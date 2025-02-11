Xã hội Vì nhau, san sớt nhọc nhằn Những bữa cơm đủ đầy cá thịt được nấu bởi các nhóm thiện nguyện cho người dân vùng thiên tai. Họ là bộ đội, giáo viên, cán bộ xã. Sau những miệt mài tham gia ứng cứu, lúc trở về, các lực lượng xắn vội tay áo cùng vào bếp, góp sức lo bữa ăn chung ấm cúng cho người sơ tán…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp lực lượng dân quân, Công an xã La Dêê hỗ trợ người dân khó khăn thu hoạch lúa mùa chạy lũ. Ảnh: PHƯỚC QUANG

Thủ lĩnh CLB “Bạn thương nhau” Nguyễn Bình Nam chia sẻ nhiều câu chuyện cảm động về hành trình giúp dân tại các điểm sơ tán ở miền núi cao Trà Vân, Trà Leng, Trà Tập… của các thầy cô giáo và cán bộ xã. Giữa ngồn ngộn thông tin mưa lũ và sạt lở đất, hình ảnh giúp nhau “vượt qua kiếp nạn” từ vùng thiên tai, mang lại cảm giác ấm lòng cho cả cộng đồng xứ Quảng.

Nhưng, đó vẫn chỉ như lát cắt rất mỏng trong rất nhiều việc làm hữu ích của cộng đồng bản xứ và lực lượng cơ sở thành phố Đà Nẵng với người dân gặp nạn do thiên tai, mưa lũ. San sớt những nhọc nhằn trong thời điểm nguy nan, dù công việc có bé nhỏ nhưng mang lại điều lớn lao hơn cả, là hơi ấm tình người được nhóm lên từ việc tử tế giữa thời khắc sinh tử.

Góp thêm việc tử tế

Chưa bao giờ, người dân xứ Quảng sợ… tiếng mưa rơi, như lúc này. Mưa thối đất. Hàng nghìn điểm sạt lở lớn nhỏ làm sập đổ, hư hại nhiều nhà cửa, khu dân cư miền núi. Trong gian khó ấy, tinh thần đoàn kết của chính người dân và cán bộ, đảng viên cơ sở được phát huy, tạo nên điểm tựa vững chắc giúp cộng đồng vượt qua hiểm họa.

Đoàn viên xã Trà Tập dựng lán trại phục vụ người dân sơ tán. Ảnh: TRÀ THU

Khi mưa lớn dày đặc trút xuống Tắk Pổ, chỉ trong thời gian ngắn, 6 ngôi nhà người dân bị sạt trượt và có dấu hiệu tiếp tục lở đất. Vậy là phải di dời. Cuộc đua với sạt lở đất được triển khai nhanh chóng, ngay khi Ban quản trị thôn “phát lệnh”.

Giữa màn mưa trắng xóa, các thầy cô giáo Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chu Văn An (xã Trà Tập) và người dân cùng khiêng vác, di chuyển đồ đạc, sườn gỗ nhiều ngôi nhà đến điểm tập kết an toàn… Những hình ảnh được cô giáo Trà Thị Thu đăng tải, chia sẻ hành động giúp dân nhận được cảm xúc mạnh mẽ cho người xem.

Trong lúc nguy khó, khi mọi thứ tưởng chừng đi vào “ngõ tắc” thì sự chung tay kịp thời của cộng đồng và thầy cô giáo như một niềm an ủi lớn giúp người dân bị ảnh hưởng nhà cửa thêm ấm lòng.

Hơn 10 năm bám bản, cô Thu nói, bản thân chứng kiến rất nhiều hành động đẹp của cộng đồng Ca Dong, Xê Đăng trong thiên tai, dịch bệnh. Những ngày mưa lũ vừa qua, tinh thần đoàn kết ấy thêm một lần nữa được “thắp lên” từ cộng đồng. Các thầy cô không đứng ngoài cuộc, nụ cười tươi trong khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi càng tiếp thêm sức mạnh để “chạy đua” với mưa núi, với hiểm họa sạt lở.

Vui khi người dân an toàn

Chiều 28/10, mưa như trút nước xối xả xuống địa bàn Trà Leng. Lập tức, 2 tổ công tác đặc biệt được chính quyền địa phương kích hoạt. Chủ tịch UBND xã Châu Minh Nghĩa nói, tất cả thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã cùng vào cuộc với mục tiêu lớn nhất: không để người dân bị cô lập và thiếu ăn kéo dài.

Cán bộ xã Trà Leng hỗ trợ di dời nhà cửa người dân khi xuất hiện sạt lở núi. Ảnh: VÂN HỒ

Liên tiếp những này mưa lũ, cán bộ xã Trà Leng tìm đến dân, vừa khảo sát tình hình mưa lũ, vừa tổ chức sơ tán và tiếp tế lương thực. Những chuyến xe trung chuyển chở theo lương thực và nước uống chạy vào núi, nơi đồng bào Ca Dong, Mơ Nông đang trú tránh - đang chờ. Có 5 ngôi nhà của người dân tại nóc ông Súp và ông Thái (thôn 2) bị sập đổ, cán bộ xã ngay tức tốc có mặt hỗ trợ vận chuyển vật liệu, khảo sát địa hình để dựng lại nhà tạm, giúp người dân có nơi ở an toàn.

“Hàng chục điểm sạt lở xuất hiện, nhiều tuyến đường không thể lưu thông. Không còn cách nào khác, chúng tôi linh hoạt dùng xe máy trung chuyển lương thực, nước uống đến với người dân các điểm sơ tán. Vừa đi, vừa canh phòng sạt lở, phía trước ngổn ngang bùn đất nhưng các thành viên tổ công tác vẫn cố vượt qua, quyết tâm sớm có mặt để động viên, hỗ trợ người dân trong lúc mưa lũ dồn dập. May mắn, tất cả người dân đều được an toàn”, ông Nghĩa nói.

Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã Trà Vân cho hay, kinh nghiệm ứng phó với sạt lở được địa phương phát huy ngay trước mùa mưa lũ nên giúp ngăn ngừa rủi ro cao cho cộng đồng. Các điểm sơ tán được chính quyền địa phương dựng sẵn, thông tin mưa lũ vừa cập nhật, hàng chục hộ dân có nguy cơ sạt lở đất được vận động đưa về trú tránh. Lương thực, thực phẩm được chuẩn bị sẵn sau các đợt kết nối nhà hảo tâm, người dân cùng cán bộ xã vui vẻ nấu những bữa cơm chung đầy nghĩa tình.