa rừng, là một niềm hy vọng cho bà con đang chông chênh giữa bão lũ. Không ai đơn độc. Giữa gian khó, hiểm nguy, những người lính vẫn đang đến.

Căng mình hỗ trợ

Phía hạ lưu, nước từ thượng nguồn đổ về khiến đồng bằng ngập sâu, nhiều khu dân cư bị cô lập. Giữa biển nước mênh mông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Đà Nẵng vẫn dầm mình giữa mưa lũ, giữ an toàn cho từng người dân, từng phương tiện.

CSGT túc trực, chốt chặn để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trong mưa lũ. Ảnh: T.HÙNG

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT cho hay, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng, cắt cử các chốt trực ở những điểm ngập nặng, hướng dẫn người dân di chuyển, cấm đường ở những vị trí nguy hiểm và túc trực đưa các trường hợp đau ốm, sản phụ sắp sinh nở đi cấp cứu kịp thời.

Vừa phục vụ các đoàn đi nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa bão, CSGT vừa cùng các lực lượng công an, quân sự, tình nguyên viên tại chỗ tham gia sơ tán người dân vùng ngập nặng, vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống vào vùng cô lập.

Ở phía đường Hồ Chí Minh, khi hàng chục xe khách và xe tải bị mắc kẹt tại đèo Lò Xo, lực lượng CSGT cùng các đoàn thiện nguyện đã cắt rừng, lội bùn mang từng suất ăn, từng chai nước đến cho tài xế, hành khách.

Rất nhanh, lực lượng quân sự cũng đã được điều động ngay từ những ngày đầu xuất hiện mưa lớn. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra, nắm tình hình mưa lũ tại Hội An, Điện Bàn, nơi ngập sâu diện rộng.

Những chỉ đạo được Tư lệnh Quân khu đưa ra, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Các lực lượng chủ lực, dân quân tự vệ đã bám sát địa bàn, duy trì thông tin, không để bất kỳ ai bị cô lập suốt nhiều ngày sau đó.

Lực lượng CSGT tham gia cứu trợ cho người dân vùng ngập sâu. Ảnh: T.HÙNG

“Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang là điểm tựa để nhân dân yên tâm vượt qua hoạn nạn”, Trung tướng Lê Ngọc Hải khẳng định.

Trong số hàng chục ngôi nhà bị sạt lở vùi lấp do mưa lớn vừa qua, có nhà của anh Hồ Văn Linh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Trà Leng. Sáng 29/10, khi đất đá ập xuống, Hồ Văn Linh đang cùng lực lượng địa phương đưa dân đi sơ tán. Chỉ còn thấy những tấm tôn bị vò nát vì bùn đất, căn nhà gần như mất dấu...

Linh không cứu được tài sản của gia đình mình. Nhưng những ngày sau đó, anh vẫn tiếp tục tham gia cùng đồng đội gùi mì tôm, nước uống đi cấp phát cho bà con vùng đang bị sạt lở cô lập. Giữa những ngày mưa gió dữ dội, hình ảnh người Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Trà Leng như một “gương mặt đại diện” cho hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng, những người chọn đi về phía nhân dân giữa hiểm nguy, khắc nghiệt của mưa lũ.

Họ vẫn đang đến. Sự đợi chờ nào cũng ít nhiều mệt mỏi, nhưng niềm tin vẫn đang được thắp, bằng rất nhiều bước chân của bao cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, băng qua thiên tai để đến với đồng bào mình…