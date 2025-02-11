Đời sống Từ mạng xã hội đến ứng cứu hiện trường Những ngày cuối tháng 10, mưa lớn liên tục khiến nhiều khu dân cư tại Đà Nẵng bị ngập sâu. Đường biến thành sông, điện thoại mất sóng, hàng ngàn hộ dân bị cô lập.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn nhanh chóng đến hiện trường đưa chị Trần Thị Thu Cúc tới bệnh viện sau khi nhận được thông tin cầu cứu. Ảnh: CTV

Giữa thời điểm ấy, trên không gian mạng, nhiều nhóm ứng cứu hoạt động suốt ngày đêm. Dựa theo mỗi bài đăng, mỗi dòng tin nhắn, họ đã cùng lực lượng chức năng đưa người dân thoát khỏi dòng nước dữ.

Từ những thông tin cầu cứu trên facebook

“Cầu cứu, gia đình tôi có người đau ruột thừa nhưng nước đang lên rất nhanh, cần hỗ trợ xuồng máy đi bệnh viện. Địa chỉ: nhà chị Trần Thị Thu Cúc (thôn Vĩnh Trinh, xã Thu Bồn)”, dòng tin cầu cứu đăng chiều 27/10 trên fanpage “Duy Xuyên” nhanh chóng được mọi người chia sẻ đến lực lượng chức năng.

Chỉ 10 phút sau, dưới phần bình luận xuất hiện một phản hồi: “Đã liên hệ, lực lượng quân sự đang triển khai cano xuống đưa chị Cúc đi bệnh viện”. Người trả lời là anh Nguyễn Văn Toàn, một thành viên nhóm thiện nguyện đang hoạt động tại khu vực xã Duy Xuyên.

Cùng lúc đó, sau khi nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn nhanh chóng cử lực lượng lái cano đến nhà đưa chị Cúc đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu kịp thời.

Những ngày qua, khi tình hình mưa lũ ở Đà Nẵng vượt mốc lịch sử năm 1964, trên fanpage “Đội xuồng cứu hộ Đà Nẵng”, “Đội cứu hộ cứu nạn xe SOS Đà Nẵng”, “SOS Đà Nẵng”... liên tục nhận được thông tin kêu cứu từ người dân.

Anh Đặng Ngọc Tiến, Trưởng nhóm SOS Đà Nẵng cho biết, mỗi bài đăng là một tín hiệu khẩn. Mỗi bình luận là một chỉ dẫn quý giá để nhóm nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Ở những khu vực khó tiếp cận, nhóm sẽ chủ động liên hệ lực lượng quân đội, biên phòng, hải quân hỗ trợ ứng cứu.

“Chúng tôi chia nhau theo từng khu vực, hễ có bài đăng nào cầu cứu thì lập tức xác minh qua điện thoại, định vị vị trí rồi điều xuồng hoặc xe tải đến”, anh Tiến kể, giọng vẫn khàn đặc vì thức trắng hai đêm.

Không chỉ kêu gọi, các nhóm còn chủ động hình thành một hệ thống điều phối chuyên nghiệp.

Ở khu vực phường Hội An, 3 ngày nay nhóm ứng cứu của anh Đào Đặng Công Trung gần như thức trắng hỗ trợ người dân bị mắc kẹt do mưa lũ. Mỗi chuyến xe, chuyến xuồng của nhóm chở theo hàng trăm phần cơm, nước uống, thuốc, áo mưa và cả người dân chạy lụt.

Là người con Hội An, khi nghe tin lũ lớn, anh lập tức trở về quê nhà. Suốt ba ngày qua, những con thuyền cao tốc của anh và nhóm ứng cứu chạy xuyên đêm.

Hỗ trợ công tác ứng cứu người dân

Từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp, xác minh địa chỉ và tổ chức ứng cứu người dân bị mắc kẹt.

Anh Nguyễn Văn Hạnh (phường Sơn Trà) cho biết sau gần hai ngày không thể liên lạc được với ba mẹ gần 80 tuổi đang sinh sống tại khối phố Xuân Diệm (phường Điện Bàn Bắc), anh nóng ruột đăng lên mạng xã hội nhờ người vào nhà ứng cứu.

Từ thông tin này, anh được lãnh đạo địa phương và cộng đồng mạng kết nối thông tin đến lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Chỉ hơn một giờ sau, lực lượng quân đội đã tiếp cận được khu vực nhà ba mẹ anh Hạnh.

“Lúc lực lượng đến, nước đã gần chạm khu vực gác lửng. Điện cúp. Thức ăn dự trữ sắp hết. Ba mẹ tôi được đưa ra ngoài an toàn, còn tôi thì bật khóc giữa dòng tin nhắn cảm ơn”, anh Hạnh xúc động kể lại.

Không riêng gia đình anh Hạnh, hàng trăm trường hợp khác tại phường Điện Bàn Bắc đã được lực lượng quân đội ứng cứu rạng sáng 30/10.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, từ khuya 29/10, thông qua chính quyền địa phương và các nguồn tin cầu cứu trên mạng xã hội, lực lượng quân đội đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ hành quân xuyên đêm để cứu 180 người dân mắc kẹt trong vùng nước ngập sâu ở khối phố Xuân Diệm.

Trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, câu chuyện về những đội cứu hộ từ facebook cho thấy đây là một mô hình ứng phó thiên tai kiểu mới, nơi tinh thần tương thân tương ái được nhân lên bằng sức mạnh của công nghệ và sự kết nối cộng đồng.

Bởi lẽ, chỉ bằng một bài đăng ngắn kèm vị trí định vị, hình ảnh, người dân đã có thể “phát tín hiệu SOS” đến hàng ngàn người trong vài phút. Và chỉ cần vài lượt chia sẻ, bình luận, thông tin ấy nhanh chóng lan đến các nhóm cứu hộ, chính quyền, quân đội, biên phòng... để hình thành nên một mạng lưới cứu hộ thời 4.0 hoạt động linh hoạt và hiệu quả.