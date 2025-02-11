Xã hội Cùng Đà Nẵng gánh gồng Trong những ngày mưa lớn kéo dài, khi nước lũ dâng cao và thành phố gần như chìm trong sắc xám đặc quánh của bầu trời, có những con người tìm đến Đà Nẵng.

Nhóm Nông nghiệp xanh Đắk Lắk đã sử dụng thiết bị drone tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập ở xã Trà My. Ảnh: NVCC

Họ đến không vì được kêu gọi, mà từ tiếng gọi tự thân của tình người và trách nhiệm, tất cả cùng hội lại, chia sẻ gánh nặng với thành phố trong những ngày khắc nghiệt nhất.

Máy bay cứu người

Sáng 26/10, khi các tuyến đường ở các xã Trà Giác, Trà Leng bắt đầu bị chia cắt, nhóm Nông nghiệp xanh đến từ tỉnh Đắk Lắk đã vượt gần 500 cây số để ra hỗ trợ.

Ba thành viên gồm Thanh Bạch, Dương Văn Luận và Nguyễn Văn Đạt, mang theo một thiết bị bay không người lái drone T70, phương tiện dùng trong nông nghiệp công nghệ cao, giờ trở thành công cụ cứu hộ giữa vùng sạt lở.

Nhóm di chuyển liên tục giữa Bắc Trà My và các xã vùng cao, vừa dò đường vừa chờ công binh khơi thông những đoạn đèo bị sụp. Anh Bạch kể, có lúc xe kẹt lại mấy tiếng đồng hồ, vì phía trước là đá lăn, phía sau là bùn ngập bánh. Nhóm chỉ có thể hỗ trợ được những hộ gần ven suối, còn xa hơn phải đợi lực lượng chức năng mở đường mới có thể tiếp cận.

Từ khi đặt chân lên Trà Leng, nhóm xác định sử dụng drone như phương án duy nhất để tiếp cận vùng bị cô lập.

Họ thả xuống những túi hàng nhỏ chứa nước uống, lương khô, áo phao và những đồ dùng thiết yếu cho bà con đang bị mắc kẹt.

Chỉ trong hai ngày, hơn 10 trường hợp khẩn cấp được cứu thoát khỏi dòng lũ, hàng trăm hộ dân nhận được nhu yếu phẩm qua đường không, khi địa hình mặt đất vẫn bị chia cắt hoàn toàn.

Anh Bạch chia sẻ: “Chiếc máy bay này là thiết bị cá nhân, anh em trong nhóm tự góp tiền mua để phục vụ nông nghiệp, chứ không phải thiết bị cứu hộ chuyên dụng. Bay trong thời tiết như thế này thì rủi ro rất cao. Nhưng vì bà con mình, chúng tôi chấp nhận có thể hy sinh thiết bị”.

Trong con nước dữ

Từ sáng 27/10, khi nước sông Vu Gia dâng cao và nhiều khu vực ở miền núi bị cô lập, Hội Thiện nguyện BDS từ Thành phố Hồ Chí Minh lại xuất hiện trên bản đồ cứu trợ. Đội do ông Trần Huy Đăng (Tám Sang) dẫn đầu - người đã quen với những vùng lũ miền Trung.

Anh Nguyễn Thế Đỉnh bay từ thành phố Hồ Chí Minh về quê nhà Thu Bồn để lập bếp ăn 0 đồng và tận tay trao cho từng hộ dân bị nước lũ cô lập. Ảnh: PHAN VINH

Ông mang theo ca nô máy, xe bán tải, xe tải chở hàng, xe cứu thương cùng nhiều thiết bị bảo hộ, di chuyển suốt đêm từ Huế vào Đà Nẵng để phối hợp các nhóm cứu hộ địa phương.

Trước đó, họ vừa hoàn tất công tác hỗ trợ tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. “Khi vừa rút quân khỏi Quảng Trị, nghe tin lũ lớn ở Đà Nẵng, chúng tôi chỉ kịp tiếp nhiên liệu rồi đi ngay. Không kịp nghỉ, nhưng ai cũng hiểu rằng lúc này từng giờ phút đều quan trọng. Chậm một chút thôi có khi đã trễ mất một mạng người”, ông Đăng kể.

Các đoàn thiện nguyện đi sâu vào những vùng ngập như Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, nhiều đoạn đường ngập sâu, phương tiện phải cột dây kéo nhau qua dòng nước xiết. Họ mang theo thực phẩm, áo phao, thuốc men, chở người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ những gia đình neo đơn, sản phụ, người bệnh. Hầu hết những khu vực bị cô lập đều mất điện, mất liên lạc, nên việc tiếp cận rất khó khăn.

Có những trường hợp khiến ông Đăng và anh em trong đội không thể quên: “Có cụ bà sống một mình, mù lòa, không biết nước đã tràn vào nhà. Khi chúng tôi phá cửa, cụ vẫn nghĩ người lạ, không chịu đi. Phải dỗ mãi, thuyết phục mãi mới chịu rời chỗ. Cũng có những ca sinh nở, những người bệnh được đưa ra kịp thời đến bệnh viện. Chỉ cần thấy họ an toàn, nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm là biết công sức bỏ ra không uổng”.

Tấm tình với quê nhà

Khi các lực lượng cứu hộ đang căng mình trong những vùng nguy hiểm, ở vùng thấp hơn, những người dân bình thường, doanh nghiệp và hội đồng hương cũng âm thầm “vào cuộc”.

Tại xã Thu Bồn, căn nhà nhỏ ở ngã tư Kiểm Lâm trở thành bếp ăn 0 đồng, nơi người lặt rau, người nấu, người đóng hộp, người chèo ghe mang cơm đi phát. Bếp được dựng lên chỉ sau một giờ đồng hồ lên ý tưởng của anh Nguyễn Thế Đỉnh, người con quê Thu Bồn đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều 28/10, khi lũ lên cao, anh Đỉnh lập tức đặt vé bay gấp về quê. Sáng hôm sau, anh cùng hơn 60 người dân địa phương nấu gần 3.000 suất mỳ Quảng, rồi dùng ca nô và ghe nhỏ chuyển đến những điểm bị cô lập.

“Có gia đình mấy ngày liền không có đồ ăn, phải hứng nước mưa để uống. Khi chúng tôi chèo ghe vào, mang theo hộp mỳ nóng, nhiều người bật khóc. Chúng tôi thấy vậy chỉ biết cố làm thêm, đi sâu hơn nữa, chỗ nào có người là phải tìm cách tới”, anh Đỉnh nói.

Cũng trong những ngày ấy, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng khẩn trương huy động gần 200 triệu đồng, trao gần 1.000 suất quà gồm lương thực, nước suối và vật dụng cần thiết cho người dân tại xã Điện Bàn, Gò Nổi, Duy Nghĩa, Trà My và phường Hương Trà Đông.

Ở phương xa, Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động chương trình quyên góp hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng để chuyển quà đến đúng địa chỉ cần.

Ông Lê Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương nói: “Xứ Quảng luôn ở trong tim mỗi người con xa quê. Trong gian khó mới thấy hết sự gắn kết và tấm lòng của đồng hương. Chúng tôi chỉ mong giúp được phần nào, để quê nhà sớm ổn định”.

Đà Nẵng giữa cơn lũ dữ đã không đơn độc, bởi ở đâu đó, luôn có những tấm lòng cùng gánh gồng, cùng giữ cho thành phố này đứng vững trong thử thách bằng sự tử tế, bằng trách nhiệm và bằng chính tình thương con người.