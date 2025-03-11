Sự kiện bình luận Sát cánh cùng người dân vùng lũ Trận lũ lụt lịch sử cuối tháng 10 vừa qua đã nhấn chìm nhiều làng quê, gây sạt lở nặng ở các xã miền núi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và tài sản. Trong phút chốc, tài sản tích cóp, dành dụm cả một đời bị cuốn phăng theo con nước. Đau lòng hơn, nhiều gia đình chịu cảnh con mất cha, vợ mất chồng do gặp nạn trong dòng lũ dữ.

Trước khi mưa lũ hoành hành, lãnh đạo thành phố đã có nhiều chỉ đạo sát sao, kịp thời về công tác phòng chống mưa lũ. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng đã cấp tập hỗ trợ người dân các vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu di dời đến nơi trú tránh an toàn.

Các đoàn lãnh đạo thành phố đến nhiều địa phương kiểm tra phương án, công tác phòng chống lũ lụt, dự trữ lương thực, thực phẩm cứu tế cho người dân. Dù vậy, thiên tai cuồng nộ, kèm theo nhiều yếu tố bất ngờ, khó lường đã vượt khỏi mọi toan tính, dự đoán.

Mưa lớn liên tục, cộng với việc xả lũ của các thủy điện ở thượng nguồn đã làm cho nhiều xã, phường ngập chìm trong biển nước suốt mấy ngày liền. Có nơi nước ngập đến nóc nhà, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh thiếu hụt lương thực, do bị nước lũ cuốn trôi hoặc làm hư hỏng.

Còn ở các xã miền núi Trà My, Trà Leng, Trà Tân, Trà Tập, Phước Chánh, Hùng Sơn, Avương… diễn ra tình trạng sạt lở đất khiến người dân lo lắng, bất an. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, thông tin liên lạc bị gián đoạn trong nhiều ngày liền.

Trong thời điểm người dân gặp khó khăn nhất, bất an nhất, lãnh đạo thành phố, cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Quân khu 5, Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố đã kịp thời có mặt để tiếp tế lương thực, ứng cứu, di dời những gia đình bị ngập sâu, ốm đau đến nơi an toàn.

Hàng tấn gạo, lương khô, mì tôm, suất ăn, nước uống, sữa… được chuyển đến người dân giúp họ cầm cự chờ nước rút. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang dầm mưa, bất chấp nguy hiểm băng mình trong lũ dữ đến ứng cứu nhân dân sẽ mãi lưu lại trong tim nhiều người.

Trước sự tàn phá kinh hoàng của lũ lụt đối với người dân, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị chức năng thành phố, hàng triệu trái tim của đồng bào cả nước đã và đang hướng về người dân thành phố Đà Nẵng. Hàng trăm chuyến hàng cứu trợ, các phương tiện hỗ trợ, ứng cứu người dân từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đổ về Đà Nẵng, kịp thời giúp người dân vượt qua hoạn nạn.

Để khắc phục hậu quả lũ lụt, tại cuộc họp giao ban UBND thành phố vào chiều ngày 31/10, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và sở, ngành đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn. Tổng hợp nhu cầu, đề xuất hỗ trợ kinh phí của từng địa phương để phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; gửi Sở Tài chính trước ngày 10/11.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố xem xét, quyết định hỗ trợ kịp thời cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất. Đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường chủ động huy động các lực lượng tại chỗ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định kịp thời đời sống của nhân dân.

Ngay trong sáng 1/11, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định chi 200 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 100 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thành lập Ban vận động cứu trợ, mở các điểm tiếp nhận tiền, hàng hóa để hỗ trợ người dân. Với những giải pháp quyết liệt trên, ưu tiên hàng đầu của thành phố là sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân. Thành phố đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm “không để ai thiếu ăn, thiếu mặc”. Và sự hỗ trợ này rất kịp thời làm ấm lòng trước bao nỗi đau mất mát của người dân.

Sau đợt lũ lụt lịch sử này, cũng đã bộc lộ một số bất cập mà người dân và chính quyền các cấp cần khắc phục để tránh những hậu họa tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Trước hết, đó là sự chủ quan của một bộ phận người dân trong công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, cũng như thông tin liên lạc trong thời điểm mưa lũ.

Câu chuyện sạt lở đất xảy ra liên tục ở các xã miền núi cũng cho thấy nguyên nhân trực tiếp do nạn phá rừng, khai thác khoáng sản… tràn lan trong quá khứ, khiến nhiều khu vực làng mạc đất trống, đồi trọc. Bởi trong thực tế, cũng ở địa bàn thành phố, những khu vực có rừng nhiều, độ che phủ cao, gần như tình trạng sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua không xảy ra hoặc có chăng chỉ ở mức độ nhỏ.

Cùng với đó, công tác quy hoạch các khu dân cư ở khu vực các xã miền núi chưa được thực hiện tốt, nhiều nhà dân ở sườn đồi, những vùng có nguy cơ sạt lở cao, nên khi xảy ra mưa lũ, hiểm họa cứ chực chờ, treo lơ lửng trên đầu người dân.

Bên cạnh công tác hỗ trợ, giúp đỡ để giúp người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương khảo sát, đánh giá, thực trạng, nghiên cứu, xây dựng Đề án “Thích ứng với thiên tai lâu dài, bền vững”. Trong đó, tập trung vào Dự án di dời, bố trí dân cư khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao, Dự án kè chống sạt lở bờ biển Hội An, bờ sông Vu Gia - Thu Bồn.

Đồng thời giao Sở Xây dựng rà soát, đề xuất nhu cầu kinh phí nâng cấp, kiên cố hóa các tuyến đường vùng cao, các tuyến quốc lộ, đảm bảo an toàn phục vụ nhu cầu đi lại trong mùa mưa bão, tham mưu UBND thành phố đề nghị Trung ương bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền thành phố, các lực lượng chức năng, sự chung tay của đồng bào trong và ngoài nước hướng về vùng lũ lụt, người dân chịu ảnh hưởng thiên tai như được tiếp thêm sức mạnh, cảm thấy ấm lòng để gượng dậy sau những mất mát, đau thương.