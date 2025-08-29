Thứ Sáu, 29/8/2025
Giá vàng trưa nay 29/8/2025: Giá vàng trong nước liên tục nhảy vọt, ghi đỉnh lịch sử, vàng thế giới sắp quay lại mốc 3400 USD

AN HỘI 29/08/2025 12:32

Giá vàng SJC trưa 29/8/2025 tăng 400.000 đồng/lượng, đạt đỉnh lịch sử 127,4-128,9 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới gần chạm mốc 3400 USD/ounce.

Giá vàng SJC hôm nay chuỗi tăng liên tục, làm nên đỉnh lịch sử

Cập nhật giá vàng trưa nay 29/8/2025, thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến một đợt tăng giá đồng loạt trên diện rộng. Mức tăng phổ biến là 400.000 đồng/lượng, áp dụng cho cả chiều mua và chiều bán

Giá vàng SJC hôm nay 29/8/2025 tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đã tăng 400.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá mua vào được niêm yết ở mức 127,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 128,9 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI và PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá chung. Cả hai thương hiệu đều điều chỉnh giá vàng miếng tăng 400.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch. Hiện tại, giá mua vào và bán ra của DOJI và PNJ đều cùng mức với SJC: 127,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Mi Hồng, giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất cho thấy một sự bứt phá đáng chú ý. Giá mua vào của Mi Hồng đã tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng, lên mức 128,4 triệu đồng/lượng – cao hơn hẳn các thương hiệu khác. Giá bán ra cũng tăng 400.000 đồng/lượng, chốt ở mức 128,9 triệu đồng/lượng.

Thị trường tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng sôi động không kém. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào ở mức 127,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 128,9 triệu đồng/lượng, với mức tăng 400.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.

Trong khi đó, Phú Quý cũng điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào lên 126,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 128,9 triệu đồng/lượng.

Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra ở mức 128,9 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng.

Vào 12h30 ngày 29/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 120,6 triệu đồng/lượng (mua) và 123,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 120,8 triệu đồng/lượng (mua) và 123,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 120,3 triệu đồng/lượng (mua) và 123,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 29/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nayNgày 29/8/2025
(Triệu đồng)		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC tại Hà Nội127,4128,9+400+400
Tập đoàn DOJI127,4128,9+400+400
Mi Hồng128,4128,9+1200+400
PNJ127,4128,9+400+400
Vietinbank Gold128,9+400
Bảo Tín Minh Châu127,4128,9+400+400
Phú Quý126,4128,9+400+400
1. DOJI - Cập nhật: 29/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN127.400
▲400K		128.900
▲400K
AVPL/SJC HCM127.400
▲400K		128.900
▲400K
AVPL/SJC ĐN127.400
▲400K		128.900
▲400K
Nguyên liệu 9999 - HN112.500
▲300K		113.300
▲300K
Nguyên liệu 999 - HN112.400
▲300K		113.200
▲300K
2. PNJ - Cập nhật: 29/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ127.400
▲400K		128.900
▲400K
Hà Nội - PNJ127.400
▲400K		128.900
▲400K
Đà Nẵng - PNJ127.400
▲400K		128.900
▲400K
Miền Tây - PNJ127.400
▲400K		128.900
▲400K
Tây Nguyên - PNJ127.400
▲400K		128.900
▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ127.400
▲400K		128.900
▲400K
3. AJC - Cập nhật: 29/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Trang sức 99.9911,830
▲40K		12,280
▲40K
Trang sức 99.911,820
▲40K		12,270
▲40K
NL 99.9911,090
▲40K		Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình
▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình12,040
▲40K		12,340
▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An12,040
▲40K		12,340
▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội12,040
▲40K		12,340
▲40K
Miếng SJC Thái Bình12,70012,850
Miếng SJC Nghệ An12,70012,850
Miếng SJC Hà Nội12,70012,850
4. SJC - Cập nhật: 29/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG127.400
▲400K		128.900
▲400K
Vàng SJC 5 chỉ127.400
▲400K		128.920
▲400K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ127.400
▲400K		128.930
▲400K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ120.600
▲500K		123.100
▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ120.600
▲500K		123.200
▲500K
Nữ trang 99,99%120.100
▲500K		122.100
▲500K
Nữ trang 99%115.891
▲495K		120.891
▲495K
Nữ trang 68%75.686
▲340K		83.186
▲340K
Nữ trang 41,7%43.570
▲208K		51.070
▲208K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay quay đầu giảm sâu, sắp về lại mốc 3400 USD

Giá vàng thế giới, lúc 12h30 ngày 29/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3406,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 9,5 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,15 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (127,4-128,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,75 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay quay đầu giảm sâu, sắp về lại mốc 3400 USD
Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay quay đầu giảm sâu, sắp về lại mốc 3400 USD

Giá vàng đã sẵn sàng để ghi nhận một tháng tăng giá đầy ấn tượng. Sau khi chạm đỉnh trong hơn một tháng vào phiên trước, kim loại quý này vẫn giữ được đà tăng nhờ đồng đô la suy yếu và kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Tính đến 0430 GMT, giá vàng giao ngay đã giảm 0,3%, xuống còn 3.408,26 USD/ounce, chủ yếu do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong cả tháng này, vàng đã tăng tới 3,9% và từng đạt mức cao nhất kể từ ngày 23 tháng 7 là 3.423,16 USD vào phiên giao dịch hôm thứ Năm. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12 cũng giảm nhẹ 0,2%, xuống còn 3.469 USD.

Đồng đô la Mỹ đang trên đà giảm trong tháng này, khiến vàng – vốn được định giá bằng đồng tiền này – trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, nhận định: "Kim loại quý này vẫn là một lựa chọn phổ biến với các nhà đầu tư trước thềm một giai đoạn nới lỏng chính sách tiền tệ tại Mỹ, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới".

Sự lạc quan của thị trường được củng cố khi Thống đốc Fed Christopher Waller vào thứ Năm đã tăng cường kêu gọi cắt giảm chi phí vay ngắn hạn của Mỹ. Ông cho biết sẽ ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng tới và các đợt giảm tiếp theo trong ba đến sáu tháng tới. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch đang đặt cược 86% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tháng tới. Thông thường, vàng không mang lại lợi suất sẽ hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tại Mỹ – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Ông Waterer cho biết: "Nếu chỉ số PCE lõi duy trì ở mức 0,3% trong tháng, điều này sẽ giúp củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất".

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 38,81 USD/ounce, bạch kim giảm 0,7% xuống 1.349,45 USD, còn palađi giảm 0,1% xuống 1.101 USD.

      Giá vàng trưa nay 29/8/2025: Giá vàng trong nước liên tục nhảy vọt, ghi đỉnh lịch sử, vàng thế giới sắp quay lại mốc 3400 USD

